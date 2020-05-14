Пандемия COVID-19 обнажила слабости большого числа организаций и структур, но, прежде всего, продемонстрировала, что ООН срочно нуждается в реформе. В частности, принятые против пандемии коронавируса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) меры выявили очевидные недостатки, вызванные отсутствием международных консенсуса и сотрудничества, а также широко распространенным протекционизмом со стороны ряда заинтересованных сторон, пишет бывший государственный министр КатараХамад бин Абдулазиз Аль-Кувари в статье, опубликованной 13 мая порталом Project Syndicate.

Иван Шилов ИА REGNUM Штаб ООН

Нигде критика ВОЗ не была более жесткой, чем в США, где недавнее решение президента Дональда Трампа заморозить финансирование США этой организации нанесло сокрушительный удар по этому ключевому органу обеспечения глобальной безопасности в области здравоохранения именно тогда, когда он отчаянно нуждался в поддержке. То, какую роль в мире после пандемии будет играть ООН, будет зависеть от ее дальнейших действий и шагов по исправлению своих ошибок, продемонстрировавших неспособность организации координировать свою деятельность во время кризиса COVID-19.

Автор считает себя сыном ООН и верным сторонником ее ценностей и принципов. В течение более четырех десятилетий он занимал различные позиции в гигантской бюрократии организации, начиная с 1974 года, когда он был назначен делегатом Катара в Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), и заканчивая в 2017 году, когда ему для избрания генеральным директором ЮНЕСКО не хватило одного голоса.

NCUSAR Хамад бин Абдулазиз Аль-Кувари

По словам Аль-Кувари, большую часть этого времени ООН неизменно давала надежду на лучшее будущее. Специализированные учреждения и организации ООН играют жизненно важную роль в сохранении мира на планете, предотвращении международных конфликтов, ликвидации колониализма и защите прав человека.

Однако в последнее время значимость ООН неуклонно ослабевает, а ее влияние на мировые события и правительства уменьшается. Когда-то она была ведущим мировым модератором и арбитром. Теперь же организация оказалась слишком ограниченной старыми концепциями и доктринами и не может действовать по-настоящему эффективно в качестве коллективного глобального руководящего органа, как это предполагали ее основатели. ООН больше не может внушать правительствам уважение к международной легитимности, международному праву и поддержанию глобального мира и безопасности, как это произошло, например, после Второй мировой войны и распада Советского Союза.

Проще говоря, мир изменился и ООН не смогла идти с ним в ногу. Политическая, экономическая и культурная нестабильность XXI века обнажила уязвимость некогда могущественной организации, и мало кто готов ее защищать. Тем не менее такое ослабление значимости организации не означает, что ООН обречена оказаться на свалке истории. Если прошлое может служить каким-либо проводником, то можно сказать с определенностью, что то, как повела себя ООН перед лицом пандемии, оказалось катастрофическим провалом глобального курса, который может стать причиной значительных изменений во всем мире. По мнению автора, мир движется к новому и более разнообразному глобальному порядку, в котором международный курс больше не определяется какой-либо одной страной или набором политических ценностей.

Во время кризиса COVID-19 международная солидарность потерпела неудачу, поскольку каждая страна стремилась защитить собственные интересы. Когда мир наконец выйдет из пандемии, начнутся расследования, станут показывать пальцем и даже искать козлов отпущения. ООН нужно будет пережить это тяжелое время. В конечном счете, отмечает автор, ей поможет новое понимание необходимости коллективного сообщества, над которым все так усердно работали. Тем не менее этот период разбирательств будет трудным для ООН, потому что должны быть приняты трудные решения. Организация должна будет отказаться от своего устаревшего мышления и начать движение в направлении, которое может оказаться для многих неудобным.

The White House Пресс-конференция Дональда Трампа о ситуации распространения коронавируса в США. 14 марта 2020

Например, такие органы, как ЮНЕСКО, должны будут более четко продемонстрировать свой вклад в благополучие мира. Поскольку образование, наука и культура будут иметь решающее значение для восстановления после пандемии, руководство ЮНЕСКО должно будет задать себе четкие вопросы: что делается для сохранения культурных ценностей, как защищаются права человека, в том числе право на образование, как направить научное сообщество и предотвратить новую пандемию, должна ли существовать региональная диверсификация, чтобы более полно обеспечить интересы всех государств-членов, и способно ли на это руководство организации. Только благодаря успешному решению таких проблем ЮНЕСКО и другие учреждения ООН смогут сохранить свою актуальность в мире после пандемии.

Реформа ООН должна начинаться с самого верха — с Совета Безопасности, пять постоянных членов которого — Китай, Франция, Россия, Великобритания и США — по-прежнему обладают исключительным правом вето, что является атрибутом давно ушедших времен. Расширение числа постоянных членов Совбеза и включение в него других стран — из Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока — обеспечит более справедливый баланс принятия глобальных решений.

И такое изменение оправдано. Например, Индия готова стать самой густонаселенной страной в мире в течение этого десятилетия, Япония обладает третьей по величине экономикой в мире, а Южная Африка и Нигерия являются безусловно крупнейшими экономиками на континенте с наиболее быстрорастущим населением.

Совет безопасности ООН

Точно так же агентства ООН должны обеспечить, чтобы граждане страны, в которой они базируются, не занимали в них высокие посты. Слишком часто выбор руководства организации ставит под сомнение ее легитимность и независимость. За примерами далеко ходить не нужно: на Ближнем Востоке четко видны негативные последствия таких решений. В частности, находящаяся в Каире Лига арабских государств когда-то была провозглашена платформой для арабского сотрудничества. Однако из-за того, что ее генеральным секретарем постоянно назначается тот или иной член правительства Египта, можно говорить о кончине организации. Стремясь сделать Лигу продолжением египетского государства, лидеры страны превратили этот орган в политически устаревший и пустой дискуссионный форум.

Пандемия COVID-19 должна послужить необходимой отправной точкой для реформы ООН. Если этого не произойдет, есть риск, что организация, которой автор посвятил большую часть своей профессиональной карьеры и чьи ценности он высоко ценит, не сможет занять должное место в современном мире, не говоря уже о том, чтобы вернуть себе былую славу.