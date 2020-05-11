Папа Римский Франциск молится о единстве и братстве в Европе, передает Vatican News (Ватикан). Утром 10 мая понтифик совершил воскресную мессу и во вступлении к богослужению напомнил о двух недавних важных датах: 70-летии Декларации Робера Шумана, положившей начало Европейскому союзу, и об окончании Второй мировой войны на Старом континенте. Епископ Рима сказал: «Помолимся Господу о сегодняшней Европе, дабы она укреплялась в единстве, в братском единстве, которое позволяет всем народам расти в сплоченности и многообразии».

Иван Шилов ИА REGNUM

Long Thiên Папа Франциск I

Франческа Фузина, президент областной ассоциации ANFFAS в Леньяно (Ломбардия), объединяющей семьи, в которых есть инвалиды с ментальными расстройствами и нарушениями социального взаимодействия, заявила о плачевной ситуации, в какой оказались семьи с инвалидами во время пандемии коронавируса. «Такое ощущение, что мы вернулись на семьдесят лет назад в том, что касается места инвалидов в обществе. Мы так много боролись за их включенность в общество, а в эти месяцы оказались полностью на обочине», — сказала она. После долгих недель в затворничестве семьи крайне изнурены, утверждает Фузина. Она убеждена, что этого можно было избежать, если бы были соблюдены основные рекомендации ООН, касающиеся людей с инвалидностью. Примером пренебрежения к этим рекомендациям является отсутствие специальной процедуры по госпитализации инвалидов в коронавирусных отделениях итальянских больниц. «Гипотетическая госпитализация, — говорит Фузина, — немыслима как для них (инвалидов), так и для нас. Человек с ограниченными возможностями всегда нуждается в сопровождении родственника». Фузина, в семье которой тоже есть инвалиды, рассказывает, как тяжело было пережить «первую фазу» противостояния инвалидам, имеющим ментальные проблемы и проблемы взаимодействия с другими людьми. Например, школьникам были предложены краткие видеоуроки, однако ребенок с инвалидностью с трудом переносит дистанционное обучение. Видеозвонки оказались единственной формой сопровождения, направленной на то, чтобы не прекратить окончательно контакт с социальными службами.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с папой Франциском полностью и недвусмысленно поддержал «призыва Святейшего Отца немедленно прекратить огонь во всем мире и быть едиными, поскольку планета подвергается беспрецедентной угрозе», сообщает Agenzia Fides (Ватикан). О беседе с понтификом написал сам Пашинян в своем блоге. Армянские издания добавляют, что премьер также поблагодарил понтифика за усилия Католической церкви по смягчению разрушительных экономических последствий пандемии коронавируса, особенно в интересах наиболее уязвимых слоев населения. Согласно этим источникам, Пашинян подтвердил приверженность Армении мирному урегулированию конфликта вокруг Нагорного Карабаха, а папа Римский, по всей видимости, «подтвердил свою позицию по вопросу Геноцида армян».

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

Группа американских католических епископов выразила сожаление в связи с тем, что афроамериканцы по всей стране «непропорционально заражены вирусом и умирают», информирует Catholic Herald (Лондон, Великобритания). Епископы призвали государственных чиновников и национальных лидеров «изучить условия, которые делают новый коронавирус особенно смертельным для афроамериканских общин». Заявление сделано от имени четырех комитетов Конференции католического епископата США (USCCB). Хотя точный показатели инфицирования и смертности среди афроамериканцев пока не известны, некоторые общины сообщают о высоких и тревожных сигналах. Например, в Сент-Луисе в начале апреля статистика показала, что на долю афроамериканцев приходится 64% случаев заболевания, хотя чернокожие составляют 45% населения. Примерно в то же время в Нью-Йорке афроамериканцы дали 28% смертей, хотя они составляют 22% населения, в округе Колумбия на них приходится почти половина случаев инфицирования и 79% смертей, согласно данным на 4 мая. Некоторые говорят, что высоким показателям способствуют отсутствие доступного жилья, что приводит к скученности, и затруднения в медицинском обслуживании.

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA), в которую входит 290 авиакомпаний (82% мирового воздушного движения), предупреждает, что изменение условий полета под предлогом антикоронавирусных мер обанкротит подавляющее большинство авиакомпаний, пишет AsiaNews (Рим, Италия). Авиакомпаниям, возможно, придется увеличить тарифы на азиатско-тихоокеанском направление более чем на 50% в соответствии с правилами социального дистанцирования, отметил главный экономист IATA Брайан Пирс. Это будет вызвано требованиями ликвидации средних кресел в самолетах для защиты пассажиров от коронавируса, чем особенно обеспокоены авиакомпании. Если правило введут, дешевые авиабилеты станут невозможными. Например, Ryanair уже объявила: когда государства примут такую меру, она больше не сможет летать. Только четыре авиакомпании из 122, опрошенных IATA, смогут выдержать режим загрузки ниже двух третей, остальные 118 перевозчиков окажутся убыточными.

Петр Данилов ИА Красная Весна Самолёт

Конференция католического епископата Украины обратилась к премьер-министру страны с просьбой смягчить карантинные меры для церквей, рассказывает Католицький Оглядач (Львов, Украина). «С началом карантина на Украине Католическая церковь ответственно отнеслась к противоэпидемическим мероприятиям, которые были введены кабинетом министров 11 марта 2020 года, — говорится в заявлении. — 4 мая 2020 года на правительственном портале появилась информация о продлении карантина до 22 мая, а также об определенных послаблениях, которые начнут действовать с 11 мая. Хотим выразить нашу обеспокоенность по поводу того, что на этапе, когда предполагается существенная отмена ограничений в общественной жизни, ничего не говорится о функционировании Церкви. Считаем, что религиозные мероприятия, которые проводит Церковь, является не меньшей необходимостью для обеспечения духовного и физического здоровья населения, чем заведения торговли или услуг. Ведь для верующих христиан гораздо важнее заботиться о своем внутреннем состоянии и духовной мощи, чем о внешнем виде, хотя и его не нужно запускать. Мы рады, что смогут заработать парикмахерские, спортзалы, тренировочные базы и другие заведения, но вместе с тем просим предусмотреть и предоставить возможность верным позаботиться о собственном духовном здоровье, о хорошем состоянии души, о духовных силах. Одним из факторов, который разрушает иммунитет человека, является нехватка надежды и стресс. А нашу надежду мы черпаем из Слова Божия и Святых Таинств, которые являются знаком присутствия Воскресшего Христа! Обращаемся к вам, как пастыри вверенной нам Церкви, отвечая на духовный голод и духовную жажду наших верующих, с просьбой смягчить карантинные мероприятия и ограничения по отношению к деятельности Церкви и разрешить находиться на литургии большему числу верующих, в соответствии с размерами того или иного храма, с учетом соблюдения мер защиты».

Konstantin Brizhnichenko Костёл Святого Николая. Киев

Французские католики просили правительство разрешить мессы с участием верующих с 11 мая, однако премьер объявил, что это возможно не ранее 2 июня, сообщает NationalCatholicRegister (Айрондэйл, США). Эта новость стала тяжелым ударом для верующих, которые уже были лишены Пасхи и пропустят празднование Вознесения и Пятидесятницы, если решение останется в силе. Французские епископы открыто критикуют власти за неуважение верующих. Действительно, если продовольственные рынки, магазины и общественный транспорт возобновят свою нормальную деятельность с 11 мая, непонятно, почему церкви будут представлять больший риск для французских граждан. Эта разница побудила многих католических лидеров высказаться, в том числе и тех, кто обычно неохотно ввязывается в споры. Архиепископ Тулузский Робер Ле-Галь заявил, что «несправедливость» должна поставить под сомнение доверие католиков к президенту Франции Эммануэлю Макрону и его правительству. Атмосфера раздражения достигла новых высот, когда 19 апреля вооруженная полиция ворвалась в парижскую церковь, чтобы прекратить служение закрытой мессы. Этот инцидент вызвал гнев архиепископа Парижского Мишеля Опети, который заявил, что «нынешние времена, похоже, напоминают о довольно несчастливых временах французской истории, таких как оккупация». Однако даже учитывая враждебность нацизма к Церкви во Франции, нынешний запрет на служение месс участием верующих беспрецедентен в новейшей истории. Как подчеркивают историки, католикам никогда не отказывали в публичных празднествах, даже во время войн и эпидемий, за исключением террора в конце XVIII века, который стал решающим поворотным моментом в отношениях между Церковью и властью и последствия которого видны до сих пор.

США обвиняют, Китай теряет самообладание, рассказывает La Croix (Париж, Франция). Между Вашингтоном и Пекином бушует «война гигантов». США ужесточили свой тон, еще раз подчеркнув ответственность Китая за коронавирус из города Ухань. Столкнувшись с обвинениями, китайские власти отвечают, называя комментарии госсекретаря США Майка Помпео «сумасшедшими и неточными». Достается и Стивену Бэннону, бывшему стратегу Дональда Трампа в Белом доме. По словам Валери Нике из Фонда стратегических исследований (FRS), «мы не можем поставить две страны на одном семантическом уровне. США решительно критикуют Китай, но основывают свои обвинения на неопровержимых для всех фактах: Китай лгал и скрывал реальность. Китай оскорбляет, чтобы защитить себя». Тем временем появляются судебные иски о компенсации. Так, генеральный прокурор американского штата Миссури подал иск против трех китайских министерств и требует выплат в размере трех миллиардов долларов.

Цитата из к/ф «Путь Дракона». Реж. Брюс Ли. 1972. Гонконг — США Американо-китайское противостояние

Конференции католического епископата США (USCCB) отреагировала на обвинения в том, что она «незаконно» приняла участие в избирательной кампании Трампа, передает CatholicNewsAgency (Инглвуд, США). Пресс-служба USCCB пояснила, что релиз епископов о телефонном разговоре с президентом содействовал пропаганде католического образования и не имел никакого отношения к предвыборной кампании Трампа. 24 апреля Белый дом пригласил «католических лидеров и педагогов» принять участие в конференции под председательством президента о потребностях католических школ во время пандемии коронавируса. Епископы и управляющие школами рассказали о работе католических учебных заведений и их нуждах, особенно в плане финансирования. Это стало вскоре предметом споров. Критики обвинили представителей USCCB в том, что они не выразили «несогласие с президентом, который в свое время был широко раскритикован американскими епископами за свою позицию по вопросам иммиграции и программам социальной помощи». Пресс-служба Конференции католического епископата заявила, что «USCCB не поддерживает и не выступает против какого-либо кандидата на выборную должность».

В последний день апреля Сейм Польши одобрил правительственные поправки к Гражданскому процессуальному кодексу и законам о так называемом домашнем насилии, передает Polonia Christiana (Краков, Польша). Они ставят под сомнение соблюдение принципа презумпции невиновности, говорится в анализе Института Ordo Iuris. Юристы Института обращают внимание на введение новых мер, позволяющих «изолировать» человека, подозреваемого в применении домашнего насилия, в том числе выпиской ему приказа на выезд из квартиры и запрет на вход в квартиру. По их мнению, нельзя предоставлять возможность вмешательства в жизнь семей социальным работникам. Также в случае конфликта в семье принята технология, которая может привести к ситуации, когда сторона, которая первой заявит о насилии против себя, окажется в более выгодной ситуации, поскольку не требуется заслушать обвиняемую сторону. Ordo Iuris рекомендует изменить поправки. Во-первых, установить обязательство проверки судом обоснованности и законности «приказа немедленно покинуть совместно занимаемое жилье» или «запрета приближаться». Во-вторых, установить обязательство выслушать человека, подозреваемого в насилии, до применения мер, указанных в законе.

В Марий Эл собираются учредить первый в истории католический приход, информирует «Сибирская католическая газета» (Новосибирск, Россия). В Йошкар-Оле ищут католиков. Группа жителей города выказала желание учредить местный католический приход и просит отозваться тех, кто поддерживает данную идею. Сейчас католики Йошкар-Олы общаются в интернете, в их группе в соцсети пока только восемь человек. В городе много православных храмов, есть молельный дом протестантов, мечеть, но вот католической общины здесь, похоже, еще никогда не было. По информации интернет-ресурсов, ближайший от Йошкар-Олы католический храм находится в 147 километрах — в Казани.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты NationalCatholicRegister; североамериканского католического портала Crux; британского католического портала TheTablet; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix;польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; украинского информационного портала Католицький Оглядач; российского католического портала Рускатолик.рф; российской католической газеты «Сибирская католическая газета».