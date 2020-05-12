Правительство России утвердило меры поддержки для системообразующих организаций, которых в реестре уже 1151. Компании смогут претендовать на льготные кредиты, субсидии для возмещения затрат, отсрочку уплаты налогов и авансовых платежей по ним, а также госгарантии, которые нужны для реструктуризации существующих или предоставления новых кредитов. При этом в списке системообразующих оказались и те фирмы, чьи «корни» ведут за пределы России, чаще всего в офшоры. ИА REGNUM продолжает анализ компаний в форме ООО из списка Минпромторга РФ.

Настольная игра «Монополия»

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Концы в воду: иностранные активы стали системообразующими для России?

Миллиардер с Украины получит господдержку России? Системообразующий список

10 мая 2020 года постановлением правительства №651 для системообразующих компаний был утверждён пакет антикризисных мер, но, чтобы воспользоваться ими, они должны пройти стресс-тестирование. Если компания по результатам теста окажется в зоне риска, то сможет рассчитывать на поддержку — от отсрочки по налогам до бюджетных субсидий на возмещение затрат, льготных кредитов и государственных гарантий.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Экономика России

В списке Минпромторга России есть сегмент — промышленность социально значимых товаров, куда включили компании с выручкой от 500 млн рублей и численностью сотрудников не менее 50 человек.

Например, в этот список попали производители инвалидных колясок, детских игрушек, красок, бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения и других товаров.

Но и здесь не обошлось без участия иностранцев.

Игрушки с иностранным акцентом

В частности, в список вошло ООО «Звезда» из Московской области. Компания создана для производства игрушек и игр в Подмосковье в октябре 2007 года. Уставный капитал — 100 тыс. рублей, директор и владелец 7% доли — Евгений Панов. Основной владелец — Мария Кривенко (доля — 56,25%), среди собственников также — Ольга Красовская, Сергей Сергеев, Сергей Шипилов. А также с 2014 года в составе владельцев «Звезды» — австрийская компания «ДЖЕЙСОН ХЕНДЕЛС ГМБХ» с долей 25%.

Компания «Звезда» владеет также двумя торговыми фирмами — ООО «Звезда-экспорт» и «Мир увлечений». «Звезда» также была исполнителем по двум госконтрактам на поставку сувенирной продукции, заключённым с ФГУП «Предприятие по поставкам продукции управления делами президента РФ» на сумму 6,89 млн рублей.

Полностью иностранным юрлицам принадлежит другой фигурант списка из числа производителей игрушек — ООО «Мир хобби» из Москвы, созданное в апреле 2014 года. Данный «системщик» с июля 2019 года полностью во владении двух кипрских компаний — «Стеди Сурдж лимитед» и «Ваксион трейдинг ЛТД». При этом «Мир хобби» — владелец долей сразу в пяти компаниях Москвы, в том числе работающих в сфере производства игр и игрушек. Вторым совладельцем почти во всех из них отметился Дмитрий Борисов.

Настольные игры

ООО «Мир хобби» было поставщиком в трёх государственных контрактах на сумму почти 7 млн рублей на поставку игровой продукции. Заказчиком был ГУП «Московский дом книги».

Производство инвалидных колясок под рукой австрийцев

Также иностранные фирмы стоят и за производителем инвалидных колясок, который был поставщиком в 970 государственных контрактах на сумму более 5,549 млрд рублей. Основные заказчики продукции ООО «ОТТО БОКК Мобилити» из Самарской области — фонды социального страхования из разных регионов, в том числе Свердловской, Новосибирской областей, Краснодарского, Алтайского края, Башкирии и других.

Самарская компания создана в марте 2011 года, её уставный капитал — 500 тыс. рублей, директор — Андрей Костин. Владелец 100% доли — ООО «Отто Бокк сервис», которое работает с 1998 года и принадлежит компаниям «Отто Бокк Австрия Гезельшафт М.Б.Х.» и «Отто Бокк МП Б. В» (Нидерланды). Директор — Оливер Якоби. «Отто Бокк сервис» также было поставщиком в 1097 государственных контрактах на сумму более 3,193 млрд рублей.

Туалетная бумага ушла под контроль иностранцев

Не успели производителя бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения ООО «Паперскоп рус» включить в список системообразующих, как оно ушло под контроль иностранной компании.

Туалетная бумага

С конца апреля 2020 года 99,98% доли в компании принадлежит акционерному обществу Иттера из Словакии. Доля оценивается в 150 млрд рублей. Несущественная доля осталась за Александрой Виноградовой. А в январе 2020 года из состава владельцев данной компании, где численность работников с 2018 по 2019 год сократилась почти на 30 человек, вышло ООО «КП Лайн». При этом до сих пор совместно с последней «Паперскоп рус» владеет другим производителем схожей продукции — ООО «Биобокс».

По открытым данным, по итогам 2018 года прибыль «Паперскоп рус» сократилась на 46 млн рублей. Похоже, компания — один из кандидатов на помощь бюджета в самое ближайшее время.

Во всех остальных компаниях сектора промышленности социально значимых товаров владельцы — или российские компании, или граждане России.

Продолжение следует.