Иван Шилов ИА REGNUM

Елена Казакова «Пройдет совсем немного времени, и фраза «У него было безоблачное детство» окончательно потеряет свою позитивную коннотацию. Это естественный процесс, в котором живем мы и наши дети».

Это лишь один из тезисов выступления члена-корреспондента Российской академии образования, доктора педагогических наук, профессора СПбГУ Елены Казаковой на семинаре-совещании с руководителями общеобразовательных учреждений Псковской области, прошедшем в прошлом году в Псковском государственном университете, о чём передавала «Псковская Лента Новостей».

Геймофикация в образовании, нейропедагогика, которую «нам все равно придется породить», эффекты Big data — только некоторые тренды, которые неизбежно изменят современную педагогику. Говоря об этих новых трендах, Казакова обращала внимание на необходимость выявления одаренности каждого ребенка.

«Сегодня это произведение четырех типов одаренности. Высокий коэффициент IQ, способность работать с сообществом и лидерские задатки, «эмоциональный интеллект» («ЭИ») и способность построения отношений на позитиве и креативность — вот нынешняя формула одаренности. Вот этот человек сегодня бесконечно нужен нам», — заявила она.

«Мы прекрасно понимаем, что одна из самых сложных задач — не просто выявить и развить одаренность, но и передать ответственность отношения личности к своей одаренности, — подчеркнула профессор. — Идеал образования — это самообразование в хорошей компании, в хорошо организованном сообществе».

Разговоры о необходимости развития «эмоционального интеллекта» («ЭИ») и востребованности креативных людей идут на протяжении последних нескольких лет. Два с лишним года назад — в ноябре 2017 года — на сайте Агентства стратегических инициатив (АСИ) сообщалось, что в России при поддержке Агентства начинается внедрение технологий социально-эмоционального обучения школьников (Social Emotional Learning, SEL). В Воронежской и Пензенской областях проект уже реализуется. В 2018 году к ним планируют присоединиться еще 4 региона — проявили интерес Удмуртская Республика, Новгородская область, Республика Карелия, Татария. Они станут первыми участниками образовательного проекта «555», разработанного по методике развития эмоционального интеллекта и социальных навыков детей «Академия Монсиков».

Пресс-служба Минпросвещения России

Автор методики — Виктория Шиманская. В пользу своей образовательной технологии Шиманская приводит аргумент — возможность решать сразу несколько задач в воспитании и образовании детей. С одной стороны — дети научатся осознавать себя, свои эмоции и потребности, спокойно и конструктивно воспринимать критику, понимать эмоции и потребности окружающих, а также причины их возникновения, доброжелательно и эффективно взаимодействовать с окружающими, что повлияет на повышение самооценки детей, улучшит их социализацию и снизит конфликтность, а с другой — благодаря новым формам обучения у педагогов появится возможность эффективно работать над повышением мотивации к учебе и познанию — это поможет легче и эффективнее воспринимать детям новую информацию, осваивать любой образовательный материал.

По мнению Шиманской, уже доказано, что «ЭИ» влияет на развитие ребенка, его успеваемость, взаимодействие с окружающим миром. В качестве подтверждений доказанности утверждаемого ею факта она приводит исследования по академическому, социальному и эмоциональному развитию и обучению (The Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning — CASEL, США), которые показывают, что 83% детей, обучающихся по программе с применением технологии SEL, достигают высоких результатов в учебе. На крупнейшем мировом чемпионате рабочих профессий WorldSkills Competition в 2017 году в Абу-Даби (ОАЭ) в докладе Global Education Futures и WorldSkills Russia отмечается, что в скором будущем будут возникать новые сферы деятельности, ориентированные на реализацию творческого потенциала человека. И эти сферы требуют навыков, которые не были нужны при выполнении рутинных физических или интеллектуальных задач. Проблема, которую предстоит решать, не ограничивается определением нового набора грамотностей или обновлением передаваемых знаний. Экономическая и социальная трансформация требует, чтобы мы пересмотрели всю логику образовательной модели.

Дарья Антонова ИА REGNUM Занятия в детском саду

Судя по всему, пропагандисты так называемых «навыков будущего», которые якобы способны сформироваться за счет методик, направленных на развитие «ЭИ», не планируют ограничиться их внедрением в отдельных школах. Скорее всего, вслед за реформой среднего, теперь уже и высшего, пройдет реформа образования младших и дошкольных учреждений. Хотя утверждать это на все 100 процентов все-таки не стоит, во всяком случае, утверждать, что во главе реформы будет методика по развитию «ЭИ».

Конечно, сейчас возникает много вопросов. Кто заинтересован в реализации новых методик, государство? Если да, то нам опять же ничего об этом не известно, как и то, какие планы по развитию страны подразумевают необходимость воспитания «новых людей». Чем эти люди будут отличаться от прежних поколений россиян, сказать пока сложно. Можно подумать, что раньше дети не осознавали себя и своих эмоций, не были способны на доброжелательное и эффективное взаимодействие с окружающими, в общем, не имели всех тех качеств, которые планируется прививать в рамках «ЭИ», о которых говорила Шиманская.

Судя по реформе среднего образования, мы уже видим ее плоды, видим жертвы ЕГЭ. Не все ЕГЭшники, конечно, жертвы, но мыслят и живут эти поколения иначе. Как «ЭИ» преобразит детишек, непонятно. Если до сих пор родители старались вырастить гения, отправить в первый класс ребенка, уже практически умеющего читать, писать и считать, то сейчас заговорили о том, что не стоит у детей отнимать их детство, нужно больше развивать их творчески. Куда, правда, в этом случае подевается необходимость «догнать и перегнать» других по уровню знаний и компетенций, позволяющих иметь конкурентные преимущества на «узком» рынке труда, который, кстати, из-за внедрения искусственного интеллекта еще сожмется больше, непонятно. И почему тогда при разгрузке детей, как вроде бы предполагает данная методика, детство детей, как утверждала выше Елена Казакова, перестанет быть безоблачным?

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

Непонятно также, каким уровнем знаний будут обладать детишки. А нужны ли эти знания, если рутинные аналитические процессы будет или призван выполнять искусственный интеллект? Может, потому у детей и будут больше развивать эмоциональный интеллект и креативность, так как аналитическое мышление будет возложено на ИИ? А можно ли полноценно доверять ИИ? Уверена, что нет. Всегда должны быть люди, которые способны мыслить шире и масштабнее, чем «машины», просто потому, что мир стремительно меняется, появляются новые обстоятельства, в которых «роботы» не смогут адекватно разобраться. Пример тому — коронавирус. Кто-нибудь ожидал такого поворота событий? Как отреагировали «роботы», о которых говорил академик Глазьев, критикуя сегодняшнюю деятельность ЦБ? Они подали сигнал к выводу валюты, хотя большой необходимости в данных действиях не было, да и для экономики страны на тот момент решение «роботов» было неудачным.

Может, вопрос весь в том, что хорошее образование и владение высокими аналитическими способностями — это роскошь, обладать которой должны немногие. Ну, тогда это большое заблуждение. Войны и катастрофы идут от скудоумия, невозможности трезво оценить последствия инициируемых событий. О роскоши образования, доступного немногим, не раз говорил Герман Греф. Поэтому не стоит исключать предположения о том, что реформа со ставкой на «ЭИ» идет именно с его подачи.

К слову, на днях, как сообщал портал «Учительская газета», состоялось онлайн-совещание ректоров семи педуниверситетов, президента Российской академии образования Юрия Зинченко и исполнительного директора Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» Петра Положевца, на котором была достигнута договоренность о том, что в педагогических вузах России откроют специальные курсы и программы по развитию личностного потенциала и эмоционального интеллекта. Кстати, совещание проводила опять же Елена Казакова в роли председателя федерального учебно-методического объединения в сфере высшего образования, директора Института педагогики СПбГУ и члена-корреспондента Российской академии образования. По ее словам, «справляться с трудностями, выбирать, общаться с другими, работать в команде, достигать цели — вот то, чем должен владеть выпускник школы. А как может этому научить педагог, если сам не обладает развитым эмоциональным интеллектом, креативностью, критическим мышлением? Поэтому программы подготовки студентов в педагогических вузах должны коренным образом измениться: необходимо менять акценты, установки, ценности будущих учителей».

Пресс-служба Минпросвещения России Решение

В свою очередь, Петр Положевец подчеркнул, что уже «всем очевидна необходимость переосмысления миссии школы в обществе и системы образования в целом. На смену культу предметных знаний, типовых образовательных программ, пониманию человека как средства и капитала должны прийти разнообразие деятельности, вариативность смыслов, персонализация». По словам Положевца, фундаментальной ценностью в системе образования должна стать личность ребенка: разная, самобытная, самоопределяющаяся, и эта идеология заложена в программу по развитию личностного потенциала. Сейчас фонд, где Положевец служит исполнительным директором, активно работает над переподготовкой педагогов, работающих в образовательных организациях. Теперь же к программе фонда готовы подключиться и педагогические университеты. Методической основой программ для переподготовки преподавателей и обучения студентов в вузах станут учебно-методические материалы фонда по социально-эмоциональному развитию и развитию личностного потенциала, а также уже разработанные при его поддержке программы повышения квалификации педагогических кадров. В настоящее время программа по развитию личностного потенциала реализуется в образовательных организациях 12 регионов РФ. Летом текущего года ее участниками станут школы, детские сады и учреждения допобразования еще 8 российских субъектов.

На XXIII международном конгрессе высших органов финансового контроля ИНТОСАИ в прошлом году Герман Греф говорил о том, каким он видит «человека будущего». По его мнению, он должен обладать тремя компетенциями, первая из которых — это высокая степень креативности, второе — хорошо развитое системное мышление и третье — умение достигать результатов. Интересно, что, высказывая свое видение на взращивание этих качеств у будущих поколений россиян, он, как и Елена Казакова, ссылался на необходимость их развития для неких третьих лиц, выражаясь «нам нужны». Спрашивается, кому это «вам»? Государству или бизнесу? Если государству, то при чём тут один из глав одного из банков страны Греф, пусть даже главного банка страны? И почему именно Греф решил заниматься образованием россиян?

«Согласитесь, что найти человека очень креативного, с системным мышлением — большая редкость. Из семи миллиардов человек шесть миллиардов будет отсеяно, — отмечал Греф. — Вот эти три сита (креативность, системное мышление и умение достигать результатов — прим. автора), через которые проходит большое количество людей на входе, в конечном итоге в воронке остается очень маленькое количество. …Поэтому мы говорим, что людей, которые обладают всеми тремя качествами, надо готовить в детском саду, школе, вузе и воспитывать всю жизнь».

Horoshkola.ru Классная комната «Хорошколы»

Конечно же, нельзя и утверждать на все 100 процентов, что новые методики образования могут внедряться с целью создания кастовости общества, ведь искусственный интеллект может действительно ограничить необходимость наличия тех или иных навыков у людей. Однако, если посмотреть на сайт «Хорошколы», созданной супругой Грефа, то можно понять, что программа частного учебного заведения всё-таки предусматривает изучение русского и иностранных языков, математики, естественных наук, литературы, обществознания. Более того, несмотря на озвученную Грефом его мечту об отмене экзаменов, вступительные экзамены в «Хорошколу» всё-таки предусмотрены. Казалось бы, вот здесь на базе частной школы своей супруги можно было бы и осуществить свою мечту, но нет же. Доступ к образованию школы платный и с прохождением испытаний. Безусловно, в школе развивают и творческие способности, но все же углубленное изучение предметов предусмотрено, как и подготовка к олимпиадам и к ГИА.

Одно можно утверждать однозначно — будущие поколения россиян должны иметь отменное здоровье, быть всесторонне развитыми и очень умными, готовыми к достаточно сложным для них временам, где мир вокруг будет хоть и добрым, милым, доверчивым, вежливым, но за пазухой у которого, возможно, будет еще больше, чем прежде, желание переписать историю страны, захватить те или иные ресурсы, ведь ресурсы в целом исчерпаемы. И эти цели будут порождать всё более сложные технологии борьбы за выживание.