Население НАО относится к объединению с Архангельской областью скорее отрицательно. Только большая разъяснительная работа убедит жителей руководствоваться логикой и оставить страхи. Без такой работы люди не проголосуют на референдуме за объединение. Кто будет ее вести? Только чиновники, в широком смысле слова, «элита» НАО — больше некому. Им «закрывать амбразуру телом», так как после объединения в Нарьян-Маре останется гораздо меньше должностей. Многих объединителей или уволят, или переведут с понижением. Ждать ли в такой ситуации ударной работы, или ее видимости и саботажа — вопрос риторический.

Иван Шилов ИА REGNUM Нарьян-Мар. 1949

Выход один — гарантировать большей части чиновников округа сохранение зарплат, ключевым — повышение. Выдающихся объединителей из нарьян-марских кабинетов переместить в архангельские. Сложно гарантировать это чиновникам НАО, но необходимо — иначе провал.

Люди скажут — «оптимизируем управление», а вы разводите собес! Но без заражающего оптимизмом и необходимостью объединения среднего и маленького начальника не будет объединения. Оно гораздо важнее сокращения расходов на управление. Да и сокращать больше 10% на эти цели ни у кого не получалось.

Конечно, в головах снова слышится эхо перестройки — «начальники зажрались», «гнать в шею», «половину сократить». Трудно пойти против такого ветра. Хотя не надо большого ума понять, что без хорошего чиновника нам не выйти из того места, где оказались. Специалисты редко идут на госслужбу, потому мы и слышим «государство не просило вас рожать».

Вместо мотивации нарьян-марцев в Архангельске запели боевые песни. Действующие политики Архангельска еще осторожны в СМИ: «Оптимизация управленческих, бюрократических процессов, которая неминуемо произойдет после слияния, безусловно, существенно облегчит их реализацию»;«Для всех объединение будет благом. Меньше чиновников. Меньше депутатов»;«Сокращение руководящего состава исполнительной власти пойдет на пользу жителям объединенного региона».

Иван Шилов ИА REGNUM Нарьян-Мар. 1949

Бывалые люди усмехнутся — в «столичном» Архангельске чиновников, скорее, добавят — регион ведь увеличился, а сократят в Нарьян-Маре.

Зато архангельские журналисты собираются в НАО как в завоеванную крепость: «Для населения региона решение об объединении позитивно, для элит НАО, привыкших распределять бюджет в своих корыстных интересах — конечно нет»;«Завышенные аппетиты нарьян — марской элиты надо усмирять жестко» (цитаты из опроса в статье «Все сложно» ИА Эхо Севера).

Если хотите «перераспределять бескорыстно», то не рано собрались? Или это политтехнология такая — разделить нарьян-марских начальников и жителей НАО? Ошибочная технология — тамошняя элита пользуется большей поддержкой населения, чем архангельская, и использовать ее «антирейтинг» на рефередуме не получится. Вот почитать архангельских политиков и сплотить людей, чтобы оставить все как есть, у элиты НАО получиться может.

О взаимной пользе объединения говорить надо, о синергетическом эффекте, о перспективах большого региона. Программу общего развития срочно бы написать, чтобы было понятно, у кого какие горизонты откроются.