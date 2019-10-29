Клинт Иствуд в свои 89 лет давно уже стал живой легендой. Прелесть в том, что он продолжает творить, затрагивая проблемы внутри американского общества. Очередная кинокартина мэтра — «Дело Ричарда Джуэлла» — показывает нам коммерчески непривлекательного главного героя — увальня-охранника, которого обвинили в подготовке теракта, который он сам же и предотвратил. Сборы оказались небольшими, но режиссера, кажется, этот вопрос уже не волнует, и он работает на вечность.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Дело Ричарда Джуэлла» основано на событиях лета 1996 года, когда проходила Олимпиада в Атланте. Рюкзак с бомбой, подброшенный в место проведения концерта в рамках игр, напрямую убил одного человека, и еще один умер от сердечного приступа после спешной эвакуации. Жертв могло быть на порядок больше, если не бдительность Джуэлла, решившего действовать по инструкции, когда мало что предвещало беду. Ричард успел побыть несколько дней национальным героем, пока с ФБР не связался бывший работодатель охранника. Глава колледжа сообщил силовикам свои опасения насчет фигуры Джуэлла и его возможных мотивов. Оказывается, прежде тот охранял кампус и делал это излишне ревностно. Попутно выяснилось, что Ричард, работая тюремщиком, проводил патрулирование жилых домов в нерабочее время. Обобщив информацию, ФБР пришло к выводу, что Джуэлл мог инсценировать теракт, чтобы получить признание и успех. В пользу этой версии работало то, что охранник в свои 33 года был одинок и жил с матерью. Агенты ФБР слили информацию прессе, что Ричард главный подозреваемый, после чего его жизнь превратилась в сущий ад.

Цитата из к/ф «Дело Ричарда Джуэлла». реж Клинт Иствуд. 2019. США

Иствуд долгое время являлся сторонником Республиканской партии. Недавно он поддержал Блумберга как кандидата в президенты, чем подмочил себе репутацию на склоне лет. Но до этого у режиссера была карьера во власти, включавшая в себя мэрство и артистичные выступления на партийном съезде. Кандидатуру Иствуда серьезно рассматривали на пост вице-президента в 1988-м, при Буше-старшем. Кинематографист не боится использовать фразы, которые воспринимают как расистские и неполиткорректные. Это происходит оттого, что Иствуд пытается выступать с позиций славного прошлого, уходящих морально-этических ценностей двадцатого века.

История Ричарда Джуэлла интересна режиссеру из-за того, что вобрала в себя некоторые приметы времени, которые позже разовьются и станут характерными признаками настоящего. Прежде всего, фигура главного героя — это одинокий белый мужчина средних лет, чей типаж якобы подпадает под портрет террориста. Тем самым Иствуд указывает на проблему отображения представителя белого большинства в медиа. Теперь принадлежать к этой группе означает быть потенциальным террористом. Картинка из СМИ рисует длиннобородых мужчин в темных очках, с оружием в руках и знаменем Конфедерации. Именно такие личности выступали против сноса тысяч памятников южанам, участвовавших в Гражданской войне. Тогда наметилось обострение конфликта в обществе, где с одной стороны были белые фашисты, а с другой — левые активисты. В финале недавней картины Спайка Ли «Черный ку-клукс-клановец», получившей «Оскар» за лучший сценарий, есть кадры из столкновений антифашистов и их противников в Шарлотсвилле в 2017 году. Выступления неонацистского лидера смонтированы с заявлением Трампа таким образом, будто президент является куратором и идеологом белых расистов.

Цитата из к/ф «Дело Ричарда Джуэлла». реж Клинт Иствуд. 2019. США

Другая проблема, которую затрагивает в фильме Иствуд — это доверие к СМИ и их манипулятивность. Грязную кампанию против Ричарда Джуэлла развязала местная газета, и крупные медиа подхватили и развили домыслы, в форме оскорблений. Режиссер нелицеприятно изобразил журналистку в фильме — она готова на всё ради горячей информации, включая намеки на интим. Прообраза этого персонажа уже нет в живых, и главный редактор газеты, где она работала, не подтверждает эту сторону в деятельности коллеги. Но, вообще, создатели фильма очень скрупулезно отнеслись к воссозданию реальных событий недалекого прошлого. Помимо следования точному внешнему сходству, актеры встречались с теми, кого играли, и обсуждали сценарий, корректируя его в сторону достоверности. К сожалению, главный герой Ричард Джуэлл умер от сердечной недостаточности в 2007-м, в возрасте 44-х лет. Эта потеря частично компенсировалась тем, что авторов активно консультировала мать Ричарда.

Еще одной целью фильма стали силовики, чей цинизм по отношению к главному герою зашкаливает. ФБР во время последних президентских выборов превратилось в силу, способную определять фаворита, когда открывала и приостанавливала расследования в отношении кандидатов. Это прекрасно видел и понимал Клинт Иствуд, снявший в 2011-м фильм про Эдгара Гувера — главу ФБР на протяжении почти сорока лет. Бюро расследований в фильме занимается не столько расследованиями, но подгонкой составляющих под нужный результат.

Цитата из к/ф «Дело Ричарда Джуэлла». реж Клинт Иствуд. 2019. США

Хотя ФБР официально не выдвигало обвинения против Ричарда Джуэлла, окончательно все подозрения в его адрес снялись семь лет спустя, после ареста бомбиста, стоявшего за терактом в Атланте. Бывший охранник судился с медиа, устроившими ему диффамацию, и CNN с New York Post выплатили ему компенсацию. Но настоящий класс режиссуры Иствуда в том, что он показывает степень затуманенности головы стереотипами. Режиссер манипулирует зрителем единожды, не показав личность террориста, закладывающего бомбу. Но после этого смотрящий фильм долго будет уверен, что это дело рук Ричарда, и это недоверие есть следствие ложных стереотипов, заложенных в нас медиамашиной. Картина оставляет чувство горечи и раскаяния за допущенные подозрения.

Для российского зрителя в фильме найдется свой интересный момент. В сценарии есть помощница адвоката Ричарда, по имени Надя. В реальности она была русская, с фамилией Лайт. У нее мало реплик в картине, но самая пространная наиболее интересна для нас, соплеменников. Надя произносит: «В нашей стране если правительство говорит, что ты виновен, то это свидетельство того, что ты не виноват». Учитывая, что действие картины происходит в 1996-м, то можно попытаться определить, к какому периоду нашей многострадальной истории могли бы относиться эти слова, и не камень ли это в огород российской действительности? Детальных данных о биографии Лайт нет (она могла даже носить фамилию Светлая), но учитывая ее возраст, можно предположить, что она эмигрировала из России/СССР не раньше начала 80-х годов. А вот какой был процент оправдательных приговоров в эту декаду: до Горбачева — 0,2 процента, при Горбачеве — 0,7, причем показатель очень сильно вырос во вторую половину его правления. При Ельцине было в среднем 0,3 процента, примерно как и сейчас. То есть если сравнивать времена раннего Горбачева с поздним Путиным, то сейчас «оттепель», можно сказать. И нет какого-либо периода, когда с оправданием обвиняемых было бы хорошо аж до Хрущева (около 5 процентов) — всегда было плохо! Выходит, Надя могла произнести свою фразу из фильма в любой момент за последние полвека.