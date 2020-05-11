В угаре попыток «наиболее цивилизованных» стран уходящего миропорядка — США и Великобритании — перевалить вину за беспрецедентные эпидемиологические потери от коронавируса на кого и что угодно — ВОЗ, Китай и т. п. — потихоньку начинает открываться пресловутый «ящик Пандоры». Британское Управление национальной статистики (ONS) обнародовало данные смертности от коронавируса по расовым группам населения, а известный своей любовью к fake-news американский канал CNN с готовностью эти выкладки распространил. По британской статистике получается, что у чернокожих мужчин и женщин уровень летальности коронавирусной инфекции соответственно в 4,2 и в 4,3 раза превышает аналогичные показатели представителей белой расы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Прошлись» эти последователи Розенберга и Геббельса своими псевдонаучными рассуждениями, обнародованными, как «по заказу», аккурат ко Дню Победы, и по жителям азиатской части Евразийского континента. Британские статистики утверждают, что даже при учете возрастных характеристик и поправке на социально-демографические характеристики, состояние здоровья и процент инвалидности, которые у белых-де благоприятнее, чем у остальных рас, уровень смертности последних все равно в 1,9 раза выше. Вердикт ONS, несмотря на всю обходительность отчаянно имитируемой «политкорректности», звучит почти категорично. «Эти результаты показывают, что разница между этническими группами в показателях смертности от Covid-19 отчасти является результатом социально-экономического неблагополучия и других обстоятельств, но остальная часть различий еще не объяснена», — многозначительно констатируют авторы двусмысленного «исследования», как бы намекая своей «в хлам цивилизованной» публике на обязательное продолжение.

Преодолевая естественную брезгливость к заказчикам и исполнителям подобных «изысканий», ибо само обращение к расовой теме несет в себе катастрофические угрозы человечеству — это все понимают, в том числе и они сами, но тем не менее, их заказывают и проводят — отметим ряд важных обстоятельств. Первое. На публикацию приведенных данных, без сомнения, была дана «отмашка»; трудно предположить, что государственное ONS действовало на свой страх и риск, ибо в этом случае его руководство давно должно было оказаться как минимум в немедленной отставке, а как максимум — еще дальше. Ничего подобного мы, однако, не слышали. То есть перед нами — некий «пробный шар», рассчитанный на зондаж общественной реакции. Прокатит? Или общественность еще не утратила чувствительности к подобным вещам, проглотить их не готова и поднимет шум? Если шум поднимется, всегда можно списать ответственность на статистиков. «Ну, чего ж вы, дескать, хотите от этих… долбоюношей? Это ж технические исполнители, безмозглые, не ведающие, что несут, не понимающие взрывоопасности темы и не вникающие в подробности. Да в их обязанности это и не входит. Получили цифры и — бухнули их в СМИ. Сейчас, разберемся как следует и накажем, кто подвернется под руку из стрелочников». А вот если общественность проглотит, то это и есть самый важный для заказчиков итог первого этапа спецоперации под условным наименованием «Назад, к Гитлеру». Нет сомнений, что в Британии сейчас проводится тщательный мониторинг реакции на этот провокационный вброс, и в ближайшем будущем «где следует» пройдет специальное совещание — и, возможно, не одно, — на котором будут обсуждаться планы следующего этапа. В том числе и в его открытой, информационной части.

Пожилой солдат-южанин в серой пехотной униформе на фоне Боевого флага Конфедерации. На поясе пряжка с надписью «CSA», на груди памятная медаль «The Southern Cross of Honor». В руках трофейная фляжка северян. 1913

Второе. Уже неоднократно приходилось упоминать, что немецкий фашизм имеет прочные и многовековые британские и в целом англосаксонские корни. Рабство на юге США официально было отменено только в гражданскую войну 1861−1865 годов. И то потому лишь, что Северу потребовались чернокожие штыки, а еще хотелось произвести благоприятное впечатление на русских союзников, которые для осуществления блокады мятежного Юга отрядили в прибрежные акватории омывающих Северную Америку океанов две военно-морские эскадры. Ведь на русском троне находился царь-освободитель, только что отменивший у себя в стране крепостное право. И северянам страсть как хотелось «соответствовать» этой моральной планке. Но расовая сегрегация со всеми ее специфическими атрибутами, вроде ку-клукс-клана и запретов цветным на посещение соответствующих общественных заведений, сохранялась еще и через столетие, раз за разом становясь причиной и по сей день порой незатухающих внутренних конфликтов. О том же, как относились к расовому вопросу верхи Туманного Альбиона и какие именно идеи и их практическое воплощение заимствовали у них нацисты, упоминать приходилось только что, и никакой необходимости повторяться нет.

Заметим только, что каналом связи наиболее оголтелых расистских настроений в американской и британской элитах служил упомянутый в приведенной ссылке орден Рыцарей Золотого круга, частью структуры которого в США и являлся ку-клукс-клан. В руководство ордена входил президент мятежной Конфедерации Джефферсон Дэвис, которому в рамках «национального примирения» в США сегодня ставят памятники. Не был ему чужд и убийца Авраама Линкольна Джон Уилкс Бут. А за их связь с олигархическими кругами лондонского City, как и за контрабанду оружия, продовольствия и амуниции в обход северного эмбарго, отвечал Томас Хаус, отец полковника Эдварда Хауса, будущей «правой руки» создателя ФРС президента Вудро Вильсона.

Уилбур Кунс. Вудро Вильсон подписывает Закон о Федеральном резерве

Поэтому обращение к расовой теме в британских кругах, связанных с властью, не только неприемлемо и отвратительно с позиций морали и нравственности. Но и не может не настораживать — с точки зрения большой политики. Оно означает, что к анализу «исторических перспектив», связанных с реанимацией и возвращением к политической жизни расового вопроса, возможно, подключены определенные закулисные решения. И это требует пристального внимания наученной уже горьким историческим опытом общественности.

Третье. Эксплуатация «расового вопроса» неизбежно и неизменно выводит нас на тему сокращения численности населения, которая является одним из скрытых приоритетов англосаксонского Запада еще с XIX века, когда параллельно с муссированием темы расового превосходства в околовластных верхах викторианской Англии развивалась целая система специальных исследований в этой области. Достаточно вспомнить евгенику, фактическим основателем которой являлся Фрэнсис Гальтон, а также основные этапы развития этой псевдонауки. С одной стороны, они сопрягались с изысканиями в области социального дарвинизма и распространением теории «естественного отбора» на человеческое общество, а с другой — с британской геополитикой. Напомним, что ее основные постулаты, призванные обосновать глобальное господство англосаксов, Хэлфорд Маккиндер излагал перед сонмом влиятельных лиц, совмещавших членство в королевском Географическом и Евгеническом обществах. И в среду которых «затесался» и такой крупный «проектант» и разведчик, как Герберт Уэллс.

Чарльз Веллингтон Фурс. Портрет Фрэнсиса Гальтона. 1903

После Второй мировой войны пальму первенства в теме сокращения численности населения перехватил Фонд Рокфеллера, создатели которого использовали влияние на ООН, купленное дарственной на землю под ее здание на Манхэттене, для внедрения в структуру этой всемирной организации Совета по народонаселению (1952 г.). Именно он стоит у истоков той постановки вопроса, которая через два десятилетия была включена в первый доклад Римскому клубу «Пределы роста»: «Ограничение рождаемости двумя детьми в семье».

Тема «расового оружия», под которую — назовем вещи своими именами — гримируются идеи «различия биологии» рас, со всей очевидностью представляет собой (внимание, это суперважно!) подкоп под общепринятую концепцию единства человечества как биологического вида. Это и есть тот самый «ящик Пандоры», над вскрытием которого под чьим-то «чутким руководством» натруженно пыхтят провокаторы из британского ONS.

Начав программу умерщвления и стерилизации душевнобольных, инвалидов, пациентов, страдающих каким бы то ни было заболеванием свыше 5-и лет, нацисты пытались обновить арийскую расу

Взвалить ответственность на Китай — это лишь верхушка айсберга, столкновение с которым угрожает превращением в «Титаник» всему человечеству. Главный посыл здесь глубже. Помните, читатель, как на ранней стадии пандемии, когда она развивалась внутри КНР, западные СМИ не уставали муссировать тему «95% заболевших» именно в Китае? Потом, ввиду известных обстоятельств, связанных с теми провалами «цивилизованного» западного здравоохранения, которые мы все наблюдаем, эта тема с первых полос ушла. Чтобы, как выясняется, снова вернуться, но уже в виде пресловутых «расовых отличий» белых от небелых. Чтобы вывести из него так называемое «бремя белого человека». Понимаем ли мы весь масштаб этого преступного замысла? Осознаем ли, куда заведут и к чему приведут даже пока не попытки его реализации, а продолжение «разминания» темы расовых различий? Напомним, что в гитлеровской Германии расовые законы появились не сразу. А только в середине 30-х годов, через два с лишним года после прихода нацистов к власти и более, чем через десятилетие после появления Mein Kampf. И что тема «обновленного фашизма» еще в середине 70-х годов, вскоре после «Пределов роста», прозвучала в нашумевшем докладе Трехсторонней комиссии «Кризис демократии».

Люди, покуда сердца стучатся, помните,Какою ценой завоевано счастье —Пожалуйста, помните!

Эти строчки из набатного стихотворения Роберта Рождественского «Реквием» да будут нам напоминанием и предостережением, которое не позволит усыпить историческую память и отобрать у человечества ключи от будущего. Нацистский реванш, неотъемлемой частью которого является разделение рода человеческого на тех, у кого есть право на жизнь, и кто этого права лишен, пройти не должен. Самые крупные и страшные исторические потрясения всегда начинаются с разговоров о чьей-то «исключительности» и чьей-то «неполноценности». Из которых очень скоро следует вывод о «праве» первых сначала управлять вторыми, а затем контролировать их численность в оптимальных для первых параметрах. Не стесняясь в выборе средств, даже если они не совмещаются с человечностью. Тематика «устойчивого развития», внедренная в общественное сознание под видом «заботы об экологии», — на самом деле в своем крайнем, предельном значении и смысле — именно об этом. Предупрежден — значит вооружен.

Amir Hesaminejad

Ну, а как быть с самой статистикой ONS? Во-первых, ей надо противопоставить здравый смысл, который, скажем, на примере того же Китая, а также Южной Кореи и отчасти Японии опровергает провокационные подсчеты. Во-вторых, коль скоро одна статистика противостоит другой, возникают два вопроса. Не подгонялись ли результаты под задание по известному принципу «ответа в конце учебника»? И не является ли «внесоциальная» поправка в 1,9 раза, отличающая смертность небелых, положенная ONS в основание сделанного расистского вывода, результатом соответствующей целенаправленной политики? История той же Ольги Куриленко, не скрывающей, что качественное здравоохранение ей по карману, но которую в активной фазе коронавирусной инфекции в Британии, тем не менее, не пустили даже на порог клиники, отправив лечиться домой, наглядно показывает, что предположение о сегрегации не только по национальному, но и по расовому признаку отнюдь не лишено оснований. В конце концов, у британской государственной идеологической системы это в крови.

И последнее. Единственный способ эффективно противостоять этому нагнетанию расово-инфекционной истерии — широчайшим образом информировать общественность о каждом таком проявлении и добиваться безусловного, опять-таки самого широкого осуждения каждого подобного факта. Не оптом, а в розницу. Грубо говоря, каждая протянутая в эту сторону блудливая ручонка должна немедленно получать мощнейший удар самой тяжелой информационной «бейсбольной битой». И жалко скулить от боли, зализывая раны. Чтобы — впредь неповадно. Только так спасемся от фашистского ренессанса.