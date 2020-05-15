Президент РоссииВладимир Путин принял третий пакет антикризисных мер поддержки граждан и российского бизнеса. Одной из таких мер для индивидуальных предпринимателей, микро-, малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей стало введение специальной кредитной программы поддержки занятости под льготную ставку в 2% годовых.

Иван Шилов ИА REGNUM Елена Дыбова

14 мая Торгово-промышленная палата (ТПП) России провела видеоконференцию с региональными торгово-промышленными палатами в целях подробного обсуждения условий и рисков исполнения данной программы, сбора предложений по её дополнению, а также действий по привлечению максимального количества субъектов предпринимательства — членов системы ТПП к участию в ней.

По итогам обсуждения в адрес Банка России как регулятора кредитно-денежной политики подготовлен и направлен пакет из 37 предложений по мерам поддержки бизнеса в кредитно-финансовой сфере для включения в общенациональный план восстановления экономики, в рамках которого, в частности, предлагается:

— поддержать вновь открывшиеся субъекты предпринимательской деятельности и разрешить участие в новой кредитной программе всем предприятиям, зарегистрированным до 1 марта 2020 года, по утвержденным кодам ОКВЭД;

— учитывать на протяжении действия кредита общую численность сотрудников, а не персональный состав; при этом не считать снижением численности тот случай, если вместо уволенного сотрудника на его место в течение пяти рабочих дней будет принят другой;

— в целях стимулирования создания предпринимателями новых рабочих мест предусмотреть возможность увеличения количества сотрудников с одновременным увеличением объема кредита по данной программе;

— установить конкретный и минимальный перечень документов по программе для предоставления заемщиком в банк и обязать банки объяснять заемщикам причину отказа в получении поддержки;

— предусмотреть возможность выплаты кредита по программе 2% с рассрочкой до 6 месяцев в случае неисполнения требований по сохранению численности;

— рассмотреть вопрос об укрупнении траншей выплат по программе 2% (не ежемесячно, а ежеквартально или одной суммой);

— учитывать при расчете суммы кредита не только районные коэффициенты, но и северные надбавки, установленные законодательством.

Уверена, что реализация кредитной программы на поддержку занятости под 2%, с учетом некоторой доработки, способна обеспечить реальный эффект в части активизации деятельности малых и средних предприятий, сохранения существующих рабочих мест и создания новых для снижения уровня безработицы.

Сегодня важно максимально быстро и качественно проинформировать бизнес о новых мерах поддержки. Государство «протянуло руку помощи», и нужно подтолкнуть предпринимателей своевременно и эффективно использовать все предлагаемые возможности по преодолению кризисной ситуации.