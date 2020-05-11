Пандемия CОVID-19 (или все-таки «афера CОVIDа»?) — это надолго. Все-таки возможность запереть протестные массу на карантине в обмен на совет «мыть руки и не ковыряться в носу» — это блестящий стратегический проект, и от его преференций планетарная политическая элита так просто не откажется.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кинг-Конг

Поэтому впору отложить в сторону саму «пандемию» и задуматься о проблемах, ею порожденных. В том числе — и даже в первую очередь — о той информационной войне, которая активно накатывает на мировую повестку дня. Которая, как и любая война, имеет две основные цели: деньги и власть.

Тема денежных репараций возникла давно. Еще в марте адвокатская группа Freedom Watch Ларри Клеймана подала коллективный иск против Китая в судебный округ США для Северного района Техаса, требуя от Китая, китайской Народно-освободительной армии и Уханьской лаборатории вирусологии не менее 20 триллионов долларов из-за его «безжалостного и безрассудного безразличия и злонамеренных действий». И нет сомнения, что этот иск буден широко поддержан американским общественным мнением. Потому что матерые волки от юриспруденции привели для него совершенно убойный аргумент: «Нет никаких причин, по которым американский налогоплательщик должен был бы платить за огромный ущерб, причиненный китайским правительством… Китайцы — хорошие люди, но их правительство — нет, и его нужно заставить платить дорого». Ну, выбить 20 триллионов из обладателя «ядерной триады» — это дело хлопотное, но результатом таких исков может стать мировая информационная война. Если уже не стала…

Форвардами антикитайских обвинений ныне являются США и Израиль. И там, и там идет отчаянная борьба за власть. На Синае евреи за год уже трижды провели выборы в Кнессет и пришли к откровенному политическому параличу и предельной поляризации политической системы. В Штатах пандемическая истерика серьезно подрезала рейтинг Трампа (на 6% с середины марта https://news.gallup.com/poll/308675/trump-job-rating-slides-satisfaction-tumbles.aspx), что заставляет Дональда Фредыча изрядно нервничать. А когда на кону стоит власть, то тут уж не до церемоний типа судебных исков.

Тем более что Трамп и его США оказались самым слабым звеном в дружной шеренге борцов с коронавирусом. Как-никак, но на 13 апреля число выявленных вирусоносителей в штатах больше, чем у остальных стран ТОП-шестерки (Испания, Россия, Великобритания, Италия, Франция), вместе взятых https://www.worldometers.info/coronavirus/. В то время как Китай уже даже выпал из первой десятки.

В таких условиях у американских «республиканцев» нет другого выхода, как «переводить стрелки» и предъявлять миру виновника. Виновником назначен Китай, и Белый Дом активно перешел к политике, которую уже называют «стигматизацией Китая» http://russian.people.com.cn/n3/2020/0504/c95181−9686792.html. Пекин клеймят за сам факт создания вируса, несвоевременную подачу информации о начале эпидемии и сокрытие статистики заболеваний.

США и Китай

Опыт политического клеймения у Вашингтона велик и могуч, но нынешний эпизод как-то выбивается из общего ряда. Обычно те страны, на нежное плечико которых США ставили свою «лилию», не особенно сопротивлялись: вяло оправдывались и стремились нивелировать инцидент. Но в данном случае Китай явно переходит в контратаку.

Он не только приводит доказательства своих адекватных и профессиональных действий по преодолению коронавируса: они, в принципе, мало кого в мире интересуют и рассчитаны скорее на «внутреннее использование» в почти двухмиллиардной среде китайского населения. Китайцы открыто обвиняют США. 4 мая газета «Женьминь жибао», а этот и есть «голос власти» в китайских медиа, припомнила американцам целый ряд их действий, приводивших к мировым кризисам. Не могу отказать себе в удовольствии привести фрагмент полностью:

«Начавшаяся в США в 1918 году пандемия гриппа стала причиной грандиозной гуманитарной катастрофы мирового масштаба. Понесли ли США ответственность за это? СПИД впервые появился в США, кто должен предоставить компенсации 75 млн? СПИД впервые был зафиксирован именно в США и позже распространился по всему миру — будут ли США выплачивать компенсации 75 млн носителей ВИЧ и 35 млн жертв вызванных СПИДом болезней? Международный финансовый кризис в 2008 году начался с Уолл-стрит, когда США собираются возместить экономические потери в триллионы американских долларов во всем мире?

Люди обладают правом задавать вопросы. В августе 2019 года в США вспыхнула «пневмония, связанная с курением электронных сигарет», почему компьютерная томография легких настолько похожа на томографию легких, которая имеет отношение к новому типу коронавируса? Что произошло в американской военной лаборатории в Форт-Детрик? 6 февраля в США умер больной с коронавирусной инфекцией, который не ездил в Китай, когда в США появился первый случай заболевания? Почему в Соединенных Штатах, которые всегда провозглашали свободу слова, ученые наказываются за открытую публикацию результатов исследования нового типа коронавируса?» http://russian.people.com.cn/n3/2020/0504/c95181−9686701.html

Согласитесь, это уже заявление «не для внутреннего пользования». Оно адресовано не населению своей страны, а окружающему миру.

Вопросы очень серьезные… Особенно о Форт-Детрик. Ведь уже выдвигалась версия, что вирус SARS-CoV-2 был привезен в Китай из США участником американской делегации на Всемирных военных играх осенью прошлого года, и синтезирован он был именно лабораторией в Форт-Детрик. Еще в марте китайский дипломат Чжао Лицзянь задавался вопросами: «Когда нулевой пациент начинался в США? Сколько людей заражено? Как называются больницы? Это может быть американская армия, которая принесла эпидемию в Ухань. Будь прозрачным! Обнародуйте свои данные! США должны нам объяснение!» Ответов не последовало, и эта версия опровергнута никем не была: ее просто «затихли». И так же просто могут «разбудить».

U.S. Naval Medical Research Center Армейский научно-исследовательский институт имени Уолтера Рида, разрабатывающий биологическое оружие

Так что, похоже, война объявлена. Теперь стороны будут искать союзников. Китай, скорее всего, будет синхронизировать свои действия с Россией, у которой есть пусть и малый, но опыт ведения таких войн. Достаточно вспомнить операцию «Денвер» (1981 год), многоплатформенную кампанию, в которой утверждалось, что «СПИД — этоамериканское биологическое оружие, разработанное в Форт-Детрик, штат Мэриленд». И американцы так и не смогли противопоставить что-то серьезное этой версии: она просто потеряла актуальность со временем.

Украина же, наоборот, с самого начала и без особых раздумий «легла» под США. Еще 4 марта Александр Данилов, секретарь Совета национальной обороны и безопасности, судя по информации газеты «Страна», заявил: «Там был город, откуда оно все пошло — это город Ухань, где находится одна из закрытых лабораторий F-4. И мы считаем, что именно из этой лаборатории пошла утечка …» Сразу хочу оговориться: в текстовом интервью на сайте СНБО этого фрагмента нет. Но все равно: Украина — старый «вирусологический вассал» Соединенных Штатов. И поэтому тот «лабораторный скандал», который здесь разворачивается, на который уже так нервно отреагировали и американское посольство, и Служба безопасности Украины, я склонен считать первой крупной стычкой Третьей мировой, информационной.