Пока представители властных структур высказывают предположения относительно дальнейшего развития сценария эпидемии коронавируса в нашей стране, малый бизнес продолжает хвататься за жизнь. В буквальном смысле. К счастью, не все предприниматели рассматривают свою коммерческую жизнь после «смерти» коронавируса с точки зрения черной полосы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Карантин

Основатель одной из мебельных фабрик, спикер лекций по масштабированию бизнеса и личностному развитию Александр Синеркин считает, что будущее предприятия зависит от того, как его владелец подходит к ведению дел.

— Сегодня в крупных компаниях персонал сократили весьма значительно, и продолжают выводить его по мере поступления заказов. Кто-то продолжает выплачивать сотрудникам зарплату, несмотря на то, что по факту люди этих денег не заработали, а кто-то отправил их в отпуска. Я лично знаю многих предпринимателей, которые не платят, но не потому, что они плохие, равнодушные люди. А по той простой причине, что в их казну деньги поступают на расчетные счета от клиентов. Во время карантина этот процесс остановился — никаких новых финансовых «инъекций» нет. Поэтому люди сейчас живут на мартовские выплаты, когда все фирмы и производство работали. Но на владельца бизнеса уже сегодня медленно, но верно начинают давить как на частное лицо: банки, кредиторы, арендодатели. Люди думают только о своих корыстных интересах, и всё равно, какие распоряжения дает власть, чтобы выйти на производство. И тут всё зависит от решительности и наличия финансовой подушки безопасности самого предпринимателя. Мы выплачиваем нашим сотрудникам зарплаты, по-человечески понимая, что во время карантина нужно на что-то жить, покупать лекарства и так далее.

Какие меры принимаются на вашем предприятии для смягчения негативных экономических последствий эпидемии?Собираетесь ли вы внедрять новые технологии?

— Мы сейчас хорошо развиваем и осуществляем экспансию в онлайн-пространство: выходим на маркетплейсы, «Инстаграм», «Фейсбук», развиваем розничную торговлю, активируем интернет-магазины. Тут вопрос в воле самого учредителя и современном подходе к ведению бизнеса. Необходимо свободно владеть маркетингом — а я пять лет его изучал, чтобы уважать данный вид развития. Чтобы все оставшиеся на сегодня деньги можно было направить на развитие компании, поддержание оборотов и прибыли. Что касается последней, то за время карантина прибыль упала в шесть раз. Толку от того, что предлагает сейчас государство, для малого бизнеса точно нет. Градообразующие предприятия в нашем городе (от 800 миллионов) будут получать какую-то поддержку от властей. Какие именно бонусы это будут, я пока не знаю. Но у меня и нет таких денег в «анамнезе». Смысла открывать все заводы тоже нет, поскольку не работают магазины, получающие от нас заказы.

Планируется ли сокращать персонал — если да, то в каких объемах?

— Что касается сокращений, то этот процесс происходит тотально и абсолютно во всех сферах бизнеса. Потому что мы получаем деньги от клиентов, они, в свою очередь, от заказчиков, которые приходят в магазины. Нет клиентов в магазинах, нет заказчиков и в итоге — денег на счетах. Тогда как, повторюсь, у многих предпринимателей оформлены кредиты как на частных лиц. Поэтому в 90 процентах в ноль сокращаются загрузки в реальном секторе экономики.

У вас есть способы, как помочь выжить компании в столь непростой период?

— Если не ссориться сейчас с государством, а 50 процентов предпринимателей не могут не ссориться, равно как и платить официальную зарплату, то остается не так уж много вариантов выживания. Первый — просто уволить людей, согласно действующему законодательству или «в черную», в зависимости от финансовых возможностей предпринимателя. Но в этом нет никакого смысла. Что толку от того, что сотрудники будут уволены? Чтобы сэкономить и не платить им зарплату? Но это не те суммы, ради которых можно рисковать своей репутацией, и в плане будущего в том числе. Поэтому наши специалисты сидят и будут сидеть примерно до середины июня дома. Самые профессиональные и нужные для компании кадры будут выводиться в рабочий режим по мере поступления заказов. Поступил заказ два раза, людям, у которых есть оклад, зарплата привязывается к обороту и выплачивается. Так, при обороте в 40 миллионов все получат зарплату в полном размере, при обороте в 20 миллионов все выплаты сократятся вдвое. Очевидно, что при нулевом обороте компании денег не получит никто. Поэтому мы сегодня выплачиваем людям зарплату из своего собственного кармана, используя личную экономическую подушку безопасности. Но, повторюсь, такая возможность сегодня есть не у каждого владельца малого бизнеса. У предпринимателей, также как и у нанятых сотрудников, есть обязательства перед семьями, детьми, государством и коммерческими кредитными организациями. Поэтому я призываю всех к пониманию друг друга. Помните, как во время засухи в джунглях? Когда никто ни на кого не нападал около воды-спасительницы. Давайте оставаться людьми! И не уподобляться некоторым банкам и арендодателям, которые быть ими перестали.