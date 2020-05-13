Польша на переправе пугало не меняет
Президент Польши Анджей Дуда вчера, 12 мая, подписал новый вариант Стратегии национальной безопасности. Эту церемонию транслировал правительственный телеканал TVP. Подписывая левой рукой многостраничный документ, президент мечтательно улыбался каким-то своим мыслям, после чего выступил с речью в присутствии членов правительства и генералов.
Стратегия — ребенок многострадальный и партийный. Предыдущая ее версия была опубликована в ноябре 2014 года, когда правила коалиция «Гражданская платформа» (РО) — Польская крестьянская партия (PSL). Спустя год на выборах победила партия «Право и Справедливость» (PiS), которая начала кардинально пересматривать приоритеты прежнего правительства, включая внешнюю политику и безопасность. Однако до окончательной формулировки Стратегии у PiS руки дошли только сейчас, что было связано со внутренней войной, которую канцелярия президента вела с министром национальной обороны Антонием Мачеревичем. Только после отставки Мачеревича и назначения на его место Мариуша Блащака запряженная лебедем, раком и щукой телега двинулась вперед. Как отмечает оппозиционный еженедельник Polityka, «концепцию Коморовского (президент Польши в 2010—2015 годах — С.С.) больше всего критиковали за «мягкое» описание отношений с Россией, и здесь концепция Дуды вступает в самую сильную полемику со своей предшественницей… Этот раздел, вероятно, будет наиболее заметен в мире, нет никаких сомнений в том, что Москва его стигматизирует… К счастью, Стратегия-2020 не отказывается от поддержки двусторонней политики НАТО в отношении России — укрепления, сдерживания и обороны при одновременной готовности к диалогу. И что помимо России угрозу глобальной стабильности видит в возобновившемся соперничестве великих держав, США и Китая».
Но пока что «антироссийским» пассажам уделили больше всего внимания в самой Польше, а также России. Нам еще не попадались мнения западной прессы о новой Стратегии национальной безопасности, может быть, они выйдут позже. Анализу будут подвергаться следующие тезисы. Первый — «наиболее серьезной угрозой является неоимперская политика властей России, осуществляемая также с использованием военной силы». Второй — «агрессия в отношении Грузии, незаконная аннексия Крыма и акции на востоке Украины нарушили основные принципы международного права и подорвали европейскую систему безопасности». Третий — «Россия интенсивно развивает свой наступательный военный потенциал (в том числе на западном стратегическом направлении), разрабатывает системы противодействия в регионе Балтийского моря, в том числе в Калининградской области». Четвертый — «Россия проводит деятельность гибридного характера с риском возникновения конфликтов, в том числе непреднамеренных и невоенными средствами, вызывающими раскол между западными странами-союзниками». Пятый — «предполагается, что Россия продолжит политику подрыва международного порядка, с целью восстановления своих позиций и зон влияния». Стоит ли воспринимать это серьезно и как воспринимать?
Обычно люди во время выступлений говорят о наболевшем. Политики же посылают предупреждающие сигналы или стараются замаскировать свои истинные намерения. С этой точки зрения речь Дуды после подписания Стратегии интересна тем, что в ней Москва упоминается мельком. Польский президент говорил о нас в контексте выстраивания Варшавой «газового суверенитета», чтобы освободиться от «монополии Газпрома» и не допустить повторения ситуации, когда «газ, который мы импортируем из России, продается нам дороже, чем немцам». Как-то странно маловато для «наиболее серьезной угрозы», тем более что Дуда еще и верховный главнокомандующий. Похоже, что Варшава многое недоговаривает, и делает это сознательно. Ведь Украина и Грузия цапаются сегодня друг с другом не меньше, чем с Москвой. Польские атаки на строящийся газопровод «Северный поток — 2» бьют не только по России, но и по европейским участникам проекта, включая Германию. Да и в целом декларации Польши о намерении создать альтернативную газовую инфраструктуру, скорее, должны беспокоить Берлин, выстраивающий собственный энергетический распределительный хаб. Можно сделать вывод, что бумажная битва с Россией является для Варшавы прикрытием попыток конкуренции с немцами в Центральной и Восточной Европе и оправданием перед польскими налогоплательщиками миллиардных закупок американского оружия.
В то же время нельзя и недооценивать Стратегию национальной безопасности. Хотя непримиримые российские оппозиционеры предпочитают сбегать в Киев и Вильнюс, антироссийские медийные центры расположены в Праге и Риге, а вещания из Польши следует опасаться разве что Минску, представленный документ и его интерпретации польскими политиками, экспертами и журналистами выглядят как ружье, повешенное на стенку. Оно может выстрелить. Как было заявлено в эфире Polskie Radio 24 во время обсуждения Стратегии, «Россия может быть опасна не только имперскими амбициями, но и слабостью, раздираемая внутренними кризисами… В нынешней ситуации в России нет платформы для диалога с Польшей. Мы надеялись на демократизацию этой страны, но это не сработало». Иными словами, Москва остается для Варшавы пугалом, которое даже сейчас, на переправе из старого мира в постпандемийный, менять она не собирается. На наш взгляд, это ограничивает прежде всего саму Польшу. Но не только ее. С таким подходом стоит ждать, что Варшава будет стараться помешать любым миротворческим подходам Киева, диалогу Берлина с Москвой, инициативе президента Франции Эммануэля Макрона о перезагрузке отношений между ЕС и Россией. А значит, пора начать относиться очень серьезно к Польше и ее агрессивной политике.