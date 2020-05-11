Наблюдая за развитием отечественного сериалостроения, можно выделить два момента. Во-первых, прогресс налицо. Прежде всего технически-профессиональный — сериалы уже не выглядят так, словно сняты с рук на любительскую камеру со встроенным микрофоном (вообще-то, сейчас такое — писк моды, но в данном случае речь о другом), а актеры отловлены на улице под обещание поставить бутылку. Можно сказать, что некоторые новые сериалы вполне вышли на уровень даже не сериалов, а полноценных многосерийных фильмов. Во-вторых, выросло новое поколение молодых интересных актеров, что пока что отнюдь не компенсирует потерю отечественной кинематографической школы, но дает надежду на возрождение.

Цитата из т/с «Крепкая броня». Реж. Юрий Лейзеров. 2020. Россия

И все же новые российские сериалы производят впечатление сильно потрепанного человека, который восстанавливает форму после тяжелой болезни или травмы. Ходить он уже научился, но сложные танцевальные па и попытки взять верную ноту еще даются ему с большим трудом и конфузами. Плюс дают себя знать внедренные в организм чужеродные импланты, которые, при нажатии на пульт дистанционного управления, заставляют пациента странно дергаться.

Сериал «Крепкая броня» режиссера Юрия Лейзерова, премьера которого состоялась на Первом канале в преддверии 75-летия Победы, в полной мере несет на себе эти черты. Ведущее актерское трио — Константин Белошапка, Ангелина Стречина и Дарья Мельникова — отработало весьма прилично и убедительно, создав вызывающие сочувствие и интерес образы. Да и среди актеров второго плана немало запоминающихся фигур. Вот только ни один актер и даже ни один крепкий актерский состав не может вывезти на себе слабый сценарий и вызывающую вопросы концепцию фильма. И даже новая эксклюзивная песня от Пахмутовой и Добронравова тут мало чем может помочь.

Цитата из т/с «Крепкая броня». Реж. Юрий Лейзеров. 2020. Россия

По словам режиссера, сериал не столько о войне, сколько о людях на войне, их взаимоотношениях. Но тут вопрос, что именно понимать под взаимоотношениями. Авторы взяли за основу взаимоотношения сугубо личные, любовные. С коммерческой точки зрения выбор беспроигрышный — аудитория, смотрящая сериалы, к такому относится традиционно хорошо, эта традиция началась еще с тех времен, когда под телесериалами понимали прежде всего романтические истории, завезенные из Латинской Америки. Но стоит ли длить любую традицию до бесконечности, не выходя из «зоны комфорта»?

Цитата из т/с «Крепкая броня». Реж. Юрий Лейзеров. 2020. Россия

Цитата из т/с «Крепкая броня». Реж. Юрий Лейзеров. 2020. Россия

Героиня Ангелины Стречиной Маша по какой-то малопонятной причине магнетически притягивает к себе мужчин. С самого начала между нею, будущим фельдшером, и курсантом-танкистом Василием Русаковым возникает любовь с первого взгляда. Такой убийственной силы, что Василий ради первого свидания решается сбежать в самоволку, рискуя попасть под трибунал, так что ему, буквально спасая свою жизнь, приходится убегать от патруля, а Маша ждет его час на морозе, едва не отморозив ноги. Затем — также с первого взгляда! — в нее влюбляется летчик Дмитрий, отнюдь не юнец, да так, что после пары встреч делает ей предложение. И Маша, не испытывающая к Дмитрию ничего, кроме симпатии, зачем-то соглашается, пусть и не без колебаний. Практически после первой же брачной ночи, Маша беременеет, затем ее с мужем раскидывает по разным фронтам. Вскоре Дмитрий гибнет, а в беременную Машу влюбляется его друг, военврач Званцев и тоже зовет ее замуж, окружая назойливым и непрошенным вниманием. Родившийся ребенок оказывается для Маши каким-то недоразумением — у нее нет ни молока, ни особых материнских чувств. Отделавшись от постылого Званцева и оставив дочку бабушке, Маша возвращается на фронт — и попадает в тот самый батальон, где служит Василий Русаков. Который, едва ее увидев, тут же бросает девушку-танкистку Наташу, с которой его связывает далеко не только интим, но и боевое братство.

Цитата из т/с «Крепкая броня». Реж. Юрий Лейзеров. 2020. Россия

Цитата из т/с «Крепкая броня». Реж. Юрий Лейзеров. 2020. Россия

Следить за построением этого любовного даже не треугольника, а сложносочиненного многоугольника как-то даже неловко. Вероятно, по замыслу авторов, Маша должна была стать чем-то вроде реинкарнации Наташи Ростовой, но вот только то, что удалось Льву Толстому в его масштабной эпопее, в которой любовная линия была далеко не главной осью сюжета, явно не удалось в камерном сериале. Любовь с первого взгляда выглядит откровенным «читингом» и нежеланием продумывать психологические тонкости. В итоге создается весьма неприятное ощущение, что человеческие отношения и связи, совместная история людей — вообще не имеют никаких шансов рядом с импульсивным влечением и в возникновении любви роли не играют. К тому же все сюжетные повороты решаются при помощи малоправдоподобных случайностей и совпадений.

Цитата из т/с «Крепкая броня». Реж. Юрий Лейзеров. 2020. Россия

Сами Маша и Василий словно бы удивлены вопиющим авторским произволом и спрашивают друг у друга, что вообще происходит — вроде бы и разговаривали всего пару раз… «Считаешь, что я тебя предаю?» — вяло интересуется Василий у страдающей Наташи, словно бы по определению ожидает услышать в ответ: «Нет, все нормально». Слышит и успокаивается, не замечая, что Наташа буквально на грани. Сериал заканчивается драматическими, но очень предсказуемыми кадрами — раненый или даже мертвый Василий на руках у Маши на поле боя (судя по слухам о втором сезоне, посвященном взятию Берлина, все трое, даже самоотверженно оставшаяся в подбитом танке Наташа, все-таки выжили).

Цитата из т/с «Крепкая броня». Реж. Юрий Лейзеров. 2020. Россия

Цитата из т/с «Крепкая броня». Реж. Юрий Лейзеров. 2020. Россия

А что война и все прочие взаимоотношения между людьми? На них у авторов чаще всего просто не хватает ни времени, ни пороху (хотя на исполнение целых двух романсов про «ямщика к «Яру» и «уезжающего голубчика» метража почему-то не пожалели). Дружба показана очень странно. Василий не хочет разговаривать со своим училищным другом Артёмом, который якобы предал свою деревенскую пассию, не взяв ее с собой при отступлении (на что он, вообще-то, не имел права), и внезапно мирится с ним по очень странным соображениям, похожим на политические. А других примеров дружбы и вовсе сложно припомнить. Взаимоотношения между национальностями сводятся к не очень смешным, а порой, и вовсе не смешным, подтруниваниям и подколкам.

Цитата из т/с «Крепкая броня». Реж. Юрий Лейзеров. 2020. Россия

Цитата из т/с «Крепкая броня». Реж. Юрий Лейзеров. 2020. Россия

О военной уставной жизни авторы, похоже, знают только понаслышке. Даже о простейших строевых командах. К тому же у них сложилось представление, что будущий герой — это обязательно сегодняшний нарушитель дисциплины, и что «блат» и связи даже на войне решают все. Маша с легкостью оказывается на фронте в полевом госпитале, возглавляемом другом ее мужа, потом — опять по своему выбору — в танковой части (тем, кто читал воспоминания фронтовиков, известно, как трудно было бойцу и даже офицеру после госпиталя попасть даже в свою часть, выбирать место службы, словно туристическую локацию, было и вовсе невозможно). Попытка комбата (Олег Васильков) «отмазать» «героического» подчиненного, который по совершенно дикому мотиву убил ни в чем не повинного мирного человека, выглядит совершенно безумно. Самое безумное в этом то, что авторы явно считают, будто в этой ситуации все зависело от доброй воли особиста, которую тот, садист и мерзавец, проявить не захотел.

Цитата из т/с «Крепкая броня». Реж. Юрий Лейзеров. 2020. Россия

Ну и, конечно же, политика. Нет, разговора о сущности фашизма зритель не услышал, весь грех фашистов — исключительно в абстрактной жестокости и непонятной нелюбви к цыганам. Зато массовые репрессии и злобные особисты — вот они, тут как тут. При том что ни то, ни другое в сюжете было совершенно не нужно. К четвертой серии внезапно оказывается, что Маша — «дочь врага народа», чьи родители были расстреляны, а она сама — выгнана из комсомола за нежелание от них отрекаться. Каким образом Маша оказалась потом добровольцем на фронте, да еще и в офицерском звании, и почему ей никто этого потом ни разу не припомнил — тайна великая, но это не важно, важно, чтобы главная героиня оказалась «правильного» происхождения. Ну, а на роль главного чудовища, хуже фашистов, которых мы видим лишь издали, разумеется, избран особист Землянский (Николай Ковбас). Мало того, что он отказался пожалеть озверевшего убийцу, так еще и пытался угрозами заставить подчиненных офицеров, включая Василия Русакова, расстреливать своего бывшего командира. Сцена по градусу моральной провокации зрителя невероятно пошлая и чем-то похожая на сцену бесчинств особиста из фильма Игоря Копылова «Ржев». Отличие в том, что Копылов хотя бы попытался объяснить свою придумку при помощи бытового психоанализа, здесь же особист зверствует просто потому что фуражка у него с синим околышем.

Цитата из т/с «Крепкая броня». Реж. Юрий Лейзеров. 2020. Россия

Цитата из т/с «Крепкая броня». Реж. Юрий Лейзеров. 2020. Россия

Ну, а где же война, наконец? А ее почти нет. Только парочка мелких стычек, больше похожих на приключения, чем на боевые действия, и несколько минут битвы под Прохоровкой в конце, с хаотично мельтешащими откровенно компьютерными «танчиками». В танковых дуэлях, показанных в сериале, вообще нет ни логики, ни смысла, непонятно, куда стреляют и во что попадают. Вся суть в том, чтобы показать возбужденных чумазых людей в тесных коробках, которые в этих же коробках порой и сгорают. То есть это война, показанная глазами сугубо мирных, задним числом ужасающихся людей, а не с точки зрения тех, для кого это тяжелая и трагическая, но работа.

Цитата из т/с «Крепкая броня». Реж. Юрий Лейзеров. 2020. Россия

При всем при этом сериал, как говорится, смотрибелен. К счастью, в нем, при всей фиксации на отношениях, практически отсутствует сексуальная грязь (хотя без знания о том, как именно на фронте называли женщин легкого поведения, можно было бы и обойтись), а герои в общем и целом симпатичны. Только вот такого ли уровня — легковесно-«отношенческого» и с набившими оскомину политическими «закладками» — требует военная тема? Особенно в наши дни, когда живых свидетелей тех времен становится все меньше с каждым годом, а потому подход к исторической правде, а также правде характеров и стремлений, не только быта, особенно необходим.