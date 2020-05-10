Как стало недавно известно, в США намерены создать новый боевой блок для ракет-перехватчиков своей системы противоракетной обороны (ПРО). Агентство по противоракетной обороне США отправило соответствующий запрос к различным военно-промышленным компаниям о создании перспективного кинетического перехватчика для противоракет GBI (Ground-Based Interceptor), образующих верхний эшелон американской системы ПРО. При этом по итогам предварительного рассмотрения проектов разрабатывать новый боевой блок параллельно будут сразу две компании, одна из которых станет победителем тендера. Кроме того, в течение нескольких лет на данный проект американское военное ведомство планирует выделить крайне внушительную сумму — почти $5 миллиардов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Секрет

В настоящий момент система национальной противоракетной обороны США состоит из сети стационарных и мобильных радиолокационных станций системы предупреждения о ракетном нападении и нескольких типов ракет-перехватчиков наземного и морского базирования, размещаемых на различных носителях. Верхний эшелон американской системы ПРО образуют ракеты-перехватчики шахтного базирования GBI. На текущий момент развёрнуто 44 ракеты-перехватчика в позиционных районах на Аляске и в Калифорнии. Из всех имеющихся типов противоракет на сегодняшний день только GBI способны гарантированно поражать межконтинентальные баллистические ракеты и их боевые части.

Все типы американских противоракет для поражения целей используют так называемый кинетический перехватчик. Он представляет собой малогабаритный летательный аппарат, оснащённый системой газодинамического маневрирования и инфракрасной системой самонаведения. Противоракета выводит кинетический перехватчик на траекторию движения баллистической ракеты или её боевой части, после чего инфракрасная головка самонаведения производит захват цели и наведение на неё боевого блока. Поражение цели происходит за счёт прямого попадания боевого блока в цель — за счёт огромной энергии соударения боеголовка противника буквально превращается в пыль. Противоракета же является, по сути, лишь ракетой-носителем, доставляющей боевой блок в заданную точку. Данный способ перехвата баллистических целей имеет целый ряд несомненных преимуществ. Малые размеры и масса кинетического перехватчика позволяют минимизировать и соответствующие параметры противоракеты и позволяют легко разогнать его до огромных скоростей за очень малое время. Так, например, ракета GBI имеет снаряжённую массу в 12,7 тонны, в то время как масса выводимого ею в космос перехватчика EKV (Exoatmospheric Kill Vehicle) cоставляет всего 64 килограмма. При этом перехватчик разгоняется до скорости 10 километров в секунду, что позволяет осуществить перехват цели на любом курсе, а не только на встречном (так обычно осуществляется перехват баллистических целей).

U.S. Missile Defense Agency Американские техники готовят ракету-перехватчик для размещения в боевом блоке системы ПРО в Форт-Грили, Аляска. 2012

Ранее в США предпринимались неоднократные попытки совершенствования ракет GBI путём оснащения их новыми кинетическими перехватчиками. Так, например, в конце 2000-х годов велась программа MKV — Multiple Kill Vehicle, предусматривавшая создание малогабаритных боевых блоков, позволявших размещать на каждой противоракете по несколько их единиц. Однако в последствии программа была свёрнута. Позднее велась разработка усовершенствованного кинетического перехватчика RKV — Redesigned Kill Vehicle. По проекту, перехватчик RKV должен был иметь большие манёвренные возможности, более высокую надёжность и более совершенную систему самонаведения, а кроме того — возможность обеспечения двухсторонней связи с наземным пунктом управления. Предполагалось, что оснащение имеющихся противоракет перехватчиками RKV начнётся в 2025 году. Однако в 2019 году работы по созданию RKV были закрыты, главным образом в связи с существенными фундаментальными техническими трудностями и несоответствием полученных результатов предъявленным требованиям.

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Наконец, в США начинаются работы по созданию кинетического перехватчика нового поколения NGI — Next Generation Interceptor. При этом создание разными компаниями параллельно двух кинетических перехватчиков, а также выделение огромных средств на данную программу свидетельствуют, что США намерены получить новый боевой блок как можно скорее. Руководитель американского агентства по противоракетной обороне вице-адмирал Джон Хилл заявил, что длительное ожидание новых перехватчиков «неприемлемо для меня, как для руководителя программы». В случае успешного завершения программы, новыми боевыми блоками должны быть оснащены как существующие, так и новые ракеты GBI.

По всей видимости, столь резкая активизация усилий по созданию нового поколения кинетических перехватчиков для противоракет системы ПРО обусловлена необходимостью реагировать на изменения стратегического баланса сил в виде появления в России и Китае гиперзвуковых боевых блоков для межконтинентальных баллистических ракет (Россия) и баллистических ракет средней дальности (Китай).

U.S. Missile Defense Agency Американские техники готовят ракету-перехватчик для размещения в боевом блоке системы ПРО в Форт-Грили, Аляска. 2012

Имеющиеся на вооружении ПРО США кинетические перехватчики обеспечивают эффективный перехват баллистических целей, но имеют ряд фундаментальных недостатков, не позволяющих перехватывать новые маневрирующие боевые блоки. Во-первых, кинетические перехватчики EKV ракет GBI могут применяться только за пределами атмосферы, на высоте не менее 100 километров. Это обусловлено совершенно неаэродинамичной формой аппарата и матричной тепловизионной головкой самонаведения, на работу которой влияет даже малейший аэродинамический нагрев. В то же время основная часть полёта гиперзвуковых боевых блоков проходит ниже данной высоты. Во-вторых, запас топлива на борту кинетического перехватчика, а значит и возможности маневрирования, ограничены. Фактически запас топлива рассчитан лишь на исправление неизбежных ошибок наведения на этапе полёта ракеты-носителя, а не перехват маневрирующей цели, для достижения которого перехватчик должен развивать значительно большую перегрузку и иметь скорость не меньшую, чем скорость перехватываемой цели.

Таким образом, американским военно-промышленным компаниям, которые примут участие в разработке новых перехватчиков NGI, определённо предстоит столкнуться с огромными техническими сложностями и проблемами, и лишь время покажет, смогут ли они с ними справиться. Кроме того, данные работы отодвигают сроки анонсированного ранее развёртывания дополнительных 20 противоракет GBI вплоть до 2030 года.