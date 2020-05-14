Бывший вице-президент США Джо Байден раз за разом оказывался неправым в отношении Китая, к которому из-за нынешней пандемии коронавируса американские избиратели относятся всё более негативно. Иными словами, стоит задуматься, отвечает ли он с его слабой позицией требованиям современного курса США, пишет бывший советник Госдепартамента при администрацияхДжорджа Буша — младшего иДональда Трампа Кристиан Уитон в статье, опубликованной 13 мая в The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

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«Не любить Джо просто невозможно», — написал бывший министр обороны США Роберт Гейтс.

«Тем не менее я думаю, что на протяжении более четырех прошедших десятилетий он ошибался почти по каждому вопросу внешней политики и национальной безопасности», — добавил Гейтс, входивший в первую администрацию бывшего президента США Барака Обамы.

Af.mil Роберт Гейтс

Уитон отмечает, что такая череда ошибок и просчетов «поразительна». Так, Байден был уверен, что устранение шаха Ирана на фоне исламской революции 1979 года было шагом в правильном направлении для прав человека. Он выступил против наращивания обороны президентом Рональдом Рейганом, которое помогло «свободному миру» победить в холодной войне. Будущий вице-президент голосовал против войны в Персидском заливе, которая имела большой успех. Напротив, войну в Ираке, которая успешной не была, он поддержал. Более того, Байден выступил против рейда, в ходе которого американские военные ликвидировали Усаму бен Ладена, что стало, возможно, единственным действительным внешнеполитическим достижением восьмилетней администрации Обамы, в которой Байден номинально был вторым человеком.

Тем не менее некоторые из величайших достижений Байдена на его пути просчетов и ошибок оказались напрямую связаны с Китаем. Это немаловажно, поскольку его сторонники и помощники стремятся выставить его жестким критиком Пекина на фоне того, как американский избиратель начинает со всё большим раздражением относиться к китайскому правительству в условиях «пандемии уханьского вируса».

Байден провел в Конгрессе многие годы и мог наблюдать, как создавалась политика, в рамках которой закладывалась политика вывода производства в КНР, позволившая Пекину «украсть у американцев технологии и развязать активное высокотехнологические военное наращивание». Байден был движущей силой предоставления КНР «постоянного нормального торгового статуса» в 2000 году, благодаря которому Китай смог стать членом Всемирной торговой организации (ВТО). Именно с этой привилегированной позиции Китай смог начать проводить фундаментально несправедливую торговую политику, одновременно лицемерным образом подражая риторике о свободной торговле и заставляя американскую элиту делать то же самое.

Hummelhummel Китайский контейнеровоз

Как-то в ходе одних из дебатов Байден сумел одной фразой схватить суть этой опасной иллюзии, которая способствует усилению Китая. По его словам, благодаря процветанию своего народа Китай встал на путь гораздо большей политической и экономической свободы. Пекин, отметил он, оказался вынужденным признать поражение коммунизма и неоспоримое превосходство рыночной экономики. Самым его катастрофическим заявлением, которое сразу же можно вставлять в направленную против него агитацию, стало вопиющее пренебрежение того экономического ущерба, которым чреваты его действия в отношении КНР. Так, он отметил, что он не представляет себе коллапса американской промышленности, поскольку Китай, чей вклад в мировую экономику «сопоставим с вкладом Нидерландов», едва ли вдруг станет крупным экономическим соперником Вашингтона.

Тем не менее, как выяснилось, самая густонаселенная страна, во главе которой стоит «деспотическое, клептократическое и воинственное правительство», оказывается более внушительной угрозой, чем Нидерланды. Безусловно, дебаты, которые имели место в начале нынешнего столетия, могут показаться древней историей для некоторых избирателей. Им стоит обратиться к более современным примерам поведения Байдена в отношении Китая.

Неоднократно администрация Барака Обамы, в которой Баден занимал пост вице-президента, объявляла о своём военном и стратегическом повороте к Азии. Впоследствии его назвали «восстановлением равновесия». По сути же за этой формулировкой скрывалась попытка администрации как можно быстрее уйти с Ближнего Востока, что оказалось настоящим подарком для «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Ирана. Несмотря на эти попытки, Вашингтон всё еще завяз в Ираке и Сирии. Хотя Пентагон и направил дополнительные войска в Тихоокеанский регион, после ухода администрации Обамы в 2017 году военные позиции США в этом регионе оказались менее прочными, чем в 2009 году, когда Обама и Байден пришли в белый дом.

В 2013 году Байден подчеркнул, что решение Обамы восстановить баланс в Тихоокеанском регионе не подлежит никакому сомнению, поскольку США никогда не говорят чего-то, чего они не делают. К сожалению, отмечает автор, никто не поверил этому абсолютному заявлению, не говоря уже о китайском руководстве.

Navylive.dodlive.mil Тихоокеанский флот США

В качестве более свежего примера можно привести высказывания Байдена о Китае, сделанное им во время нынешней президентской кампании. Тогда он отметил, что в Китае живут «неплохие парни», которые не представляют для Соединенных Штатов конкуренции. При этом, как показал опрос Gallup в марте, только 33% опрошенных граждан США положительно относятся к Китаю, тогда как в 2018 году такую позицию занимали 53% жителей страны.

Слабость позиции Байдена в отношении Китая не лучшим образом контрастирует с тем, какой курс выбрал действующий президент США Дональд Трамп, развернув успешную торговую войну против Пекина. В рамках этого противостояния в начале этого года были сохранены пошлины на более чем половину импортируемых из Китая товаров. При этом Байден отказывается сказать, сохранит ли он эти пошлины в случае его избрания.

Трамп и его помощники дали отпор компании Huawei и «другим инструментам развязанной кибервойны» Пекина, который стремится стать гегемоном в области телекоммуникаций и данных. Более того, глава Белого дома начал сложный процесс вывода американских войск с Ближнего Востока, где они играли в «ковбоев и индейцев», для сдерживания стратегических угроз вроде Китая.

U.S. Army Американские солдаты на Ближнем Востоке

Тем временем вице-президент Майкл Пенс, госсекретарь Майкл Помпео и заместитель советника по национальной безопасности Мэтт Поттингер постоянно поднимают проблемы прав человека в Китае и говорят о том, что китайскому народу пошло бы на пользу подотчетное правительство с верховенством закона. Таким образом они перехватили излюбленную еще со времен Джимми Картера тему демократов.

Когда вызванный коронавирусом кризис подойдет к концу, американские граждане, с высокой долей вероятности, потребуют возмездия и прекращения опасной зависимости США от Китая. На этом фоне актуален вопрос, какую позицию займет Байден.