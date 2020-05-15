Долгое время ученики всех возрастов находились на режиме самоизоляции и одновременно обучались. Сейчас ситуация нуждается в правильном завершении. Здоровое окончание учебного года — это важнейший ключ к сохранению здоровья самого драгоценного ресурса Российской Федерации — детей и подростков.

Иван Шилов ИА REGNUM Школьник

С 15 мая 2020 года завершается учебный год в ряде регионов, а в части российских регионов этот вопрос находится на рассмотрении местных властных подразделений.

Ситуация в настоящий момент нуждается в ясности для администраций учебных учреждений и в прозрачности для граждан.

Хорошо, что ряд школ приняли решение о сопровождении классными руководителями своих учеников до 10 июня 2020 года. Для семей, в которых несколько детей или родители болеют — это важная помощь. Но насколько известно, подобные решения принимаются на местах. То есть в школах. Эту инициативу хорошо бы масштабировать на всю страну.

Нужно завершить информирование по ОГЭ. Благодаря резкому и однозначному протесту и поддержке сотен общественных деятелей, педагогов, родителей ОГЭ отменены уровнем решений, озвученных в выступлениях министров. Нужно снабдить учебные учреждения соответствующими приказами и распоряжениями. Во многих школах и колледжах таких распоряжений сейчас нет. Выразим еще раз убежденность, что ОГЭ должны быть отменены по всем предметам.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

В срочном прояснении нуждается ситуация с ЕГЭ. Сдавать ЕГЭ из дома нельзя, так как — основным смыслом ввода этого разрушительного, на наш взгляд, для системного образования ребят экзамена, являлся антикоррупционный аргумент. Перенести ЕГЭ на дом — значило бы перечеркнуть и его. Приглашать ребят к массовому взаимодействию в учебных учреждениях, конечно, также недопустимо. Таким образом, жизнь дает первым лицам системы российского образования вызов, в виде необходимости взять ответственность на себя. Но в этом и есть основная сложность и соответствующая обязательная задача.

Хочу подчеркнуть важнейший аспект: во время эпидемии коронавируса, как и в любой другой момент, сознание, жизнь и здоровье всех граждан Российской Федерации должно защищаться государством. Для этого все решения властей должны быть четкими, своевременными и качественно донесенными до исполнителей. Это является важнейшим фундаментом для сохранения жизней людей и здоровья нации. Объясню почему. Для сохранения здоровья нужно следующее: минимизация ситуации неопределенности, создание чувства защищенности, поддержание иммунитета и качественное оказание медицинских услуг. Отсутствие хотя бы одного из этих факторов может быть небезопасно для миллионов людей. Обеспечивать эти факторы должно государство целой системой мер, из которых мы сейчас обсуждаем только один аспект.

Нужно взять на себя ответственность и принять все назревшие решения, снабдить их соответствующими юридическими документами, разослать эти документы в учебные учреждения. Там их ждут.

Юлия Крижанская ИА REGNUM В московском дворе

На мой взгляд, хорошо бы разработать план времени прогулок для детей и подростков. Строгий режим самоизоляции, который был, конечно, необходим, постепенно завершается. А пребывание на свежем воздухе и солнце нужны для поддержания здоровья сознания и иммунитета. Сейчас, по нашей информации, ребята понемногу гуляют, но как бы нарушая решения властей. Это воспитывает неуважение к государственной власти, и этого лучше избегать. Важна своевременность разрешительных мер.

Семьи учеников, в свою очередь, будут также действовать активно и созидательно, поддерживая ребят в хорошей форме. Но так как не все семьи в России были к этому подготовлены, своевременно нужно снабдить граждан подробными инструкциями: как сохранять здоровье сознания и тела, свое и детей, в период эпидемий и других возможных чрезвычайных ситуаций. Только сильные граждане сильной страны способны противостоять любым угрозам современности и выйти из этих ситуаций здоровыми и даже с полезным опытом. Такие памятки можно транслировать через учебные учреждения и другими возможными способами.