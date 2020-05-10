



Bayern.de Маркус Зёдер

В гонке за звание преемника канцлера Германии Ангелы Меркель появился новый фаворит. По данным опроса DeutschlandTrend, опубликованного немецкой прессой, вперед вырвался глава Христианско-социального союза (ХСС) и премьер-министр Баварии Маркус Зёдер. Каждый второй респондент (53%) считает, что он будет хорошим кандидатом на пост канцлера. Правда, в истории Германии было всего два политика из ХСС, которые пытались возглавить правительство при поддержке Христианско-демократического союза (ХДС), Франц Йозеф Штраус и Эдмунд Штойбер, однако они проиграли в борьбе. Одержит ли победу Зёдер? С одной стороны, ряд немецких экспертов просят не воспринимать серьезно результаты опроса, поскольку он конъюнктурен и является «снимком во время кризиса». С другой стороны, хватает и тех, кто говорит, что DeutschlandTrend не столько отображает реальность, сколько формирует ее в желательном направлении.

Зёдер возглавил Баварию в марте 2018 года. А уже в апреле он спровоцировал острую дискуссию вокруг себя, когда распорядился с 1 июня вывесить на входе во все административные здания земли христианские кресты, причем тут же сам лично водрузил один из них в здании государственной канцелярии. Как он заявил тогда, «вешать крест на входе — абсолютно нормально, потому что это не только религиозный символ, каковым он, конечно, является, но и культурно-исторический символ и признание нашей идентичности». Так он обозначил концепцию, связующую в единое целое открытый взгляд на мир, традицию и либерализм, которая сегодня непопулярна в Европе, заменившей христианство на «новую религию», в которой места вере в общественном пространстве нет. После чего «зеленые» и левые обвинили ХСС в «популистских и неконституционных действиях». Премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль из Социал-демократической партии (СДПГ) упомянул о «нейтралитете государства» в подобных вопросах. Другие заподозрили Зёдера в желании поднять подобным образом популярность его партии, ведь в Баварии около 76% граждан причисляют себя к Католической или протестантским церквям. Хотя мюнхенский кардинал Рейнхард Маркс, возглавлявший на тот момент Конференцию католического епископата Германии заявил, что действия Зёдера ведут к «расколу, беспокойству и конфликтам» и обвинил правительство федеральной земли в попытках «экспроприировать крест».

Kremlin.ru Маркус Зёдер

Тем не менее Зёдер, которого газета Die Tageszeitung именует «баварским хамелеоном», устоял. И сегодня его называют «победителем кризиса». 94% опрошенных Баварским радио заявили, что они удовлетворены антикризисным управлением своего премьера, а ХСС в настоящее время получает абсолютное большинство с 49% голосов. При этом отмечается, что «Штойбер достиг только 75% популярности в 2003 году», а «его коллега Винфрид Кречман из Баден-Вюртемберга, представляющий «Союз 90/Зеленые», всего 84% около года назад». Так что баварцы высоко оценили действия Зёдера в это непростое время. По сути, его тактика сводилась к лавированию между «с одной стороны» и «с другой стороны». Он декларировал, что хочет как можно больше свободы, но и столько безопасности, сколько необходимо. Постоянно подчеркивал тесную координацию с федеральным правительством, оппозицией, даже хвалил их за «хорошие идеи, которые те внесли в дискуссии», одновременно «никогда не упоминая свою партию, ХСС». Для немецкой демократии с ее многопартийностью и сложными коалициями, наверное, это самая верная стратегия восхождения наверх. Симптоматично, что Зёдер сегодня получает поддержку даже от своего предшественника, ныне министра внутренних дел Германии Хорста Зеехофера, который ранее не стеснялся критиковать премьера.

Амбиции Зёдера — это не новость. В январе 2020 года, когда он посетил с визитом Россию, радиостанция Deutsche Welle передавала: «В России он (Зёдер — С.С.) политик не самый известный. Однако в Германии его считают одним из возможных кандидатов в канцлеры ФРГ от консерваторов. Не исключено, что в том числе и поэтому Зёдер встретился не только с пригласившим его мэром Москвы Сергеем Собяниным, но и c президентом Владимиром Путиным. Обоим немецкий политик привез баварское пиво и свое видение ситуации вокруг санкций ЕС в отношении России». Возможно, что сам премьер видел себя не просто «одним из возможных кандидатов в канцлеры», а первым среди равных. Поэтому его стилистика общения с российскими политиками отличалась от той, которая присутствовала, например, у Зеехофера, открыто оппонирующего Меркель во время своих поездов в Москву. Как писала Süddeutsche Zeitung, «в 2016 году тогдашний глава правительства Баварии поставил под сомнение целесообразность санкций ЕС, отклонившись от линии канцлера». Зёдер же «решил действовать иначе, чем его предшественники, и не заниматься «побочной внешней политикой», то есть он не хотел говорить Путину по поводу спорных вопросов германо-российских отношений что-то отличное от того, что ему могли бы сказать Меркель и глава МИД Германии».

Markus Spiske Маркус Зёдер

Осторожно, судя по всему, он будет вести себя и дальше. Правда, кризис в условиях пандемии коронавируса начинает все сильнее и сильнее волновать баварцев. В первых числах мая в Мюнхене прошла демонстрация с требованиями снятия карантинных мер. В ней приняли участие около 3000 человек. Немного на самом деле, но многих в Баварии удивило, что полиция вела себя пассивно, несмотря на то, что демонстранты явно не соблюдали установленную «социальную дистанцию». Кто знает, может быть, карантин надоел уже самим полицейским. И это создает новые вызовы для Зёдера, которому надо пройти между усталостью от «самоизоляции» и необходимостью не подставить себя под удар политических оппонентов, если снятие карантинных мер вызовет какие-нибудь негативные последствия.