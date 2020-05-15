Терроризм в Афганистане зашкаливает. Его волну не сбил даже священный месяц Рамадан. Один теракт следует за другим, и, как пишет турецкое издание Türkiye, «такое ощущение, что на глазах у всего мира разыгрывается беспрерывный кровавый спектакль, в котором очень не просто разобраться кто, с кем, за что воюет».

Иван Шилов ИА REGNUM Ближний восток

На днях одновременно с терактом в Нангархаре группа боевиков совершила вооруженное нападение на больницу в западной части Кабула. В результате по меньшей мере 13 человек, включая двух новорожденных детей, погибли, 15 афганцев пострадали. Однако ни одна из действующих в Афганистане группировок не взяла ответственность за это нападение, хотя раньше все бывало иначе. По всем признакам эти террористические акции имели свою мотивацию и адресность. Но какие? Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что «власти Афганистана и движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должны вместе найти и привлечь к ответственности виновных в организации двух терактов». То есть американцы дают понять, что располагают сведениями о действиях так называемых третьих сил, подразумевая под ним ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая использует смертников — ранее почти неизвестное для афганцев явление и средство борьбы. Но официальный Кабул объявил именно талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) главными виновниками недавних терактов.

Талибы (запрещенная в РФ организация)

По словам пресс-секретаря президента Афганистана Седика Седикки, «публичное дистанцирование талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) от этих нападений не делает их невиновными». Появилась также версия, согласно которой подготовкой терактов в Афганистане занимается так называемая «сеть Хаккани», которая состоит в союзных отношениях с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Понятно, что такая схема призвана политически дискредитировать подписанное недавно мирное соглашение между США и «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вызвавшее недовольство Кабула. Существуют утверждения, что нападения могут планироваться и сотрудниками афганской разведки, чтобы «администрация президента Гани могла продлить свое правление и нанести удар по американской сделке с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ)». В этой связи Гани приказал вооруженным силам перейти к наступательным действиям против антиправительственных формирований, а ранее приостановил обмен пленными, после реализации которого должны были начаться межафганские переговоры.

Кабул опасается, что они завершатся формированием временного правительства с участием талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Любопытно то, что Москва поддерживает американское соглашение, то есть фактически принимает вашингтонский сценарий афганского урегулирования: ослабление Кабула и давление снизу с целью создания коалиционного правительства. При этом афганское правительство, возможно, впервые за 18 лет действует вопреки политической воле США. Хотя с экономической стороны оно сильно зависит от внешней помощи (75% государственных расходов Афганистана обеспечиваются за счет иностранных пожертвований). Но с политической точки зрения Кабул начал выстраивать собственное понимание архитектуры безопасности в регионе, которое идет вразрез с мнением США, что не устраивает талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которым выгодно считать столичные власти американскими марионетками. Поэтому повышенный интерес вызывает отношения США к астанинскому процессу сирийского урегулирования.

Archive.defense.gov Солдат США. Афганистан

В нем речь идет о сохранении и укреплении Дамаска и возможном появлении коалиционного правительства в дальнейшем с выходом на выборы, чтобы решить проблему легитимности. Отсюда вопрос о возможности пересечения в будущем этих двух сценариев урегулирования с подключением внешних игроков. Так, эксперт Международного Университета Флориды Александр Краутер считает, что в случае Афганистана «сторонами должны выступать талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), правительство, США и Пакистан». Другие эксперты предполагают подключение к этой схеме России, Китая и Индии. Однако, увы, как астанинская модель в Сирии, так и изложенная по Афганистану остаются пока только проектами на бумаге. Хотя США фактически признали «Исламский эмират Афганистан» с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), они используют проект в своей военной стратегии для достижения политических целей через сдвиг в модели его действий. Не исключено, что в Сирии американцы смогут использовать афганский опыт в отношении выстраивания сотрудничества с местными курдами или частью ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), развернув его в сторону политики и стратегии от терроризма.

Однако пока как в Афганистане, так и в Сирии до прекращения войны, установления стабильного дружественного режима и уничтожения террористов еще очень далеко. Поиск компромиссных решений продолжается.