Пандемия коронавируса досрочно подвела черту под большинством чемпионатов России по игровым видам спорта. Кому-то из саратовцев это оказалось на руку, кого-то сильно огорчило.

Иван Шилов ИА REGNUM Без спорта

Наиболее сильно пострадал от досрочного завершения сезона БК «Автодор». Оказалось, что, комплектуясь в межсезонье, он не угадал ни с тренером, ни с баскетболистами. Наставников пришлось «прокрутить» трех, игроков-легионеров — аж 11. Команда оказалась в подвале таблицы Единой лиги ВТБ, но, сделав несколько сильных приобретений (в частности, сенегальский форвард Мухаммад Фэй пришел из клуба — участника Евролиги-2019/20 «Црвены Звезды» (Белград, Сербия)), намеревалась покинуть его и побиться за выход в плей-офф. Решение о прекращении сезона оказалось крайне некстати и обернулось последним местом в таблице, размещенной на сайте Лиги. Хотя выиграл «Автодор» больше матчей, чем размещенный строчкой выше белорусский «Цмоки-Минск».

Это заставило саратовцев выступить с критическим заявлением: «Баскетбольный клуб «Автодор»… категорически против утверждения итоговой классификации команд на дату последнего сыгранного матча чемпионата Единой Лиги ВТБ в сезоне-2019/2020 по следующим причинам:

1) Все команды сыграли разное количество матчей, а разница между проведенными играми между командами на дату последнего сыгранного матча составляет две игры, что делает невозможным справедливую итоговую классификацию команд на основании «Официальных правил ФИБА» по набранным очкам за победы и поражения на дату последнего сыгранного матча. Возникают очевидные противоречия здравому смыслу… С учетом вышеизложенного считаем несправедливым и подрывающим авторитет лиги предложение утвердить итоговую классификацию чемпионата Единой Лиги ВТБ в сезоне-2019/2020 на основании промежуточного положения команд на дату последнего сыгранного матча». Лига попыталась переложить ответственность за подведение итогов сезона на Российскую федерацию баскетбола, однако та принимать официальное решение не спешит. Поставив пока в таблице на своем сайте «Автодор» на предпоследнее, 12-е место.

Цитата из видео на matchtv.ru Игроки баскетбольного клуба «Автодор»

ПФК «Сокол» поставил перед собой задачу вернуть городу место в ФНЛ — подэлитном дивизионе отечественного футбола. Ради этого он пожертвовал Кубком России, отправив на выездной матч в Самарскую область молодежь. Но таблица зоны «Центр» ПФЛ к концу 2019-го не обрадовала болельщиков — не необходимое первое, а третье место. «Сокол» мечтал исправить ошибки после зимнего перерыва, провел три сбора за пределами области, но, вернувшись домой, был вынужден прекратить тренировочный процесс. Дата возобновления сезона менялась дважды, и сейчас очень вероятно, что отложенные матчи так и не состоятся. Клубы зоны «Центр» согласны признать турнир завершенным с фиксацией текущих мест в турнирной таблице.

Не получил то, чего хотел, ГК «СГАУ-Саратов». Серьезно укрепив состав в межсезонье, он поставил задачу попасть в топ-4 и в Кубке, и в чемпионате России. Однако кубковый путь гандболистов оборвался после первого же матча, в Суперлиге они долго шли в четверке — но на самом финише регулярного турнира выпустили из-за спины московский «Спартак». В четвертьфинале соседям по таблице предстояло сыграть между собой, и «аграрии» готовились дать бой солидно потратившемуся на доукомплектование сопернику (который к старту плей-офф стал ЦСКА). Решение о прекращении чемпионата сделало очный спор невозможными и лишило «СГАУ-Саратов» возможности выиграть путевку в еврокубки.

Единственным представителем Саратова в Европе в сезоне-2020/21 будет ВК «Протон-Саратов». Волейболистки совершили сенсацию, взлетев с занятого в прошлом чемпионате 12-го места в топ-5. В четвертьфинале они уступили действовавшему на тот момент чемпиону страны «Динамо» (Москва) и по регламенту должны были сыграть турнир за одну путевку в еврокубки с командами с шестой-восьмой строчек. Из-за досрочного прекращения сезона «европулька» была отменена, пятое «регулярное» место «Протона-Саратова» стало итоговым. Оспорить справедливость этого итога мог «Сахалин», но играть ему предстояло в Саратове — где в этом команда из Южно-Сахалинска уже проигрывала.

Цитата из видео на matchtv.ru Волейболистки клуба «Протон-Саратов»

Наибольшую выгоду досрочное завершение сезона принесло МФК «Саратов-Волга». Дебютант Высшей мини-футбольной лиги шел в конференции «Запад» 11-м по потерянным очкам, проведя на один-четыре матча больше конкурентов. Но при формировании восьмерки четвертьфиналистов учитывались очки набранные — и саратовцы попали в четвертьфинал, решив задачу-максимум. Соперник им, конечно, достался грозный — победитель «регулярки» «Газпром Бурение» из подмосковного Щелкова. Были вероятны болезненные поражения, однако, скорее всего, обойдется без них — мини-футбольный плей-офф под угрозой отмены.

Совершенно не отразилась пандемия на результатах ХК «Кристалл» и ВК «Энергетик». Хоккеисты успели провести все положенные матчи, уступив в четвертьфинале «Динамо-Алтаю» (Барнаул) 0:4. А волейболисты хоть и не сыграли два тура финала Первой лиги («Центр») — но уже утвердились на том месте, которое рассчитывали занять. Задачей команды, имеющей минимальное бюджетное финансирование в сезоне-2019/20 (1,37 миллиона рублей), было попадание в финал. Оно состоялось.