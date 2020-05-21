В обществе продолжаются споры относительно целесообразности ЕГЭ. Если раньше обсуждалась возможность полной отмены экзамена, то сегодня общество разделилось на тех, кто выступает за его сдачу в конце лета, и тех, кто и вовсе требует в 2020 году отказаться от проведения. О том, какие настроения распространены в обществе и какие тенденции выявила пандемия коронавируса, — в материале ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

Подвешенное состояние

О том, когда будут проходить экзамены в 2020 году, споры начались ещё в начале апреля 2020 года. Официальные власти хранили молчание на этот счёт и пообещали исходить из развития ситуации с пандемией коронавируса. Однако чем ближе были даты экзаменов, тем сложнее стало давать точные прогнозы.

Сперва власти заявили, что первые экзамены будут перенесены с 25 мая на 8 июня. 12 мая начальник управления организации и проведения государственной аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский в эфире телеканала «Россия 24» не исключил, что ЕГЭ перенесут на более поздние сроки, и соответствующее решение может быть принято до 17 мая.

При этом ещё несколько дней назад, 8 мая, в пресс-службе Рособрнадзора и вовсе заявили о том, что ведомство рассматривает возможность переноса ЕГЭ на август, а глава Минздрава РФ Михаил Мурашко и вовсе допустил проведение экзаменов в сентябре.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

Отменить нельзя проводить

В пользу полной отмены ЕГЭ в 2020 году высказались и некоторые политики. Так, лидер ЛДПР Владимир Жириновский поддержал идею отмены экзамена.

«В условиях пандемии — убрать любое ЕГЭ и (обязать) школьников направить документы в вузы, в которые хотят поступить», — сказал он.

Его поддержал и однопартиец — глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов, который подчеркнул, что в условиях пандемии коронавируса проведение экзамена «опасно», и ЕГЭ необходимо отменить.

При этом 12 мая Госдума уже в первом чтении приняла законопроект относительно проведения итоговой аттестации в школах и вузах. Согласно законопроекту, правительство РФ получает право устанавливать особенности проведения ГИА и вступительных испытаний при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета, включая порядок и критерии распределения образовательными организациями дополнительных контрольных цифр приема по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

К чему готовиться?

Родительское сообщество оказалось растерянным перед лицом новых реалий. По словам родителей одиннадцатиклассников, они наняли детям репетиторов специально для подготовки к экзаменам, и если ЕГЭ всё же отменят, то деньги на репетиторов, по сути, будут потрачены впустую.

«Мы, разумеется, подготовку к ЕГЭ не останавливаем и продолжаем заниматься с репетиторами. Но нынешняя обстановка вовсе не способствует настрою ребёнка на сдачу экзаменов — неопределённость заставляет нервничать, обстановка с коронавирусом тоже не способствует концентрации. Слава Богу, в школе уже особо ничего от выпускников не требуют и проводят только дистанционные консультации», — сетует Ирина Андрейчикова, мама одного из старшеклассников.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

Учителя ждут у моря погоды

Заложниками ситуации оказались и школьные учителя. По их словам, подготовку к организации и проведению ЕГЭ они уже прошли, а конкретных дат власти всё ещё не называют. Такое положение сильно беспокоит работников образовательных организаций.

«Честно говоря, лично я беспокоюсь о том, как спланировать свой отпуск. Дело в том, что для учителей предусмотрен отпуск в 56 календарных дней, и, как правило, в конце июня — начале июля они уходили в отпуск и возвращались из него в середине — конце августа. Теперь же, с неопределённостью относительно ЕГЭ, совсем непонятно, каким образом будет предоставляться это время, которого почти все учителя ввиду их крайне непростой работы, особенно в период пандемии, очень ждут», — рассказал учитель одной из школ на западе Москвы.

В свою очередь, учительница русского языкаодной из школ столицы посетовала на возможность низкой результативности выпускников: «Мы все готовили детей в течение нескольких лет, и плюс к этому мучились с этой «дистанционкой» — и всё ради того, чтобы сейчас это всё пошло насмарку? Лучше уж тогда пусть ставят по среднему баллу за год в 11-м классе!»

Так или иначе, а ответ на измучивший все стороны вопрос — «Когда сдавать ЕГЭ?» — будет дан уже скоро.