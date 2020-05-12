В последнее время люди только думают и говорят, что об экономических последствиях вызванного пандемией COVID-19 кризиса. Тому есть веская причина: Европейский союз, в частности, движется к худшей в своей истории рецессии, в рамках которой только за этот год экономика блока может сократиться на 7−12%. Тем не менее гораздо меньше говорится об опасности, которую пандемия представляет для демократии, несмотря на то, что все зловещие признаки налицо, пишет бывший премьер-министр БельгииГи Верхофстадт в статье, опубликованной 11 мая порталом Project Syndicate.

Иван Шилов ИА REGNUM

Брюссель предпринял оперативные шаги для смягчения экономических последствий пандемии. Европейский центральный банк пошел на исключительные денежно-кредитные меры, был введен пакет мер восстановления и реконструкции на сумму €1−1,5 трлн. По-прежнему есть разногласия относительно того, как финансировать спасательный пакет ЕС, но основная цель проста: добиться быстрого V-образного восстановления, хотя более вероятно медленное U-образное восстановление.

Помимо непосредственного восстановления экономики, широко распространены амбиции по созданию более зеленой и более цифровой европейской экономики. Практически все согласны с тем, что кризис COVID-19 представляет собой возможность ускорить такую трансформацию, хотя пока непонятно, воспользуется ли ЕС этой возможностью. Результат будет зависеть отчасти от воздействия пандемии на политические институты Европы. И здесь по-прежнему есть серьезные причины для беспокойства.

Штаб-квартира европейской комиссии в Брюсселе

С институциональной точки зрения наибольшая угроза исходит от Федерального конституционного суда Германии, который недавно постановил, что правительство ФРГ нарушило Основной закон страны, не осуществив адекватный мониторинг закупок активов ЕЦБ в государственном секторе. Это решение не только заметно оторвано от реальности — сохранение европейской экономики должно быть приоритетной задачей сегодня — но и отражает открытое презрение к договорам ЕС. Юридическая ответственность за ЕЦБ, включая надзор за тем, не нарушает ли он свой мандат, лежит на Суде ЕС, который в 2018 году признал покупку активов ЕЦБ законной. И все же немецкий суд, используя совершенно мучительную логику, утверждает, что он не связан этим решением — все в попытке навязать экономические предубеждения Берлина остальной части ЕС.

Однако гораздо более тревожными являются попытки популистов использовать кризис для подрыва демократии. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан является тому примером. На протяжении прошедшего десятилетия Орбан нападал на свободную прессу, неправительственные организации и политических оппонентов, теперь же он использует кризис COVID-19 в качестве предлога для проталкивания законодательства, которое значительно расширяет его полномочия. Это первый подобный диктаторский демарш в Европе после Закона о чрезвычайных полномочиях Адольфа Гитлера 1933 года.

Эта тенденция едва ли ограничивается Европой. Крупнейшие в мире демократии — США, Бразилия и Индия — также находятся в опасности. Президент США Дональд Трамп сумел политизировать пандемию. Он отказался помочь губернаторам — особенно демократам — получить необходимое оборудование и даже попытался частично перехватить это оборудование, заказанное в частном порядке. Более того, он разжигает недовольство граждан в связи с жесткими мерами карантина в таких находящихся под контролем демократов штатах, как Мичиган и Миннесота.

Примеру Трампа последовал — более открыто по-бандитски и олигархически — и президент Бразилии Жаир Больсонару. В Индии власти не только не продумали меры по предотвращению распространения коронавируса, но и стали использовать коронавирус для нападок на мусульман. Поражает больше всего то, что эти поползновения на демократию до сих пор не получили большого внимания со стороны международного сообщества. Глобальные средства массовой информации настолько поглощены последствиями COVID-19 для общественного здравоохранения и экономики. Очевидно, что им некогда думать о политических последствиях пандемии. Это особенно верно, когда речь идет до освещения приложений отслеживания контактов — возможно, самая большая угроза демократии из всех.

Senado Federal Жаир Болсонару

Эти приложения информируют пользователей о возможном контакте с тем, кто заразился коронавирусом. Они могут стать ключевым фактором, способствующим восстановлению работы экономики, поскольку минимизируют риск дальнейшего распространения пандемии. Однако даже самые «безопасные» версии, которые используют Bluetooth, шифрование данных и обещают анонимность, вызывают серьезные вопросы. Кто гарантирует безопасность данных от хакеров?

Если удалить приложение, будут ли удалены все данные человека? Как скоро? Что гарантирует, что правительства не сделают приложения обязательными? Если приложения являются обязательными во время пандемии, что помешает властям сделать их таковыми и после ее завершения? Эти вопросы затрагивают фундаментальные принципы конституционных прав и свобод.

Массовое внедрение приложений отслеживания контактов — скользкий путь. Вскоре жители стран ЕС, США и других стран могут стать более похожими на граждан КНР, за каждым шагом которых следят власти, а нарушение которыми даже неписаных правил негативно сказывается на их «личном рейтинге», определяющим доступ к путешествиям и общественным услугам.

Такие опасения могут показаться надуманными, но нужно только рассмотреть последние события в Венгрии или Польше, чтобы увидеть, насколько уязвимыми могут быть демократические институты. Если ЕС не будет осторожен, самой большой жертвой COVID-19 может стать демократия.