В банковской системе России действует программа по снижению процентной ставки под названием ипотека для семей с детьми.

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Стать участником этой программы можно, если у вас родился второй или последующие дети в период с 1 января 2018-го по 31 декабря 2022 года, которые имеют гражданство РФ. Но, кроме того, кредитуемый объект должен приобретаться на первичном рынке у юридического лица — застройщика.

В этом фокус, из-за которого ипотека для семей с детьми как бы есть, но ее как бы нет.

Прошли те времена, когда очередь из приближенных к застройщикам лиц скупала все квартиры в новостройках в течение нескольких часов с момента открытия продаж. А потом перекупщики выставляли квартиры в домах высокой степени готовности и введенных в эксплуатацию домах со своей маржой.

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Пиар-ход под названием «ипотека для семей с детьми» не требовался.

Постепенно гиганты рынка недвижимости съели домостроительные комбинаты, которые за полгода строили и отделывали 4-подъездные 10-этажки по технологии «теплая панель» с просторными современными квартирами с самыми низкими ценами. В основном, остались кирпичные и монолитно-каркасные предложения, цены на которые были выше и продолжали ежегодно расти. Потому что «это бизнес, ничего личного». Платежеспособный спрос на квартиры упал.

Гениальный выход был найден. Банк получает часть ипотечных процентов из федерального бюджета. Государство думает, что повышает рождаемость населения. Но не повышает. Население видит обман: дети, рожденные до 1 января 2018 года, детьми не считаются… Этот обман, видно!

И нет никому из организаторов ипотечной программы «для семей с детьми» дела до того, что в новой квартире, сданной «под чистовую отделку», есть только унитаз, раковина и дверь в туалет, и ремонт нужно делать через несколько лет после постройки дома, после усадки стен и фундамента.

Фактически семьям с детьми предлагается заезжать в квартиры без ремонта, а перед этим год-два-несколько платить за съемную и ипотечную квартиры одновременно.

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Истинное название такой ипотеки — ипотека для «застройщиков».

Найдется ли в России сила, способная дать всем семьям с двумя детьми до 18 лет возможность погашать ипотеку под 5% годовых за квартиру, купленную на вторичном рынке недвижимости?