Все чаще люди задаются вопросом, могла ли Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) среагировать на вспышку коронавируса быстрее и остановить распространение патогена прежде, чем начала пандемия. Несмотря на это, решение США прекратить финансирование ВОЗ является контрпродуктивной и чрезмерной реакцией. Из-за него ВОЗ не сможет с той же эффективностью бороться с пандемией именно тогда, когда ей нужны все ресурсы и помощь, которую она может получить, пишетРанджан Рэй в статье, опубликованной 12 мая в East Asia Forum.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Хотя Великобритания и другие страны Европы не последовали примеру Вашингтона, существует опасность того, что политические игры вокруг COVID-19 нанесут еще больший ущерб ВОЗ, на которую рассчитывают многие развивающиеся страны мира. В настоящее время США несколько изменили свою позицию, выдвинув новые условия возобновления своего финансирования. И правительство Австралии призвало предоставить ВОЗ расширенные полномочия во избежание повторения пандемии.

США — крупнейший донор ВОЗ. На их долю приходится 14,67% всех добровольных взносов в бюджет организации. Так, в период с 2018 по 2019 год Вашингтон выделил $890 млн, тогда как Китай за тот же период внес лишь $86 млн, то есть менее 10% от суммы, выделенной США.

Who.int Директор ВОЗ Тедрос Гебреисус

Пандемия требует глобальных действий в области здравоохранения, и обеспечить их может только ВОЗ. Это не означает, что нужно закрыть глаза на обеспокоенность ряда стран по поводу излишнего влияния Пекина на ВОЗ. Тем не менее убежденность Запада в том, что организация «ориентирована на КНР», может нанести по борьбе организации с коронавирусом такой же удар, как и решение США приостановить финансирование.

В совместном заявлении, опубликованном 25 марта, Всемирный банк и МВФ призвали всех двусторонних кредиторов приостановить выплаты долгов входящих в Международную ассоциацию развития (МАР) стран, в которых проживает две трети самого бедного населения мира. Такой шаг очень желателен, но существует более настоятельная необходимость в сдерживании распространения вируса, который уже унес более 290 тыс. жизней. ВОЗ принадлежит решающая роль в этой борьбе. Глобальные инициативы в области здравоохранения должны сопровождать, а некоторые — даже предшествовать глобальным инициативам в области экономики.

Всемирный банк и МВФ пользуются широким общественным авторитетом, которого нет у ВОЗ. Эта организация хотя и является агентством ООН, ее структура управления отличается от структуры ООН. Высшим органом ВОЗ, принимающим решения, является Ассамблея здравоохранения, состоящая из представителей всех 194 государств-членов, каждое из которых имеет право голоса. В результате наблюдается несоответствие между тем, что основной вклад в организацию делает лишь ряд стран, но решения в ней принимаются децентрализованным образом.

Minsvyaz.ru Всемирный банк

Еще одной причиной отсутствия международного авторитета ВОЗ является то, что вопросы здравоохранения не так ярко фигурируют в государственных и международных программах, как безработица и бедность. Но если даже богатые страны не могут до конца обеспечить себя аппаратами ИВЛ, кроватями для отделений интенсивной терапии и средствами индивидуальной защиты для своего медицинского персонала, страшно представить, что произойдет в беднейших странах мира в Африке и Азии, когда пандемия COVID-19 дойдет и до них.

ВОЗ проводит большое число программ борьбы с COVID-19. Так, в Африке инициативы ВОЗ включают покупку и отправку средств индивидуальной защиты — 580 тыс. хирургических масок, 62 тыс. перчаток и других видов защитного оборудования, срочно требующихся работникам здравоохранения. Организация также работает над укреплением лабораторного потенциала для выявления инфекций, предоставления информации населению и наращивания общего потенциала здравоохранения для борьбы с пандемией. Часть работы, которую ВОЗ выполняет для преодоления нынешнего кризиса, основана на общественных платформах и механизмах, которые были созданы во время предотвращения вспышки Эболы.

ВОЗ также играет важную роль в Юго-Восточной Азии, предоставляя технические рекомендации, оборудование для больниц и работников здравоохранения и укрепляя лабораторный потенциал тестирования, а также продолжает повышать осведомленность и бороться с дезинформацией. Организация тесно сотрудничает с правительством Бангладеш в разработке плана реагирования на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения и помощи в социально-экономическом восстановлении после пандемии. Доверие, которым ВОЗ пользуется среди неправительственных организаций Бангладеш, играет решающую роль в достижении там успеха.

DFID Палаточный городок беженцев рохинджа. Бангладеш

Как только уровень заражения стабилизируется, необходимо будет сконцентрироваться на отказе от жестких мер карантина, чтобы этот процесс не был сопряжен с риском резкого увеличения числа заболевших. В этом процессе активную роль должна играть ВОЗ, требуя от своих специалистов сотрудничества с национальными правительствами и министерствами труда для разработки оптимальной стратегии выхода из карантина. Помимо того, что ВОЗ является глобальной сетью здравоохранения, включающей в себя пул непревзойденных экспертов в области медицины, она обладает особым преимуществом в том, что ей доверяют НПО, чье сотрудничество в борьбе с COVID-19 имеет решающее значение.

Мир выиграл несколько упорных битв за контроль над COVID-19, но следующий этап будет не менее сложен.