Две видеоблогерши, претендующие на статус российских политиков, Любовь Соболь и Ксения Собчак, устроили дебаты на YouTube о том, как именно нужно помогать гражданам России во время пандемии коронавируса. Этот разговор, переходивший в выяснение отношений, можно было и не заметить, если бы не актуальность поднятой темы. Стороны симпатизировали двум противоречащим идеям: потратить все накопившиеся ресурсы на выплаты людям или помочь только тем, кто важен для экономики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

ФБК Любови Соболь предлагает решать проблему экономического кризиса и безработицы выплатами по 20 тысяч рублей каждому взрослому гражданину России и по 10 тысяч рублей детям (население страны — 146,8 млн человек) — это около 2,9 трлн рублей или 40 млрд долларов.

Навальный LIVE Любовь Соболь

В представленной программе говорится, что «подушка» России перед кризисом составляет 17,7 трлн рублей. Однако в соответствии цифры реальным пределам госпомощи уверенности нет, размер Фонда национального благосостояния, где хранятся резервы, ниже. На сайте Минфина РФ указано, что по состоянию на 1 апреля 2020 года объём Фонда национального благосостояния превышает 165 млрд долларов или 12,8 трлн рублей. При этом 1,4 трлн рублей уже задействовано для мер поддержки. То есть через три-четыре месяца с учётом других мер выплаты разорят ФНБ, сделав невозможными то, для чего Фонд создавался, — инфраструктурные проекты.

Истинная цель тех, кто предлагает всё потратить, заключается либо в популизме, либо в том, чтобы на сиюминутные нужды опустошить «кубышку», то есть умышленно нанести урон экономике.

Но и точечным мерам поддержки, за что выступала Ксения Собчак, и именно этого курса пока придерживается правительство, верить не получается. Кто и сколько реально потерял доходов, этот бюрократический механизм не видит. Когда беда общая и касается каждого, не время сегментировать общество. Не бухгалтер должен управлять в момент ЧС, пусть даже и необъявленной. А уж логика «надо помогать сильным» отдаёт не экономикой, а социал-дарвинизмом. Что делать слабым, кого не захотели вытаскивать сильные? Погибать?

Кроме того, государству нужно взять на себя ответственность за просчёты, позволившие вирусу легко разойтись по России. За беспредел строительного лобби, превративший города России, особенно Москву, в удобную для пандемии среду.

Итог дискуссии — два полярных мнения, каждое из которых эффектно, но не идёт на пользу России. Нужна поддержка, которая будет по силам государству, но при этом дойдёт до каждого, обеспечит продовольственную безопасность, предотвратит голод.

Иван Шилов ИА REGNUM Ксения Собчак

Пример посильной помощи — ежемесячная выплата 5 тысяч рублей трудоспособному населению до завершения периода самоизоляции. Это 415 млрд рублей в месяц. Сумма ниже МРОТ, ниже прожиточного минимума, на эти деньги нельзя полноценно жить, но можно купить хлеб и овощи. При этом те же 3 трлн будут кормить семь месяцев — срок, за который и медикаментозный способ лечения появиться может.

Пока же меры поддержки в России не всех касаются, не всем известны, не всем понятны, а необходимость их отстаивать и добиваться унижает достоинство людей.