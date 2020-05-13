В последние десятилетия государственные секретари США, когда-то свершавшие исторические деяния, потеряли свою значимость, становясь скорее обузой для Вашингтона, нежели важным инструментом, пишет бывший сотрудник Государственного департаментаПитер ван Буренв статье, опубликованной 13 мая в The American Conservative.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Помпео. Дипломатия

Автор подчеркивает, что даже имя нынешнего главы Государственного департамента США Майкла Помпео, когда его произносишь, звучит странно, словно речь идет о «бывшей подружке». Что Майк сделал в последнее время? У него есть страница в Facebook? Первый срок правления администрации Дональда Трампа подходит к концу, а США, сосредоточенные на внутренних проблемах, в течение почти четырех лет не проводили какой-либо конкретной внешней политики. Следовательно, и смысла в государственном секретаре или его дипломатическом ведомстве не было.

Если поискать в Google «достижения Майка Помпео», появится такая информация, как «вес Майка Помпео», «чистый капитал Майка Помпео». Можно легко представить, что Помпео, даже до пандемии, с готовностью бы «работал из дома», переложив обязанности на заместителей. А «ведь были же надежды»: Помпео и его коллега по администрации, бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон — эти «плохие ребята» — должны были развязывать войны против Ирана и КНДР, переплюнув даже Дика Чейни и бросая вызов самому Генри Киссинджеру. Вместо этого при Помпео мало что произошло в отношениях Вашингтона и Пхеньяна, выход США из ядерной сделки с Ираном не дал каких-либо результатов. При нём же выполнение основной задачи для госсекретаря — подлизывания к саудитам — больше не стало нужным.

Джон Болтон

Болтон, от которого либералы ожидали, что он однажды в Тегеране поиграется с окровавленной головой того или иного муллы, теперь сидит безработным в надежде, что стажер какого-нибудь аналитического центра захочет послушать его рассказы.

До Помпео был Рекс Тиллерсон, чьи достижения колеблются на уровне статистической погрешности. Когда он покидал свой пост, стало очевидно, что введенные против Пхеньяна санкции не дали каких-либо результатов, про хоть какие-то успехи в Сирии, Афганистане и Ираке говорить вообще не приходится. Винить одного его немного трудно, поскольку Трамп выбрал политику бездействия, не желая выводить последнего солдата и навсегда остаться человеком, который потерял Афганистан, Сирию и Ирак.

Многие говорили о том, что Тиллерсон войдет в историю как худший государственный секретарь. Но это не так, поскольку он не совершил каких-либо значительных ошибок, ничего не сдал. Однако и сделал он мало: единственным его реальным достижением было унизительное турне с извинениями по Африке, в рамках которых он встречался с лидерами стран, находящихся на периферии внешней политики США по иностранным делам, из-за того, что глава Белого дома назвал эти государства «грязными дырами».

Было бы легко винить во всём Трампа, который принимает решения и указы через Twitter. Но Трамп, в отличие от своих предшественников, так и не пошел на вторжение в ту или иную страну. Да, Сирию бомбил — а кто не бомбил? — и ударил по Ирану, но всё заканчивалось еще до того, как средства массовой информации смогли в очередной раз объявить конец света.

Ничуть не лучше была ситуация и во время правления прошлой администрации. Так, Джон Керри, который возглавлял Государственный департамент на втором сроке Барака Обамы, тоже мало чего смог добиться, несмотря на то, что издание The Nation назвало его «одним из наиболее значимых госсекретарей за последние 50 лет». Крест на основном его достижении — Совместном всеобъемлющем плане действий — был поставлен достаточно быстро. Другие достижения Керри, такие как заключение Парижского соглашение по климату и договора о Транстихоокеанском партнёрстве, продемонстрировали лишь его профессионализм, но в целом его работа оказалась несущественной.

Ralph Alswang Джон Керри

С другой стороны, нельзя забывать, что Керри «насвинячил» в Сирии, прозевал Украину и Крым, не смог добиться успеха в Ираке, Афганистане, Северной Корее, Палестине или противостоять Китаю, который взял на себя ключевую роль в Азии во всех отношениях, кроме как в военном (хотя и в этом направлении делаются шаги). На самом деле самым значительным достижением Керри было его поражениеот Джорджа Буша — младшего в 2004 году.

«Ну, а Хиллари?». Она, как оказалось, «не одна из», а «наиболее значимый государственный секретарь со времен Дина Ачесона», как о бывшей первой леди высказался бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт. Назначение ее на пост госсекретаря было лишь частью того приза, который она получила за то, что уступила Бараку Обаме в президентской гонке 2008 года. (Полностью Обама расплатился с ней в 2016 году, когда предпочел ее Джо Байдену). И Клинтон воспользовалось этим по полной и в своих интересах.

Пренебрегая тем, что нужно для достижения внешнеполитических целей США, она превратила Государственный департамент в филиал своего фонда, продвигая такие темы, как права женщин и борьбу со СПИДом, и одновременно выставляя себя второй Анджелиной Джоли. По ее указке Государственный департамент с маниакальной точностью документировал все поездки бывшей первой леди, публикуя не только официальные фотографии с мировыми лидерами, но и селфи того, как она «расслабляется» в кругу коллег-дипломатов.

Gage Skidmore Хиллари Клинтон

Достижения Клинтон на посту главы внешнеполитического ведомства США невелики. Журнал Time, перечисляя ее успехи, называет «освобождение Ливии, установление дипломатических связей с Мьянмой и собрание коалиции против Ирана». В свою очередь, USA Today указало на то, что «Клинтон убедила китайских лидеров освободить слепого диссидента Чэнь Гуан Чэна», который отплатил Вашингтону тем, что вошел в состав американского мозгового центра, выступающего против абортов и однополых браков.

По ее собственным же словам, ключевые достижения Клинтон заключались в привлечении молодежи в политику, освещении проблем и жизни религиозных меньшинств, защите свободы интернета и продвижении прав женщин и представителей ЛГБТ-сообщества по всему миру. При этом мир обязан Клинтон разрушением Ливии и последующим потоком беженцев, катастрофой в Сирии, упущенными возможностями «Арабской весны» и продолжением войн, которые она помогла начать и за которые голосовала.

И государственные секретари до Клинтон — Колин Пауэлл и Кондолиза Райс — были не лучше, втащив США в бесперспективные войны.

Хорошая новость в том, что США переживают относительный мир. Тем не менее достигнут он не благодаря напряжению дипломатических сил, а потому что США не ходят по миру, «кидая спички в ведра с бензином». При Трампе госсекретари и внешнеполитическое ведомство не сыграло какой-либо значимой роли, но как можно убедиться, до него ситуация была столь же не радужной.

Глава Государственного департамента США Майк Помпео

Следующий госсекретарь, будь то в администрации Трампа или Байдена, встанет у руля ведомства, которое ищет себе применение. Вполне может оказаться так, что госсекретарь станет играть такую же церемониальную роль, какую играет вице-президент, то есть будет посещать конференции и похороны. Возможно, госсекретарь будет просто наблюдать за сетью посольств, служащих американским консьержем за границей, организовывая официальные визиты для членов Конгресса по установлению фактов и размещая вашингтонских чиновников, которые хотят поиграть в международные отношения.

Если бы правительство США внезапно сократилось, Государственный департамент, скорее всего, оказался бы на обочине вместе с коробками, в которых хранятся старые детские рисунки. Милые, хорошие времена, но почему их нужно хранить все эти годы?