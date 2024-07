В 2020 году застарелая парадигма «видеоигры — это просто развлечение» звучит особенно неубедительно. Современные игровые проекты, помимо своей основной функции (соответственно, развлекательной), обладают рядом дополнительных: образовательной, социальной и даже оздоровительной. О последней и пойдёт речь.

Иван Шилов ИА REGNUM Just Dance

Будучи человеком, освещающим новости игровой индустрии, я регулярно натыкаюсь на громкие заголовки вроде «геймер похудел на 30 килограмм, благодаря любимой игре!». В качестве «тренажёра» герои подобных историй обычно используют довольно известные проекты, заставляющие много двигаться в процессе. Например, сверхпопулярную Pokemon GO или недавнюю Ring Fit Adventure для Nintendo Switch. Вдохновившись их примером, я решил поставить небольшой эксперимент и на собственном опыте понять, как изменится моя жизнь, если в ней появятся ежедневные «игровые тренировки».

Подготовка к эксперименту

Дополнительной мотивации добавлял и тот факт, что в период карантина все спортзалы закрыты, прогулки по городу ограничены, а набранным калориям просто некуда себя деть — вот я и решил помочь бедняжкам. «Тренажёром» для проведения эксперимента стала игра Just Dance 2019, купленная в прошлом году на распродаже в PS Store, а тренировочным залом — спальня, она же — гостиная, она же — единственная комната в моей однокомнатной квартире.

Для начала эксперимента нужно было составить план тренировочного процесса. Недолго думая, я остановился на норме в «30 минут каждый день». Ясное дело, такая непродолжительная нагрузка не позволит стать Аполлоном за месяц или сбросить желаемые килограммы. Но для того чтобы «расшевелить» свой метаболизм и подготовить тело к более серьёзным тренировкам, её должно быть более чем достаточно.

Вторым важным шагом на пути к проведению эксперимента стал распорядок дня и график питания. Понимая, что в выбранном режиме нужно будет провести целый месяц (а в идеале — и последующие месяцы), я и здесь выбрал для себя «щадящий» формат — было решено отказаться только от сладкого, мучного и алкоголя. Приёмы пищи при этом должно были происходить ровно три раза в день: в 8:30, 12:00 и 17:30 (это время было выбрано в связи с моим рабочим графиком и распорядком дня). За правильность подобного подхода, к сожалению, ручаться не могу — я не специалист, а просто экспериментатор.

Как здесь худеть?

Just Dance 2019 — это ритм-игра от небезызвестной компании Ubisoft. Принцип её использования можно описать всего одной фразой: «нужно повторять танец за людьми на экране и стараться делать это в такт музыки». За удачное «попадание» в бит и движение игрок получает очки и бонусные звёзды. Соответственно, за время одной композиции нужно постараться набрать как можно больше баллов. Для «хороших» танцоров — хватит и пяти бонусных звёзд. Для тех, кто претендует на большее, — нужно добиться титула Superstar и Megastar.

Для комфортной игры понадобятся консоль (PS4, Xbox One, Nintendo Switch или одна из приставок прошлого поколения), а также устройство считывания движений: камера или специальные контроллеры, которые нужно держать в руках во время танца. Just Dance можно также запустить с PC или мобильных устройств при помощи сервиса Now, однако у меня уже была версия для PS4, поэтому этот способ можно было обойти стороной.

А вот с устройством считывания движений возникла проблема — ни камеры, ни контроллеров у меня не было, а покупать их ради одной игры категорически не хотелось. Решением стало приложение Just Dance Controller для смартфонов. С его помощью телефон можно зажать в руке во время танца и использовать его как считывающее устройство. Для этого нужно лишь скачать бесплатное приложение и подключить смартфон к той же WiFi-сети, что и консоль. Правда, как показала практика, программа «засчитывает» некоторые действия совсем не так охотно, как должна. Зато бесплатно.

Другим подводным камнем стала подписочная система под названием Just Dance Unlimited. Как оказалось, в «стартовой» версии игры (которая, к слову, без скидок стоит около четырёх тысяч рублей) доступны не все музыкальные композиции и танцы. Чтобы получить доступ к полному пакету контента на месяц нужно оформить платную подписку стоимостью примерно в 300 рублей. К сожалению, наиболее интересные и весёлые песни доступны именно в Unlimited-версии, поэтому мне пришлось позволить Ubisoft вновь обчистить мои карманы. Причём дважды — первая оплата прошла с задержкой, поэтому программа засчитала мне два месяца подписки.

Just Dance!

Первая тренировка по системе Just Dance ввела меня в ступор. В игре крайне обширный плейлист и выбрать нужную песню для пробы, как оказалось, очень непросто. Пришлось «тыкать» наугад и танцевать под те композиции, которые были хотя бы отдалённо знакомы. Работал и элемент неожиданности — некоторые танцы на популярные песни оказывались куда безумнее и сложнее, чем можно представить. Особенно в этом смысле меня порадовала «битва рестлеров», развернувшаяся на фоне «Europe — The Final Countdown».

Однако для новичков, незнакомых со всем контентом игры, разработчики ввели подборку с уже готовыми плейлистами, поделёнными на категории: «хиты девяностых», «в стиле латино», «песни из мультфильмов Disney» и т. п. При активном подключении к интернету эти подборки меняются каждый день, позволяя пользователям раз за разом пробовать новые танцы.

Что касается физической нагрузки от игры в Just Dance, то основной «удар» приходится на плечи. Программа засчитывает правильность движений исходя из положения правой руки во время танца, поэтому для удобства геймеров почти все виртуальные исполнители в игре носят светящуюся перчатку. Соответственно, почти вся хореография в Just Dance построена вокруг «махов руками» и подобных движений. Как итог — спустя уже десять минут тренировки плечи начинают натурально отваливаться и предательски ныть. А помогает им в этом телефон, зажатый в правой руке (который, хоть и не является гантелей, но ощутимо добавляет веса каждому взмаху).

Нет, движения ногами (а также другими частями тела) никто не отменял, но «в пылу битвы» о них зачастую забываешь. После осознания тезиса «игра считает только руки» особое внимание начинаешь уделять положению телефона, а всё остальное становится вторичным. Можно, конечно, перестать играть на счёт и просто отложить телефон в сторону, но тогда пропадает весь азарт. А ещё игра то и дело ехидно будет добавлять «ПОРА БЫ НАЧАТЬ ТАНЦЕВАТЬ», что крайне негативно сказывается на боевом духе спортсмена.

Для тех, кто не стремится зарабатывать очки, но интересуется оздоровительной частью игры (в рамках эксперимента к этой категории я отношу и себя) предусмотрена функция подсчёта сброшенных калорий. С её помощью можно будет увидеть реальный «выхлоп» от танцев и скорректировать дальнейший тренировочный процесс.

Ubisoft.com Скриншот видеоигры «Just Dance»

Между танцами у игрока остаётся примерно 20 секунд на то, чтобы перевести дух и подготовиться к следующей композиции. Иногда этого времени хватает «за глаза», иногда нет. Дело в том, что все имеющиеся песни очень сильно отличаются по темпу и, следовательно, по интенсивности и нагрузке. Из-за того, что я занимался по уже готовым плейлистам, тренировки, были непохожи друг от друга. Например, в подборке «в поте лица» один за другим идут «бодрые» треки, заставляющие игрока прыгать, бегать и безумно махать руками без остановки. А вот в подборке «хиты девяностых» могут попасться диаметрально противоположные по настроению композиции, которые создают ощущение американских горок: один танец будет активным и сложным по хореографии, а другой — простым и скучным.

А стоит ли?

Как оказалось, за 30 минут тренировки в Just Dance я сжигаю примерно 150−170 калорий (спасибо встроенному счётчику). Немного, но вполне неплохо в качестве альтернативы недолгой прогулки по улице. При этом за полчаса занятий сильно «забиваются» плечи и появляется одышка (особенно после «прыгучих» танцев). Соответственно, увеличив время тренировки до часа и более можно неплохо вспотеть и нагрузить конечности.

Поняв принцип тренировок за первые пару дней, я начал устраивать их с утра — перед работой. В этот момент Just Dance открылась для меня с новой стороны. В частности, как отличный способ начать день и «разбудить» тело перед началом трудовой смены. За 30 минут игры ты не успеваешь устать настолько, чтобы это повлияло на рабочий настрой, но при этом чувствуешь себя бодрым и готовым к свершениям. Самое приятное, что это ощущение держится на протяжении всего дня и спасает от желания вздремнуть после плотного обеда.

Ubisoft.com Скриншот видеоигры «Just Dance»

С уверенностью могу сказать, что играть в Just Dance с утра куда веселее, чем делать классическую зарядку или заниматься йогой. Особенно если танцевать в компании домочадцев и пытаться ставить новые рекорды. Однако в условиях эксперимента ежедневные тренировки (наверное, правильнее будет всё же назвать их «разминками») в какой-то момент всё-таки превратились в рутину и начали надоедать. Этот опыт определённо был приятнее любых ранее опробованных аналогов, однако спустя месяц хочется «отдохнуть» и от него.

Как итог, ежедневная разминка в Just Dance вместе с питанием по графику и отказом от мучного, сладкого и алкоголя, помогли мне сбросить около двух килограммов и вернуться к своим «богатырским» 86 кг. На мой взгляд, вполне достойный результат, учитывая тот факт, что на его достижение было потрачено всего 30 минут в день. Однако, повторюсь, можно добиться и большего — стоит лишь увеличить время и интенсивность тренировок.

Занятия при помощи Just Dance отлично подойдут людям с лишним весом (ввиду большого количества различных композиций и возможности индивидуально подобрать нагрузку), а также тем, кто вынужден много времени проводить дома: «удалённым» работникам, мамам в декрете и тем, кто застрял в четырёх стенах на карантине. С помощью подобных тренировок действительно можно сбросить вес и укрепить мышечный каркас, однако они не помогут «накачаться» или сильно изменить форму тела. Just Dance стоит рассматривать, скорее, как стартовую площадку для более серьёзных занятий спортом. А для лучшего результата, как и всегда, нужно серьёзно озаботиться вопросом питания и консультацией профессионального тренера.