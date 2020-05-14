Учитывая размах в США эпидемиологического бедствия, вызванного коронавирусом, власти Японии одними из первых запретили въезд в свою страну жителям этого государства. Мера вполне обоснованная и законная. Однако обеспечить запрет не так просто. Ибо можно не пускать в Страну восходящего солнца американских туристов и бизнесменов, но не запретишь въезд на Японские острова военнослужащим страны-сюзерена.

Иван Шилов ИА REGNUM

Навязав, вопреки воле японского народа, побежденной стране так называемый «договор безопасности», дядя Сэм оговорил для своего многочисленного воинского контингента на японской земле полуколониальный режим экстерриториальности, когда американские GI могут беспрепятственно въезжать в Японию и покидать ее без оформления документов. По ст. 9-й японо-американского административного соглашения о статусе американских военных и членов их семей, они не подчиняются законам Японии, в том числе в вопросах выдачи паспортов, виз, регистрации иностранцев и контролю. Поэтому японские власти не могут отказать тем, кто имеет отношение к армии США, не только во въезде, но и помещать их в карантин.

А ведь Япония является страной с самым большим числом в мире американских военных — вместе с экипажами 22 кораблей ВМФ США в портах Йокосука и Сасэбо их 55 600 человек. На втором месте Германия, тут 38 750 американских солдат и офицеров, на третьем месте Южная Корея — 28 500 военных США. Но в Японии, кроме того, находятся около 5000 чиновников и гражданских лиц, связанных с армией США, плюс 45 000 членов семей военных США, итого 105 000 человек. Следует учитывать и то, что около 25 000 японских граждан работают на военных базах США, что создает условия для заражения.

Gate.sinovision.net Военно-морская база США Сасебо

Характеризуя ситуацию, директор департамента Северной Америки МИД Японии признает, что японские власти не могут обещать ввести ограничения для въезда в Японию военных США, но при этом заверяет: «Армия США принимает меры в борьбе с заражением, на территории баз помещают на 14-дневный карантин тех, кто мог заразиться, временно закрывают базы. По законам Японии наказывать за отказ от карантина нельзя, но в армии США это наказывается как нарушение приказа».

О невозможности контроля над прибывающими в Японию американскими военными рассказал в японском журнале DIAMOND военный журналист Такао Сюндзи, который пишет: «Военные самолеты с американцами (есть и регулярные рейсы) прилетают на аэродромы ВВС США в Йокота (Токио) и Кадэна (Окинава), а затем выходят с баз в город. Также они пользуются гражданскими аэропортами «Ханэда» и «Нарита», предъявляя при посадке лишь удостоверение личности. Экипажи военных кораблей и транспортных судов, зафрахтованных армией США, заходят в японские порты и сходят на берег в увольнение. Немало членов экипажей военных кораблей США и их семьи живут на базах Йокосука и Сасэбо в домах, предоставленных японскими властями. Есть и те, кто снимает жилье вне баз».

Автор статьи обращает внимание на то, что в порты Японии заходят, в том числе для отдыха экипажей, военные корабли ВМФ США, посетившие до этого государства с особо напряженной эпидемиологической обстановкой. Например, есть военнослужащие, кого переводят в 7-й флот в Йокосуку из штаба ВМФ США в Неаполе, что в Италии, где много зараженных.

Авианосец на американской базе в порту города Йокосука. Япония

Отмечается, что появление инфицированных на кораблях чревато заболеванием многих членов команды. Приводится пример американского авианосца «Теодор Рузвельт», на котором, по последним сообщениям, коронавирусом заразились 1115 членов экипажа. Этот авианосец, на котором служат до 5 тысяч человек: 3 тысячи моряков, 1,5 тысячи авиаспециалистов и около 500 других военнослужащих, базируется на порты Азиатско-Тихоокеанского региона. А его «собрат» — авианосец «Рональд Рейган» — имеет портом постоянной дислокации японскую Йокосуку…

Тем временем японское правительство расширяет число стран, граждане которых не могут посещать Страну восходящего солнца. Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги заявил, что в ближайшее время национальный Совбез утвердит запрет на въезд граждан уже из 100 стран, а также тех, кто был в них проездом в течение двух недель перед посещением Японии. Сейчас в карантинном списке 87 стран, в том числе США, страны ЕС и Юго-Восточной Азии, Китай, Южная Корея, Россия, Белоруссия, Украина.