Сотрудников Мосгортранса 16 апреля 2020 года отправили на карантин, который должен был закончиться 30 апреля, но его продлили до 5 мая. Сегодня уже 12 мая, а измученные люди продолжают оставаться в неведении, кто же из них болен, а кто нет. По словам жительниц общежития на улице Сенежская, дом 3 в Москве, все это время им запрещают выходить из дома. Чтобы привлечь внимание к своей проблеме, граждане устроили митинг под окнами своего жилища.

Игорь Свирин ИА REGNUM Общежитие водителей ГУП Мосгортранс

Ограничением в свободе передвижений дело отнюдь не ограничивается. Люди за месяц изоляции почти ничего не заработали. Как им объяснили, раз они месяц не работают, и не предоставили больничных листов, то работодатель не считает их на больничном. А ведь у всех обязательства, кто-то выплачивает кредиты, у других ипотека, а третьи отсылают заработанное своим семьям.

Еще большее возмущение вызвал тот факт, что охранник, который все это время общался не то с больными, не то со здоровыми людьми, и также находился на карантине, неделю назад закончил свою вахту получил заработанное, собрал вещи и уехал. То есть к нему у Роспотребнадзора претензий не нашлось, а о работниках Мосгортранса будто забыли.

Выход на улицу принес свои плоды. Через четыре часа стояния, написания жалоб в Роспотребнадзор и непосредственному работодателю столичному ГУП «Мосгортранс», к митингующим приехал представитель перевозчика и пообещал максимально оперативно разобраться, кто в общежитии «положительные», а кто «отрицательные».

Доведенные до отчаяния люди потребовали, чтобы им четко указали, когда они смогут выйти на работу, когда получат на руки больничные листы. Также потребовали, чтобы предоставили результаты анализов, разрешили выходить на улицу хотя бы на полчаса. А главное, чтобы наконец разделили больных и здоровых. Как выразилась одна из водителей, «они там что, хотят, чтобы все тут передохли?».

Кроме того, у многих закончились предметы гигиены, давно подошли к концу привезенные из дома и купленные припасы. В то время, как пища, которой их кормят, некачественная, ее употребление привело многих к расстройству желудка. И опять-таки многим не подходит по причине того, что люди не молодые и имеют соответствующие возрасту и профессиональные заболевания.

Что касается самого митинга, то после того как граждане вышли на улицу к общежитию, на Сенежскую приехали 7 машин с вооруженными автоматами полицейскими, попытавшимися арестовать женщину, которая записывала требования коллектива. Видимо, водители Мосгортранса представляют серьезную угрозу столичному правопорядку.

Еще более шокирующим оказался рассказ о том, как изолировали выявленных заразившихся. Так, если большинство могло передвигаться по-своему и между этажами, то выявленных «положительных» не просто заперли, но забили дверь гвоздями, и повесили амбарный замок. И в таком положении весь третий этаж находился две недели.

Тем не менее граждане надеются, что смогли договориться с начальством, и в ближайшее время они смогут вернуться к работе.