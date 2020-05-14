Председатель московской коллегии адвокатов Виктория Данильченко рассказывает ИА REGNUM, об основных проблемах борьбы с домашним насилием. Эта проблема стала особенно актуальной в связи с карантинными мероприятиями, проводимыми из-за мировой эпидемии коронавируса.

Иван Шилов ИА REGNUM

Сегодня, 14 мая, Виктория Данильченко рассказала о том, что такое домашнее насилие и как его распознать.

«Не всегда очевидно, где начинается домашнее насилие и в чём оно проявляется. Некоторые считают, что предотвратить и прекратить его не так уж и сложно. Ведь это происходит с кем-то другим — глупым человеком, неспособным постоять за себя. Но здесь все не так просто и однозначно. Попробуем разобраться. Страх — это главный признак домашнего насилия. Если вам каждый день кажется, что вы будто бы «ходите по канату», максимально контролируете слова, чтобы не вызвать гнев партнера (мужа, матери, ребенка), — в вашем доме присутствует как минимум психологическое насилие.

Начинается оно, как правило, с грубого обращения, словесных оскорблений. Человек, допускающий такое поведение, может быстро перейти к физическому насилию. Очень важно на ранних этапах распознать в человеке качества насильника. Такой человек чаще всего ревнив, проявляет неуважение к другим людям, их чувствам и желаниям. Потенциальный тиран пытается держать под контролем всю вашу жизнь: местонахождение, круг общения, переписки, звонки, ваши расходы. Тревожный знак, если под воздействием запрещенных веществ или алкоголя партнер впадает в гнев, обижает животных, толкает вас, угрожает, принуждает к сексуальным отношениям.

И, казалось бы, распознать в партнере такие черты просто, но уйти решаются далеко не все. «Почему?» Действительно, выглядит странно. Ведь зачастую в качестве жертвы выступает нестарая женщина, с работой и головой на плечах. Вполне вероятно, что она могла найти выход: втайне от тирана накопить на аренду жилья, обратиться в кризисный центр, попросить помощи у близких. Поэтому со стороны часто кажется: женщина легко могла бы уйти. И тогда возникают рассуждения про «вторичные выгоды»: «Видимо, ее все устраивает. Получит после избиений еще одно украшение, вот и терпит». Но это только со стороны.

Эдгар Дега. Интерьер (Насилие). 1869

В реальности причины совсем иные. Расскажу — какие. Во-первых, женщина считает, что домашнее насилие — нормально. Девочка, растущая в атмосфере домашнего насилия: обижали ее или на ее глазах отец издевался над матерью. Это не столь важно. Важно другое — семейный ад для нее — привычное дело. Нередко такой способ воспитания родители выбирают, прикрываясь объяснениями для ребенка и самих себя, что это нужно для ее же пользы: «Иначе тебе будет сложно понять, что такое хорошо и что такое плохо». А выйдя замуж, для нее становится нормальным, что ее муж применяет те же методы «воспитания», также объясняя своё желание бить благими намерениями: «Это не побои, это способ быстрее объяснить тебе, глупенькой».

Во-вторых, женщина ищет причину в себе. Зачастую тиран обвиняет жертву в своем срыве: флиртовала с другим, придиралась к мелочам, плохо заботилась, сказала не то и не тем тоном, посмотрела не тем взглядом. А потом получается, что, кроме сломанных ребер, женщина остается еще и с чувством вины. Пытаясь загладить ее, прощает тирану очень многое. А ведь, чтобы избежать насилия, нужно понять всего лишь одну вещь — причина не в ней!

В-третьих, женщина не всегда в состоянии оценить всю опасность ситуации. Да, мужчина бьёт, но ведь и родители били, но не убили же! Наоборот, вырастили хорошим человеком и теперь гордятся ею. Поэтому и с мужем надо потерпеть, извлечь урок, научиться быть лучше. А он тем временем заходит все дальше и дальше, позволяя себе все больше и больше. Свою лепту вносит и общественное мнение: «Семья превыше всего!», «Детям необходим отец!», «Без мужчины женщина неполноценна!».

В-четвёртых, мужчина продолжает играть любящего и понимающего семьянина. Нередко после очередного избиения муж начинает просить прощения, засыпать комплиментами, клясться в любви. И женщина почему-то верит и прощает?! Все просто, часто абьюзер ещё и самый близкий для женщины человек. Чудовище вновь превращается в идеального супруга, помогает с уроками ребенку, с домашними хлопотами. Как тут не забыть, что скоро все встанет на свои места и он опять начнет насилие.

Наконец, она может просто бояться его мести. И нет ничего удивительного, что женщина терпит и не уходит. Чтобы что-то изменить, требуется многое: время, уверенность в себе, поддержка друзей, консультации психолога, финансы, наконец. Как правило, опытный абьюзер лишает всего этого жертву: друзей нет, деньги под контролем, как и каждый ее шаг. Да и мужчина, понимая, что женщина на грани, либо ослабляет хватку, либо усиливает. Это практически всегда дает ему нужный эффект.

Леон Конье. Избиение младенцев 1824 (фрагмент)

Конечно, если бы общество единым фронтом выступало против домашних побоев, женщина могла бы осознать: нет, насилие — это не нормально. Но, на сегодняшний день закон о профилактике домашнего насилия не принят, в том числе за счет усилий деятелей РПЦ и активистов родительских движений, которые считают, что государство не имеет права вмешиваться в дела семьи.

Но все же в нашей стране уже сейчас большое количество активистов, которые борются против домашнего насилия. Создаются кризисные центры, законодатели продвигают закон о профилактике домашнего насилия. Здесь, конечно, все неидеально. Центров недостаточно, закон идёт очень туго».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о росте случаев домашнего насилия во время самоизоляции на фоне коронавируса предупредила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. В интервью РИА Новости она также заявила том, что жертвы домашнего насилия должны иметь возможность покидать свои дома без специального пропуска.

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Руководитель отдела медицинской психологии ФГБНУ «Научный центр психического здоровья» Сергей Ениколопов в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM тоже отмечал, что в период эпидемии коронавируса растёт раздражительность и агрессивность. Именно поэтому специалисты не исключают роста семейного насилия.

«Причём жертвами будут в первую очередь дети, а уже потом — жёны и мужья. Это происходит не только из-за того, что люди в квартире заперты. К примеру, если в квартире всего один телевизор, то спор за то, что смотреть, может легко в этой ситуации перерасти в конфликт», — отмечал эксперт.

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