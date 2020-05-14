В связи с тем, что ситуация в Белоруссии перестаёт быть томной, возникает вопрос, а где почитать о происходящем в этой постсоветской республике, и так, чтобы при этом не снимать с ушей гроздья лапши?

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

Можно почитать Телеграм-каналы, которые, по выражению бессменного президента «незалежной» Александра Лукашенко «плявузгают» (перевод слова невозможен) в его сторону. Но политические Телеграм-каналы интересны не всем.

Далеко не все стараются следить за перипетиями подковёрной политики, — кто с кем поссорился-помирился, кто сколько украл и где спрятал. Людям в Белоруссии интересно почитать просто о происходящих в стране событиях, не обязательно политических. Хочется узнать новости своего региона.

Что представляет собой белорусская пресса? Государственная всячески прославляет умопомрачительные успехи республики под руководством местного «туркменбаши». В стране даже есть анекдот про ребёнка, который, посмотрев белорусское государственное телевидение, плачет горькими слезами, и говорит, что хочет жить в нарисованной там «Беларуси».

Сервильность официальной прессы, помноженная на лютый непрофессионализм и площадное хамство по отношению ко всем, кто позволил себе усомниться в святости руководителя и проводимого им курса, сильно раздражают.

Оппозиционная пресса, ещё недавно в едином порыве рисовавшая картину царящего в стране адского тоталитарного Мордора, теперь разделилась на две части. Поле того, как Батька развернул оглобли государственной телеги на Запад и начал заигрывать с русофобами, та часть белорусской «оппозиционной» прессы, которая находится под контролем местных спецслужб, постепенно начала продвигать тему «лучше уж на троне Саня, чем на танке русский Ваня».

President.gov.by Александр Лукашенко

Понятное дело, трансформация идёт постепенно, а то слишком резких кульбитов читатель может не понять. Но движение идёт с двух сторон — после слов Лукашенко о «не нашей войне» уже можно констатировать, что официоз и эта часть «оппозиционной» прессы представляют собой единое целое. Притом зачастую рупор белорусских необандеровцев «Наша нива» выполняет роль ведущего госСМИ лучше, чем рупор администрации президента республики «Советская Белоруссия».

Ещё остались «непримиримые». Они находятся вне досягаемости Лукашенко в Польше, Литве и далее на Западе. Они продолжают крыть «последнего диктатора» на чём свет стоит, но теперь их противостояние не является концептуальным. И с той, и с другой стороны идеологическую основу составляют этнический национализм и ненависть к России. Разделение идёт только по вопросу о персоне бессменного президента.

Сильно подсевшие на иглу западных спецслужб «непримиримые» хотят другого руководителя, — прошлое забыть не могут, и властью делиться ни с кем не намерены.

Вся белорусская пресса, не желавшая участвовать в этой борьбе нанайских мальчиков, была вынуждена дистанцироваться от политики: писать о жизни «звёзд», гороскопах для возделывания огорода, секретах домашних закаток и вязании крючком. Но это мало кому интересно.

Жан-Франсуа Рафаэлли. Свежая газета. 1879

Белорусский зритель и читатель выбирает российские телевизионные каналы и интернет-ресурсы. Там широкий ассортимент мнений, и всё на понятном языке. Но если хочется почитать новости Белоруссии — извините. Большой российской прессе происходящее там не очень интересно, а некоторые российские авторы, пишущие о «синеокой», зачастую не имеют ни малейшего понятия о жизни в ней.

К счастью, в последнее время стали появляться интернет-ресурсы, в которых можно почитать о событиях, происходящих в республике. Это в основном региональные ресурсы, которых за последнее время появилось достаточно — «Берестье News», «Витьбич», «Наш Гомель», «PRO Гомель», «Сильные новости» (Гомель), «Гродно24», newgrodno.by, mogilew.by, gorod214.by (Новополоцк).

Лучшей рекомендацией этим сайтам может послужить «гвалт и хипеш» поднятый по поводу их появления на интернет-ресурсах белорусской «оппозиции». Главным доказательством их «пророссийскости», по мнению «змагаров», является то, что большинство этих сайтов зарегистрированы не в белорусской доменной зоне.

А ваши сайты, панове, все в Белоруссии зарегистрированы? Здесь все в одинаковых условиях — белорусское государство борется с любыми неконтролируемыми источниками информации на своей территории, и попадать под цензуру никому не хочется.

Сайты, упомянутые выше — крепкие региональные сайты с хорошей местной подборкой новостей. В плане дизайна сделаны также весьма привлекательно. Поэтому если у кого есть желание почитать, что на самом деле происходит в белорусских регионах, как живет («медовые реки, а по берегам бастурма да сыры заморские») реальная, а не выдуманная официальной или необандеровской пропагандой белорусская глубинка, то вам — сюда. Честный взгляд на реальные проблемы.