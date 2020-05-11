В редакционной статье сегодняшнего номера русофобской правонационалистической газеты Японии «Санкэй симбун» с беспокойством сообщается, что перенесенный с 9 мая грандиозный парад по случаю 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне может пройти в таких же масштабах 3 сентября в «День Победы над Японией». При этом выражается требование к премьер-министру Японии Синдзо Абэ, ранее приглашенному на торжества, посвященные победе над Германией, «тем более отказаться от своего участия, если перенесенный парад состоится в сентябре».

Советские офицеры и японские полицейские на улице города Сикука (в настоящее время город Поронайск в Сахалинской области) на Южном Сахалине. Август 1945 года

Россия «обвиняется» в статье в том, что ведет пропаганду об «освобождении бывшим Советским Союзом, ныне Россией, Европы от германского нацизма», представляет себя «страной-победительницей» в целях сплочения внутри государства и повышения своего международного положения в мире. «Однако такое своекорыстное восприятие истории встречает усиливающееся сопротивление других стран», — утверждает газета.

При этом упоминается прошлогодняя сентябрьская резолюция Европарламента по случаю 80-летия начала Второй мировой войны, в которой в изложении «Санкэй» утверждается, что «две тоталитарные системы — нацистская Германия и Советский Союз открыли путь к мировой войне, осуществляли в годы войны массовые убийства, а после войны СССР установил владычество над Восточной Европой».

Отмечается, что президент Путин решительно и гневно отверг эти обвинения и продолжает отстаивать священно неприкосновенную позицию «страны — победительницы», распространяя это и на военные события в Азии. В связи с этим в статье напоминается, что в 2010 году в России была установлена дата — 2 сентября как «День окончания Второй мировой войны», когда Япония капитулировала перед коалицией союзных держав. При этом признается, что фактически это — «День Победы над Японией». В обосновании решения была положена, как пишет газета, «пропаганда о том, что Советский Союз, освободив Маньчжурию, Сахалин (Карафуто) и другие территории, тем самым ускорил окончание мировой войны».

Советские танкисты преодолевают хребет Большой Хинган. Маньчжурия, август 1945 года

Японские правые не желают соглашаться с этим неоспоримым фактом истории. У них история своя, реваншистская. А именно:

«Советский Союз на завершающем этапе войны, 9 августа 1945 года, нарушив советско-японский пакт о нейтралитете, вступил в войну против Японии и после капитуляции Японии (?! — А.К.) односторонне продолжал агрессивные действия. Недопустимо то, что эти откровенно агрессивные действия были подтасовано названы «освободительной войной», что используется для оправдания незаконного захвата северных территорий».

Однако главные опасения газета японских правых проявляет по поводу того, что в апреле «День окончания Второй мировой войны» был перенесен со 2-го на 3-е сентября. Ибо, с одной стороны, пишет «Санкэй», это «означает возврат к существовавшему в СССР празднику «3 сентября — День Победы над Японией», а с другой — является шагом в сторону Китая, который в этот день отмечает свой праздник — «День Победы китайского народа в войне сопротивления Японии».

Написавшие статью редакторы «Санкэй» завершают ее призывом, видимо, к властям: «Необходимо проявлять бдительность и остерегаться того, как Путин с целью не допустить возвращения северных территорий усиливает наступление на Японию на полях войны по проблемам истории».

Боец РККА устанавливает красный флаг на крыше дома в одном из населенных пунктов Южного Сахалина. 1945

От себя же заметим, что газета «Санкэй симбун» во всех отношениях проправительственная и отражает взгляды и настроения националистически настроенных японских политических кругов правой ориентации, к которым принадлежит и нынешний премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Об этом убедительно свидетельствует то, что он поддерживает тесные связи и чуть ли не является духовным руководителем крупной националистической организации «Ниппон кайги» («Японский конгресс»), которая, как сообщают, в частности отрицает преступления, совершенные японской армией на оккупированных территориях в первой половине прошлого века.

В связи с этим так уж важно ли для нашей страны иметь гостем Абэ-сан на праздновании нашего священного Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне? Тем более, по сообщениям, он «предупредил» Кремль, что не желает приезжать в Россию 3 сентября в «День окончания Второй мировой войны», который в Японии считают завуалированным «Днем Победы над Японией». Наконец, нельзя не учитывать, что японский премьер соглашался приехать в Москву 9 мая не потому, что горит желанием отметить чужую для него победу, а лишь с целью воспользоваться моментом для продолжения выдвижения незаконных притязаний на наши земли.