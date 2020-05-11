Мы много говорим о ревизии истории, пытаемся сопротивляться навязыванию миру нашими западными «партнёрами» так сказать их точки зрения на Вторую мировую войну. Однако мы сами ещё в 60-е годы умудрились посеять те семена, которые с удовольствием пожинают многие современные отечественные деятели культуры, политики и чиновники.

Иван Шилов ИА REGNUM «Ржев»

Великое кино шестидесятников: «Летят журавли», «Дом на семи ветрах», «Жаворонок», «Живые и мёртвые» и многие другие фильмы — великолепные художественные произведения. Но именно они закинули в нашу голову первые «якорьки» сомнения в Великой Победе. Именно от этих «якорьков» потянулись ниточки, которые привели нас к громким призывам в покаянии и переформатированию даты 9 Мая из праздника Дня Победы, в день скорби.

Одна винтовка на двоих, на троих и т.д., бомбардировщики без прикрытия истребителей, И-16 против мессершмиттов, с камнем против танка, и, конечно же, дебилы «особисты», видящие во всех, кто вышел из окружения, врагов народа (кстати говоря, это их прямая обязанность), бездарное командование, репрессированный генерал, обескровленная армия и призрак сталинских репрессий, вот что дал нам только один великий фильм о войне Алексея Столярова по мотивам прозы Константина Симонова.

Цитата из к/ф «Летят журавли». Реж. Михаил Калатозов. 1957. СССР

В 60-е начинает формироваться грязный, голодный, одетый в мятую и бесформенную гимнастёрку и в ватник, в стоптанные и дырявые сапоги, но пока ещё не пьяный образ советского солдата и офицера. И как на их фоне контрастировали всегда подтянутые, в чистой в форме, подчёркивающие свою внутреннюю свободу верхней расстёгнутой пуговицей фашисты. А давайте вспомним какие у их офицеров были мундиры, как над ними старались тогда ещё советские костюмеры. Особенно вспомним СС. Ещё бы, сшить мешковатый мундир от Хуго Босс не поднялась бы рука ни у одной мосфильмовской модистки. Чёрт возьми, когда я надел настоящий эсэсовский офицерский китель моего размера я был в шоке — в мешке было бы удобней и красивее. Хотите увидеть, как своих генералов и офицеров «одевают» сами немцы, посмотрите такие фильмы, как «Бункер» и «Роммель» и увидите их элегантные мешки.

При этом за снятые в 60-х фильмы о войне я благодарен их создателям за действительную правду о войне, они воевали и имели право снимать так, как они видели ту войну. Однако они создавали свои произведения в условиях великой и сильной державы, которая стояла на страже послевоенного мира. Тогда ветеранов было много и у них ещё были силы и власть, чтобы популярно объяснить сомневающимся правоту их дела, что для них значит возвращение праздника 9 Мая и почему День победы со слезами на глазах. И кстати, через несколько лет государство начало производство масштабных фильмов о победе советского народа над фашизмом: «Освобождение», «Блокада», «Горячий снег», «Оборона Москвы», «Аты-баты, шли солдаты…» и многих других. К сожалению, уже ближе к пристройке на эти фильмы стал влиять кризис тогдашней советской системы, и, возможно, последним из качественно сделанных фильмов стал «Батальоны просят огня».

Цитата из к/ф «Батальоны просят огня». Реж. Александр Боголюбов, Владимир Чеботарев. 1985. СССР

Перестройка, вот когда стали работать те самые «якорьки», которые были заброшены в шестидесятые. Разоблачения о кровавом Сталине, бедные расстрелянные и чуть ли не гениальные маршалы, обескровленная армия, бездарное командование, пьяная солдатня (тогда ещё не так громко и явно), одна винтовка на сто метров и так далее и тому подобное. И прежде всего заголосила наша неполживая, вся сплошь партийно-коммунистическая, творческая, вдруг осмелевшая интеллигенция. Когда им публично пытались возражать они истошно кричали: не верите нам, посмотрите кино шестидесятников — они сами фронтовики, если в те времена была цензура, то теперь бы без цензуры они сняли бы всю правду, ну ничего теперь мы за них снимем. И сняли такое, что стыдно даже упоминать. И Бог с ним со враньём, пусть хоть бы художественно было бы качественно, а то же наснимали даже не третьесортное, а десятисортное по голливудским меркам г***о.

Вслед за смутными временами «перестройки» к нам пришло тёмное ельцинское десятилетие. В 90-е фантазии разоблачителей и плакальщиков разрослись до неимоверных размеров. При этом общий интеллектуальный уровень всей этой братии уменьшался пропорционально «разоблачительству» и «правдивости» от них исходящий. В отечественном кинематографе апофеозом этого общественного предательства стал фильм «Сволочи» 2006 года, реальная история о нацистах, которую благодаря пресловутому «творческому виденью» приписали советскому народу.

Ну если бы «сволочами», а точнее поступком кинорежиссёра Владимира Меньшова, бросившего конверт на вручении премии MTV с названием великого пасквиля режиссёра Александра Атенесяна, так ведь нет. За последние 20 лет кривда о войне расцвела в новом цвете. Появились деньги, а вместе с ними улучшилось качество фильмов. При этом, обратите внимание, деньги на свободу «творческого виденья» выделяет государство в лице министерства культуры и фонда кино. И так как чиновники должны отчитываться за потраченные ими деньги, они упорно пропихивают всю ту, с позволения сказать, продукцию, которую производит наша творческая интеллигенция.

Цитата из к/ф «Ржев». Реж. Игорь Копылов. 2019. Россия

5 декабря на экраны кинотеатров вышел очередной «киношедевр» — «Ржев». Тогда я не смог его посмотреть, да и не собирался. Достаточно было почитать рецензии от тех, кто посмотрел этот фильм, чтобы понять, что это очередное творение о бессмысленных и беспощадных жертвах, с пьяными советскими солдатами и безумными фанатиками-особистами. Однако всю первую неделю мая по телевизору упорно продавливали этот фильм достаточно качественно его рекламирую. Дошло до того, что я поверил в этот фильм и то, насколько он хорош.

Первые тридцать минут оправдывали себя атака, захват немецких траншей, потери — почти везде об этом написано и ветераны об этом говорили. Но вот дальше «пошло поехало», шнапс, пьяные солдаты, потом листовки и сумасшедший особист, интеллигентские сопли про страну и Сталина и кульминация — плаксивые разборки с зеком и командир роты, находящийся где угодно, но не на своём КП. Про просто отсутствие логики в принятии решений — как у наших, так у немцев — я вообще промолчу.

Цитата из к/ф «Ржев». Реж. Игорь Копылов. 2019. Россия

Но хотелось бы отметить одну вещь в этом фильме, которую сейчас очень часто стали муссировать, она стала этакой клубничкой — пьянство на фронте. Господа творческая интеллигенция, алкоголь позволяет уменьшить влияние адреналина, вызванного страхом, позволяет принимать трезвые решения, на которые ни страх, ни вызванный им адреналин не влияет, это не ваше пьянство на кухне. Я бы это не написал, если бы сам не прошёл через это, пусть и в коротком, всего в несколько часов отрезке моей жизни. Но сами ветераны неоднократно рассказывали, что наркомовские сто грамм неоднократно спасали жизнь им и их товарищам, оберегая от самого плохого советчика — страха. И ещё в армии существует воинский устав, без него армия превращается в банду и это знает любой командир и солдат, и если бы в РККА на протяжении войны командиры, особисты, солдаты что хотели то и городили: одни бы пили, другие расстреливали всех подряд, третьи всех бы слали куда подальше — нас бы с вами не было.

Заметил, что чем больше антагонизма в обществе вызывает тот или иной фильм, тем больше на него государство тратит денег. Совсем недавний пример — очень унылое кино под названием «Зулейха открывает глаза». Фильм художественно слабый, до безобразия скучный и унылый, но антагонизм в обществе вызвало не это, а то, что в нём нам пытались снова втюхать клише об ужасах сталинского большевизма. Но, не смотря на общественное мнение, государство, используя весь свой медийный ресурс, бросилось защищать эту унылость от недовольства народа.

Цитата из к/ф «Зулейха открывает глаза». Реж. Егор Анашкин. 2019. Россия

Вслед за этим фильмом телеканал Россия 1 показала другой сериал — «Чёрное море», тоже художественно снятый плохенько, много претензий по драматургии и по реальной истории. Но зато получился достаточно динамичный военный боевик, правда «неправильный». В нём не было пьянок, идиотов-особистов, расстрелов, да и победили мы в нём мозгами, а не горой трупов наших солдат. И никакого антагонизма со стороны общества. Однако этому фильму не было уделено внимания ни на одном ток-шоу, и не увидели мы ни одного интервью с его создателями.

Складывается впечатление, что государство заинтересовано в фильмах с такой идеологической нагрузкой, как «Ржев» или «Зулейха открывает глаза». Ощущение такое, что заказ на ревизию истории исходит не только от наших клятых партнёров, но и от самого российского государства. И это проявляется не только в кинематографе. То в городе-герое Ленинграде пытаются повесить памятную доску союзнику Гитлера Маннергейму, то глава государственной информационной корпорации господин Киселёв предложит поставить памятник предателю Краснову, то ещё что-то в подобном духе.

Цитата из т/с «Черное море». Реж. Сергей Щербин. 2020. Россия

Не хочу утверждать, что у нас сейчас снимают сплошную чернуху и кривду о войне. Есть интересные фильмы, есть фильмы, где используются новые как для отечественного кинематографа, так и для нашей культуры жанры, например, комиксы. И здесь тоже есть много проблем, в том числе с различным восприятием этих фильмов разными слоями общества, тут больше проявляется конфликт поколений. Однако само государство методично пропихивает в общество именно те фильмы, где идёт откровенное очернение и переписывание нашей истории. При этом я против государственной цензуры, но государство должно прислушиваться к мнению народа, делать выводы и как минимум не пропихивать в народ откровенно непопулярное «творческое видение», как максимум перестать финансировать тех «художников», которые позволяют себе снимать подобные фильмы к тому же проваливающиеся в прокате. В то же время компетентным органам стоит обратить внимание на тех лиц и те организации, которые проводят ползучую политику ревизии истории внутри страны.