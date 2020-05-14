Киев. «Памятник, достойный сохранения»...
1651 год… В разгаре война украинских козаков с польским королевством. Боевая судьба сложилось так, что, разбив одно из козацких войск под Лоевым, литовская армия гетмана Януша Радзивилла ненадолго захватила Киев.
Захват города — это всегда беда для его жителей, поскольку vae victis — горе побежденным. Но для историков будущего это может быть и удачей. Так произошло и в 1651 году. В войске Радзивилла находился молодой голландский художник Абрахам ван Вестерфельд. И он оставил после себя множество рисунков, который сейчас являются бесценным источником изучения истории города, потому что они — это «живой XVII век».
Несколько рисунков Вестерфельда показывали одну из главных достопримечательностей города — Золотые ворота. Эти ворота были построены в 1037 году великим князем Ярославом (1018−1054), при котором Киевское княжество достигло пика своего могущества. Но века беспощадны, и в середине XVII века это уже были просто развалины. Развалины, которые многим мешали. И идея разобрать эту «груду камней» возникала не раз. Но, к счастью, Сенат Российской империи приказал: «Показанных в Киеве церковных стен не ломать, а … помянутый выход (т. е. Золотые ворота) как потребно починить, исправить, сделав для твердости каменный фундамент». На фундамент, конечно, не хватило ни времени, ни денег, ведь империя вступила в длительный период русско-турецких войн. Поэтому в 1755 году древние Золотые ворота были просто засыпаны землей, а рядом военный инженер Даниил де Боскет построил новые, одноименные. Которые и просуществовали, как часть киевских оборонительных сооружений, до 1799 года.
С 30-х годов XIX века начали готовить новый градостроительный план Киева, и груда земли, торчащая на одной из главных предполагаемых улиц Киева (ныне — улица Владимирская) вновь начала вызывать вполне естественное недоумение и раздражение. Опять начались разговоры о сносе…
И ведь снесли бы, если бы не настырность, связи и чиновничий опыт одного человека, Кондрата Андреевича Лохвицкого.
Кондрат Лохвицкий, родившийся в 1775 году, за первые 44 года жизни сделал неплохую административную карьеру финансиста-ревизора — сначала в Адмиралтейской, потом в Военной коллегиях. Неоднократно бывал под судом, но без последствий. А в 1819 году ушел в отставку в ранге чиновника 5-го класса — или статского советника. Что по Табели о рангах соответствовало армейскому бригадиру — выше полковника, но еще не генерал. Для учителя пения (а именно им начинал свою карьеру Лохвицкий) это очень неплохо, дослужиться до «его высокородия» — так следовало обращаться к статским советникам.
В 1823 году его высокородие переселился из Санкт-Петербурга в Киев и с азартом занялся общественной деятельностью и, главное, археологией. Уже в 1825 году году он открыл фундамент Десятинной церкви, построенной в десятом веке великим князем Владимиром (980−1015), за что другой любитель древностей и герой войны с Наполеоном, князь Петр Витгенштейн, подарил ему свою шпагу 1812 года.
Но главной целью Лохвицкого были Золотые ворота. С начала 1832 года Кондрат Андреевич начал переписку с киевским генерал-губернатором Василием Левашовым с почтительными, но настоятельными требованиями проведения работ по спасению памятника. Речь шла о том, чтобы освободить остатки ворот от земляной засыпи 1755 года и подготовить их «ко всеобщему обозрению».
А пока шла переписка, он делал свое дело и без каких бы то ни было разрешений. 3 мая 1832 года Лохвицкий так и написал в воем дневнике: «…сего числа начал раскрывать Золотые ворота».
А переписка с губернатором шла своим чередом. И в ней бригадир Лохвицкий с ответами генерал-лейтенанта Левашова особо не церемонился. Так, в ответ на просьбу о проведении раскопок Десятинной церкви и «других мест», администрация губернатора сообщила: «В необходимости нахожусь отказать Вам в просимом дозволении. Для отыскивания же древности в других местах можете испрашивать согласия городского начальства…» Формально — чистый отказ. Но не для Лохвицкого. Через несколько дней Лохвицкий сообщает через «Московский телеграф», наверное, самый авторитетный журнал своего времени, что «теперь по записке моей генерал-губернатор В. В. Левашов позволил мне открывать древности в Киевской губернии».
А ссориться с Лохвицким даже губернатор не хотел — у старого ревизора были хорошие связи. Тот же князь Петр Витгенштейн, генерал-фельдмаршал, граф Римской империи. Или генерал-фельдмаршал, князь Фабиан Остен-Сакен, командующий расположенной на Украине 1-й армией. Или киевский митрополит Евгений (Евфимий Болховитинов), влюбленный в киевскую историю не менее Лохвицкого.
А в сентябре 1832 года произошел «подарок судьбы». В Киев приехал император Николай I. В дневнике Кондрата Андреевича записано так: «После смотра войск Государь приезжал смотреть Золотые ворота, а дождь был проливной, с жестким ветром и снегом. Я с 6 часов до 2 часов за полдень, будучи под дождем, весь промок. Лишь только поехал переменить белье и мундир, а в то время без меня Государь рассматривал Золотые ворота, утвердил, что строение древнее и достопамятное. Спросил, кто раскрывает древности. Военный губернатор сказал: «Чиновник 5-го класса Лохвицкий».
Так что с царем Лохвицкому встретиться не удалось, но его посещением Золотых ворот настырный бригадир воспользовался в полной мере. Тем более, что спустя малое время его покровитель, митрополит Евгений, в описании визита императора в Киев, уточнил слова Николая I — «Памятник, достойный сохранения».
Ну, с такой поддержкой никакой губернатор не страшен!
Больше Лохвицкому никто не мешал, а по подписке были собраны деньги. 196 рублей 68 копеек, поскольку для освобождения ворот из земляного плена необходим был труд 894 рабочих по 22 копейки в день.
Через полгода расчистка Золотых ворот была закончена. От них вывезли 150 кубических саженей земли (около 1400 кубометров) — и обнаружили, что от ворот осталось совсем немного. Не осталось даже тех сводов и остатков надвратной башни-церкви, которые еще были видны ван Вестерфельду. Остались только две параллельные стены воротного проезда — время не знает жалости.
Лохвицкий бросился спасать, что осталось, и в 1835 году произвел «предохранение от порчи остатков Золотых ворот посредством заливки их вершин жидкостью, составленной из песка и извести», а потом, по рекомендации губернатора Василия Левашова, перекрыл все это деревянной крышей. И украсил клумбой
Кондрат Андреевич Лохвицкий умер в сентябре 1849 года. А через год император Николай I, в очередной раз посещая Киев, опять побывал около Золотых ворот. И приказал генерал-губернатору Дмитрию Бибикову установить вокруг них чугунную решетку. Что и было сделано.
В 1982 году, к 1500-летию Киева Золотые ворота были восстановлены. Считается, что в первоначальном виде. Все равно — это современная «картинка».
Однако если зайти внутрь, то можно увидеть ту без малого тысячелетнюю кладку, которая помнит и великого князя Киевского Ярослава, и голландского художника Абрахама ван Вестерфельда, и всероссийского императора Николая. И «настырного бригадира», его высокородие Кондратия Андреевича Лохвицкого…