Раздутая из неподтвержденных сообщений о серьезной болезни или даже кончине северокорейского лидераКим Чен Ын истерия в СМИ сошла на нет, как только глава КНДР появился на публике после трехнедельного отсутствия. Тем не менее произошедшее должно заставить задуматься о том, какие меры нужно будет принять США, чтобы подготовиться к внезапной смене власти в Северной Корее — стране, обладающей обширным потенциалом ядерного оружия, пишут Катрин Фрейзер Кац и Виктор Ча в статье, опубликованной 15 мая в Foreign Affairs.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

На сегодняшний день неизвестно, по какой причине Ким Чен Ын столь долго отсутствовал в публичном поле. Очевидно одно: северокорейский лидер не может похвастаться отличным здоровьем. Он страдает излишним весом, много курит и пьет. Кроме того, члены его семьи часто сталкиваются с заболеваниями почек и сердца.

Состояние здоровья Ким Чен Ына вызвало обеспокоенность и прежде. В 2014 году после почти шести недель, когда его нельзя было увидеть на публике, он появился с тростью, по данным южнокорейской разведки, после операции по удалению кисты на ноге. Как отмечают медики, из-за излишнего веса эта проблема может возникнуть снова. Кроме того, многие указывают на то, что для своего возраста Ким Чен Ын демонстрирует слишком много признаков слабого здоровья. Иными словами, преждевременная его кончина является вполне реальным сценарием развития событий. В таком случае Северную Корею в любой момент может ждать процесс передачи власти, и неизвестно, кто сможет встать у руля страны и как много времени потребуется для консолидации власти.

Kcna.kp Ким Чен Ын на месте строительства туристической базы в Яндокском уезде

Если исчезновение Ким Чен Ына в апреле было действительно вызвано проблемами с его здоровьем, этот эпизод, возможно, подтолкнул его к поиску и подготовке возможного преемника. Тем не менее пока глава КНДР официально не назвал такого человека. Конституция же страны не устанавливает четкого процесса передачи власти. Среди возможных кандидатов многие называют его младшую сестру Ким Ё Чен, вышедшую в последние годы на первый план, его дядю Ким Пхён Иля, который недавно вернулся в КНДР после нескольких лет дипломатической службы в Европе. Кроме того, возможно, что впервые во главе страны станет кто-то, кто не является членом семьи Ким — тот или иной функционер вооружённых сил или политического руководства страны.

Процесс передачи власти в Северной Корее может произойти как быстро, так и затянуться. Зависеть это будет от борьбы за власть внутри КНДР. В этих условиях, возможно, наибольшую опасность для страны будет представлять вакуум власти в случае отсутствия преемника или его неспособности справиться со своими обязанностями.

В прошлый раз передача власти в Северной Корее пошла довольно спокойно, вопреки многим прогнозам об обратном. Как будет проходить смена руководства в следующий раз, непонятно. О происходящем внутри страны можно только догадываться, а новые власти, стремясь консолидировать свой контроль над страной или добиться поддержки своего курса, могут решить провести ядерные или ракетные испытания. В связи с тем, что предсказать следующие шаги Пхеньяна оказывается довольно трудной задачей, региональным державам потребуется план, учитывающий широкий спектр возможных сценариев развития событий.

Так, если северокорейский режим развалится или станет нестабильным, безопасности региональных держав с высокой долей вероятности будет угрожать опасность, справиться с которой в одиночку они могут оказаться не готовы. Например, в случае внезапной смерти Ким Чен Ына, который не успел назначить преемника, США вместе с Южной Кореей и Японией вынуждены будут составить план по обеспечению безопасности арсенал ядерного оружия КНДР, а также предоставить северокорейскому народу гуманитарную помощь. В то же самое время необходимо будет принять все необходимые меры, чтобы региональными державами или самой Северной Кореей эти попытки стабилизации не были восприняты как вторжение.

Elgornal.net Ким Чен Ыну демонстрируют новою ракеты «Хвасон-15»

Основной проблемой в этом отношении является то, что интересы разных держав в отношении Корейского полуострова часто не сходятся. Так, в случае кризиса передачи власти в КНДР США с большой долей вероятности сфокусируются прежде всего на определении местоположения и обеспечении безопасности ядерного оружия. Приоритетной задачей для Китая, скорее всего, станет обеспечение стабильности и предотвращение потока беженцев через границу.

По некоторой информации, США и Южная Корея уже разработали ряд планов на случай коллапса КНДР, однако в том, что касается непосредственного их применения, между двумя странами могут возникнуть разногласия. Дело в том, что нынешняя прогрессивная южнокорейская администрация президента Мун Чжэ Ина стремиться к большему взаимодействию с Пхеньяном. В связи с этим Сеул может выступить против применения таких планов, опасаясь, что подобный шаг может быть воспринят как попытка поспособствовать коллапсу Северной Кореи.

Разногласия держав, имеющих интересы на Корейском полуострове, демонстрируют важность заблаговременной координации мер на случай кризиса и коллапса северокорейской системы. Если не будут созданы эффективные каналы коммуникации, существует риск, что цели держав могут быть неправильно восприняты, став причиной более масштабного вооруженного конфликта.

В нынешних политических условиях такая координация кажется менее вероятной, чем обычно. США и Южная Корея увязли в сложных переговорах о том, кто должен оплачивать нахождение американских военных на Корейском полуострове — президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы Сеул в пять раз увеличил свой вклад. В Вашингтоне планируют начать такие же переговоры с Токио в нынешнем году. Целый ряд исторических и экономических разногласия осложняет взаимодействие Токио и Сеула. Отношения последнего с Пекином по-прежнему омрачены взаимным недоверием, вызванным развертыванием американской системы ПРО в Южной Корее. Что же касается США и Китая, то обе страны ведут торговую войну с 2018 года. В последнее же время и без того непростые отношения осложнились из-за взаимных обвинений Пекина и Вашингтона в том, кто стал виновником распространения коронавирусной инфекции.

Сейчас как никогда прежде США необходим план на случай нестабильности в Северной Корее. Подобная стратегия должна включать в себя такие меры, как ужесточение международных санкций против КНДР, ядерное нераспространение в регионе, а также осуществление сдерживания на базе существующих альянсов.

Морские Котики США на военных учениях в Южной Корее

Редко когда за несколько месяцев до выборов президента Вашингтон решает пойти на значительные изменения своей стратегии. Тем не менее администрации Трампа следует принять ряд мер. Шагом в правильном направлении было бы скорейшее завершение переговоров о разделение расходов на пребывание американских военных на Корейском полуострове с Южной Кореей и Японией. Кроме того, США должны вдохнуть новую жизнь в трехсторонней политику координации с Сеулом и Токио, а также сформировать механизм коммуникации с Китаем и другими региональными державами относительно стабильности КНДР. Такие шаги поспособствуют значительному укреплению политики США на полуострове, а также помогут им подготовиться к различным сценариям развития событий в Северной Корее.

Вполне возможно, заключают авторы, что Ким Чен Ын проживет долгую жизнь, несмотря даже на его проблемы со здоровьем. Тем не менее если бы этот «жестокий диктатор, регулярно попирающий права человека», умер, такое развитие событий было бы благоприятным событием для многих. Вполне возможно, что и смена власти в случае его смерти пройдёт относительно спокойно, как было в прошлом. Тем не менее США должны быть готовы к разным вариантам развития событий, в том числе к таким, которые включают в себя угрозы региональной и глобальной стабильности. Без такого плана хаос, который может начаться в случае кончины Ким Чен Ына, рискует обернуться теми «огнем и яростью» на Корейском полуострове, о которых Трамп говорил в 2017 году.