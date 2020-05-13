Война на пороге Армении и Арцаха, и это не преувеличение. Предотвратить ее возможно лишь на основе общенациональной консолидации армянского народа — Армении, Арцаха и армянской Диаспоры.

Иван Шилов ИА REGNUM Карабах

Анализ событий последних недель в Закавказье и вокруг него наводит на тревожную мысль о том, что в самое ближайшее время нужно ждать большой беды: Азербайджан не без благословения Турции развяжет войну против Республики Арцах. При этом заметим, что изо дня в день все более ожесточается информационная война со стороны Азербайджана против двух армянских государств — Республики Армения и Республики Арцах (Нагорно-Карабахская Республика). Чтобы не быть голословным, сошлюсь на конкретные публикации. Так, 23 апреля интернет издание DAY. az опубликовало статью под заглавием «Генерал-полковник Магеррам Алиев: Азербайджанский народ ожидает приказа Верховного главнокомандующего и всегда готов мобилизоваться для освобождения оккупированных территорий». В своем интервью помощник президента Азербайджана Магеррам Алиев, в частности, заявил: «…у Армении вообще нет выхода — или они должны смириться с соответствующим вариантом решения конфликта, либо, отказавшись от этого, размышлять об участи, которая приведет к тяжелым последствиям. Считаю, что военно-политические и дипломатические круги Армении должны пересмотреть указанные факты, проанализировать их и продемонстрировать здравый рассудок. В противном случае доблестная азербайджанская армия под руководством Верховного главнокомандующего в короткое время повергнет врага, и трехцветный азербайджанский флаг будет развеваться над освобожденными территориями. В реальности этого ни у кого сомнений быть не должно». Видать, большие звезды на погонах муаллим Магеррам получил в годы Арцахской национально-освободительной войны 1992−1994 годов, когда «доблестная азербайджанская армия» потерпела сокрушительное поражение, или же в ходе Четырехдневной апрельской (2016 г.) войны, когда людские потери азербайджанской стороны десятикратно превышали потери армии обороны Арцаха. Но это для азербайджанских военных бонз не важно, ведь подавляющее большинство погибших с азербайджанской стороны были представителями этнических меньшинств — лезгины, талыши, таты. А уже 5 мая т.г., как передало Vesti. az, Магеррам Алиев и министр обороны Азербайджана Закир Гасанов проверили боеготовность армии на передовой, проверка была осуществлена по поручению Ильхама Алиева. «После заслушивания докладов об оперативной обстановке на линии соприкосновения войск генерал-полковник Алиев и генерал-полковник Гасанов наблюдали за позициями противника на передовой (читай, подразделений армии обороны Республики Арцах — А. Г.). Министр обороны дал соответствующие указания по поддержанию постоянной боеготовности подразделений», говорится в репортаже Vesti. az. Примечательно, что в этот же день другое азербайджанское интернет-издание, Vedomosti. az, эту же информацию опубликовало под заглавием «Магеррам Алиев и Закир Гасанов готовят армию к войне».

Kremlin.ru Ильхам Алиев

Естественно, что Турция не могла остаться в стороне. И вот 10 мая т.г. на странице агентства Turan читаем статью под заглавием «Объявлена Республика Западный Азербайджан (Иреван) в изгнании». В сообщении агентства Turan читаем: «Гафар Чахмаглы, професспр Университета Кайсери в Турции и известный ученый-армяновед был избран председателем инициативной группы Республики Западный Азербайджан (Иреван) после обсуждений в видеоконференции, организованной Всеазиатскими центрами (БАО). Говоря с агентством Туран о провозглашении республики в изгнании, профессор Гафар Чахмаглы сказал, что эта идея уже давно стоит на повестке дня как Азербайджана, так и Турции (обратите внимание «так и Турции» — А. Г.), и что важные люди западно-азербайджанского (иреванского) происхождения, проживающие в разных частях света, сделали этот решающий шаг … История показывает, насколько мы правы сделать этот шаг. Наше государство всегда было нашим государством в Западном Азербайджане, которое веками было нашей постоянной родиной (напомним читателям, что азербайджанский этнос впервые в своей истории объединился в государство лишь 28 мая 1918 года Временным Национальным советом мусульман Закавказья в пределах преимущественно населенных мусульманами территорий Кавказского наместничества Российской империи). Россия положила конец нашей государственности, оккупировав Иреван. После решения Москвы депортация людей азербайджанского происхождения из Армении продолжалась с 1918 по 1948−53 годы, и этот процесс был завершен в 1988 году, и в результате в Армении не осталось ни одного человека азербайджанского происхождения». Профессор Гафар Чахмаглы подчеркнул далее, что главная цель Республики Западный Азербайджан (Иреван), в которой доминирует интеллигенция (абсолютна не знающая истории своего народа — А. Г.), — вернуть все исторические земли, включая Ереван, Зангебасар, Гойчу, Зангезур, Гюмри, Даралайаз и все исторические земли в границах современной Армении». Комментировать маразматические бредни турецко-азербайджанского профессора — значит угодить в примитивно расставленный капкан, выдержанный в гнусных традициях Йозефа Геббельса, не раз заявлявшего: «Чем чудовищнее солжешь, тем скорее тебе поверят. Рядовые люди скорее верят большой лжи, чем маленькой. Это соответствует их примитивной душе». Что же, видимо, профессор Чахмаглы лучше осведомлен о душах турецких и азербайджанских граждан, поэтому не стану с ним спорить на этот счет.

Уважаемый читатель вполне резонно может задаться вопросом: какова реакция армянских властей, собственно, чем они заняты в эти дни. Я не стану в подробностях пересказывать драку, имевшую место 8 мая т.г. во время заседания Национального собрания Республики Армения (далее НС РА), а скажу лишь то, что в своем большинстве депутаты НС РА VII созыва напрочь далеки от законотворчества, это даже для самых ленивых уже понятно. Однако, как оказалось, так они по-мужски и драться-то не умеют. Зато у них есть другое преимущество: четко следовать установкам заокеанских поводырей. Признаюсь, что в этом они преуспевают. Так, 10 мая т.г. в известном русофобском СМИ, рупоре заокеанских стратегов цветной революции в Армении (речь о государственном перевороте апреля — мая 2018 г.) интернет-издании 1in. am, была опубликована статья под заглавием «Армянский народ показал Кремлю и всем одну ясную вещь». Приведу отдельные выдержки из этой статьи: «Бурная внутренняя жизнь и усиливающиеся внутриполитические события последних недель стали поводом для выдвижения версии, что в Армении делается попытка совершить государственный переворот, посредством чего Кремль пытается установить в Арцахской зоне свое военное присутствие». Далее автор статьи продолжает свою галиматью, при этом намеренно искажая факты, связанные с развязыванием Азербайджаном Четырехдневной апрельской (2016 г.) войны против Республики Арцах. Вместе с тем, дабы придать видимость объективности своим суждениям, в статье приводят и такую мысль: «Возвращаясь к дальнобойной программе и желанию Кремля о военном присутствии в зоне арцахского противостояния, хотя надо заметить, что в этом смысле (Кремль) не единственный силовой центр, тем не менее следует запротоколировать одну вещь — Четырехдневная апрельская война более чем четко показала как Кремлю, так и другим силовым центрам, что защиту границ армянского государства обеспечивает армянский народ и плоть от плоти народа национальная армия, а не какая-либо власть». Почему-то автор статьи умалчивает, а какие это силовые центры заинтересованы обеспечить свое военное присутствие в зоне конфликта. Автору этих строк уже многократно приходилось писать, что контроль за 105-километровой границей зоны безопасности, в настоящее время контролируемой армией обороны Арцаха, и Исламской Республикой Иран в районах Зангелана, Джебраила и Физули — вот вожделенная мечта США, Израиля и Турции. И именно этот факт всячески стараются скрыть упомянутые в статье так называемые «и другие силовые центры». В конце же статьи раскрывается и конечная цель заокеанских стратегов гибридной войны и их николвоваевских приспешников, которые с потрохами выдают самих себя в вышеупомянутой публикации. «В России, пожалуй, осознают и представляют одну вещь, что любая попытка в Армении повернуть вспять народную революцию (государственный переворот апреля-мая 2018 г. в Армении — А. Г.) по большому счету не то что обеспечит военное присутствие в Арцахе, но даже обернется потерей военного присутствия в Армении», — грозно стращает непонятно кого автор статьи. Речь о выводе 102-й российской военной базы из Гюмри. И надо же, что 12 мая т.г. по какому-то случайному совпадению посольство США в Республике Армения выступило с заявлением, в котором говорится: «Посольство США в Ереване с удовлетворением отмечает, что, согласно докладу «Страны переходного периода 2020: сбрасывая демократический фасад» Freedom House, Армения зафиксировала самый высокий показатель улучшения демократии в двухлетнем разрезе. Таких результатов не добилась ни одна страна за всю историю публикации доклада в этой области. Мы вместе с USAID готовы содействовать тем реформам, которые необходимы для продвижения Армении по пути демократии и верховенства закона», — отмечается в сообщении посольства США в РА на Facebook. Не могу удержаться от соблазна, приведу выдержку из этого документа: «В Армении и Украине происходили серьезные преобразования (выбор стран далеко не случаен — А. Г.), обусловленные общественными потребностями в более эффективном управлении. Причем достигнутые достижения в этих государствах за эти два года самые высокие когда-либо зарегистрированные в странах с переходной экономикой. Премьер-министр Армении Никол Пашинян (себя любимый — А. Г.) и президент Украины Владимир Зеленский теперь столкнутся с трудной задачей по управлению ожиданиями, поддержанию доверия и реструктуризации коррумпированных систем без нарушения демократических норм». Такие вот оценки. А если призадуматься над тем, что происходило в РА после государственного переворота, то приходишь к печальному выводу, что у многих в Армении устаревшее понятие о демократии. Нет, уважаемый читатель, я не буду ссылаться на ставшую афоризмом фразу Уинстона Черчилля: «Демократия — наихудшая форма правления, если не считать всех остальных», а приведу другую выдержку из этой же речи Уинстона Черчилля, прозвучавшей 11 ноября 1947 года в палате общин Великобритании, когда он был «всего лишь» лидером оппозиции после неожиданного, но сокрушительного поражения от лейбориста Клемента Эттли на выборах в июле 1945 года: «Как благородный джентльмен воспринимает демократию? Позвольте мне, господин председатель объяснить ему это, или хотя бы самые основные моменты. Демократия — это не то, когда получают мандат на основе одних обещаний, а потом делают с ним все, что вздумается (пишу эти строки, а на глазах вырисовывается образ нашего Никола Воваевича, политика галактического масштаба, который делает все, что ему вздумается, во вред государству — А. Г.)». Видимо для оценщиков демократии из Freedom House призыв «народного премьера» блокировать здания судов — новое слово в понимании демократии, или же чем не проявление демократии выражение Никола Воваевича о скулящих народных судьях, чем эти слова не свидетельство прочных основ демократии в Армении. Как не считать проявлением демократии то обстоятельство, когда Всемирная организация здравоохранения объявляет о пандемии коронавируса, а Никол Воваевич в эти самые дни инициирует и проводит многолюдные митинги, на которых агитирует граждан обязательно пойти на референдум по поправкам к Конституции Армении — 2020. А между тем это действо по сути было грубейшим нарушением демократического принципа разделения властей — законодательной (когда НС РА под грубым давлением Пашиняна 6 февраля 2020 г. приняло решение о проведении референдума по конституционным изменениям), исполнительной и судебной (Пашинян публично оскорблял и стращал судебные власти РА, когда заявил «покажите мне судью, который не сделает то, что скажу я»). Уже не приходится говорить о политической вендетте нынешних властей в отношении первого президента Нагорно-Карабахской Республики, второго президента РА Роберта Седраковича Кочаряна и героях Арцахской национально-освободительной войны 1992−1994 гг. Сейране Оганяне, Манвеле Григоряне, Юрие Хачатурове. Размышляя над низменным преследованием второго президента РА Роберта Кочаряна со стороны «народного премьера», которое присуще не то чтобы авторитарным режимам, а самой что ни есть средневековой диктатуре, нынче квалифицируемой как «самый высокий показатель улучшения демократии», невольно призадумался над тем, как то: насколько важно дальнейшее пребывание Н. Пашиняна в должности премьер-министра РА, что даже на уровне посольства США в РА и международной организации Freedom House столь открыто поощряются антиконституционные действия властей предержащих Армении. Более того, все информационные ресурсы «демократической» Армении, щедро подпитываемые Фондом Сороса и разного рода заокеанскими демократическими институтами, согласованно с турецко-азербайджанским агитпропом в эти дни развернули антироссийскую, русофобскую истерию, что наряду с преследованием героев арцахской национально-освободительной войны в конечном итоге нацелено на подрыв основ национальной безопасности Армении. Тем самым Никол Воваевич и сотоварищи создают благодатную почву для развязывания Азербайджаном новой военной агрессии против Республики Арцах. Можно привести с десяток других примеров действий николвоваевской камарильи, подрывающих основы армянского государства. А до тех пор, пока «народному премьеру» не удалось достичь этой цели, известный заокеанский центр силы мировой политики будет зубами защищать своего ставленника, а местные соросовские грантоеды, не переставая, будут вопить о якобы готовящемся контрреволюционном перевороте. А там, глядишь, азербайджано-турецкая военщина, воспользовавшись занятостью ведущих держав борьбой с пандемией коронавируса, развяжет очередную бойню на линии противостояния вооруженных сил Азербайджана и Республики Арцах. Зная коварство современных неоосманистов, следует ожидать серию провокаций на армяно-азербайджанской границе в районе Нахичевани.

Позиции Армии обороны Нагорного Карабаха

Уважаемый читатель, война на пороге Армении и Арцаха, и это не есть преувеличение. Предотвратить ее возможно лишь на основе общенациональной консолидации армянского народа — Армении, Арцаха и армянской Диаспоры. А консолидация армянского народа невозможна в условиях николвоваевского антинационального режима. В отстранении от власти Н. Пашиняна и КО время не ждет!