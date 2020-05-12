Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко в интервью немецкой радиостанции Deutsche Welle заявил о заинтересованности «некоторых стран Европейского союза» в десятках тысяч сезонных работников с Украины. В первую очередь в сельскохозяйственном секторе, у которого «есть определенный календарь», что «заставляет» европейские правительства обращаться к Киеву. Пристайко пояснил, что формируются рейсы в Великобританию, Финляндию, Германию, Австрию, есть заинтересованность у Израиля и Чехии. Также вице-премьер уточнил, что Киев пытается не ограничивать работников, а лишь координирует: «Мы не проверяем контракты, не помогаем или не мешаем эти контракты заключать. Не спрашиваем, чем собираются заниматься люди, не выясняем, сколько им платят».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евроинтеграция Украины

Напомним, что в конце апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о готовности к переговорам с европейскими странами, которые выразят желание официально пригласить украинских рабочих на сезонные работы. Хотя за неделю до того он говорил, что «переговоров о вывозе людей не вели и не ведем, ни на официальном, ни на неофициальном уровне». Однако на следующий день по согласованию с МИД Украины 200 заробитчан вылетели в Финляндию чартерным рейсом, организованным по просьбе финских фермеров. Помимо того, Шмыгаль был согласен на выезд украинских гастарбайтеров в случае, если им будет гарантировано легальное трудоустройство сроком от трех месяцев с соблюдением всех социальных гарантий и условий труда. По его словам, координацией работы будет заниматься правительственный офис по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, который возглавляет Пристайко.

President.gov.ua Вадим Пристайко

В начале мая вице-премьер заявлял: «Мы видим это следующим образом: по возможности, централизованное обращение правительств тех стран, которые заинтересованы в труде наших граждан. Мы ожидаем также гарантированного официального трудоустройства не менее трех месяцев, что приезд и отъезд этих групп будет максимально скоординирован и организован, возможно, чартерными рейсами. Обсервация и другие необходимые меры медицинской безопасности будут обеспечены как в стране, куда приезжают наши рабочие, так и при возвращении их на Украину. Также мы ожидаем надлежащий уровень социального страхования, в первую очередь медицинского, и достойный уровень содержания и заработной платы». Сейчас он говорит, что правительство не собирается проверять контракты заробитчан, опровергая не только свои предыдущие слова, но и фактически дезавуируя премьера. Что происходит?

Судя по всему, Киев играет в «большую политику». Интерес вызывает то, что Пристайко в интервью Deutsche Welle, перечисляя страны, куда планируется отправить украинцев, не упомянул Польшу. А ведь польская экономика высасывала больше других работников с Украины с начала государственного переворота в Киеве в 2014 году. Сегодня, если верить польским источникам, около миллиона украинских гастарбайтеров покинули Польшу, если верить украинским — 175 тысяч. Это вызывает обеспокоенность работодателей и властей. «Мы помним также о гражданах Украины, проживающих и работающих в Польше, — написал на днях в киевской газете «Зеркало недели» польский премьер Матеуш Моравецкий. — Они являются важным субъектом, без которого зафиксированный у нас на протяжении нескольких лет динамичный экономический рост был бы ниже». Тем временем польская компания Gremi Personal готовит чартерные рейсы для сотрудников с Украины. Перелет будет бесплатным, первый рейс запланирован на 24 мая. Причем, по словам руководства фирмы, со всеми клиентами рейса были заключены долгосрочные трудовые договоры и предоставлено медицинское страхование (в том числе на случай коронавируса), как того требуют украинские власти.

Kancelaria Premiera Матеуш Моравецкий

Но, вероятно, Польша — это не та страна, о которой и с которой хочет говорить Киев. Сегодня, 12 мая, должны состояться «виртуальный визит в Германию» Шмыгаля и переговоры с немецким канцлером Ангелой Меркель. Анонсируя мероприятия, посол Украины в Германии Андрей Мельник заявлял: «Я убежден, что… нам удастся получить поддержку со стороны высшего руководства Германии, не только для дальнейшего поиска мира на востоке Украины, деоккупации Крыма, но также и для помощи Украине… Германия для нас, и это не будет преувеличением, является главным партнером по поддержке реформ не только в ЕС, но и во всем мире. Около 1,4 млрд евро были выделены Германией в течение только последних лет в поддержку реформ. Германия является одним из экономических партнеров Украины. В прошлом году товарооборот превысил 9,4 млрд долларов. И именно об этих темах, каким образом нам не потерять этот мощный темп экономического сотрудничества, каким образом Германия сейчас может помочь Украине в преодолении последствий этой пандемии коронавируса будем говорить».

Похоже, что украинские гастарбайтеры становятся в этой ситуации «ресурсом», человеческим товаром, который Киев хочет выгодно продать Берлину, включая и политические вопросы. Варшава тут украинским властям не помощник, ведь заробитчанами можно будет заменить поляков, ранее собиравших спаржу для немецких фермеров. Это первое. И второе. «Цинично звучит, но украинским политикам и чиновникам стоит помочь заробитчанам и «выбросить» их обратно в Европу, — констатирует львовский портал Zaxid.net. — Если не дать им возможности выехать и заработать, они просто не станут терпеть «прогнившие» украинские элиты. Они их снесут. В Галичине и на Волыни такое уже было». Даже со скидкой на оппозицию этого издания администрации президента Украины Владимира Зеленского доля правды здесь есть.