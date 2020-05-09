7 мая 2020 года в режиме онлайн состоялась Международная научно-практическая конференция «Память о Второй Мировой войне и современная геополитика». Организаторами мероприятия выступил Институт стран СНГ совместно с ИА REGNUM.

Советские воины

В качестве заявленных для конференции тем были озвучены:

история Второй Мировой войны как инструмент в борьбе однополярной и многополярной моделей мирового устройства;

какие геополитические интересы стоят за пересмотром истории Второй Мировой войны в США и государствах Евросоюза;

«война памятников»: причины, цели, пути противодействия;

история Второй Мировой войны в политике постсоветских государств, в переформатировании национальных идентичностей;

память о Великой Отечественной войне как объединяющее начало для народов бывшего СССР.

В рамках конференции свои доклады представили ведущие эксперты из России, Приднестровья, Молдавии, Белоруссии, Литвы и Латвии.

С приветственным словом к аудитории обратился главный редактор ИА REGNUMМодест Колеров. Текст выступления прилагается.

ИА REGNUM Модест Колеров

Мы часто ищем причины тому, почему правда о Войне подвергается постоянным атакам, постоянной ревизии и становится предметом манипуляций со стороны сил, враждебных нашей стране. И поиски эти, к сожалению, остаются тактическими, не удовлетворительными и не достаточно адекватно описывающими реальность.

Мы думаем, что наш МИД плохо работает в данном направлении, что не работает Россотрудничество в достаточной степени, мы можем искать причину в том, что и внутри нашего бюрократического правящего класса есть разные настроения, есть монархическая любовь к Маннергейму и в целом мы можем долго перечислять эти факторы. Но я хотел бы обратить внимание на то, что является не тактическими обстоятельствами, а долгодействующими и большими закономерностями.

Первое. Антигитлеровская коалиция была временным союзником. Несмотря на учреждение ООН, она не могла остаться надолго стабильной коалицией даже вокруг такого священного дела, которым была и остается борьба против фашизма.

Второе. Мы вступили в исторически длительную полосу, когда сверхдержавный глобализм закончился и наступает новейшее средневековье, которое в своих главных чертах характеризуется победившим протекционизмом, где протекционистские последствия коронавируса были использованы для того, чтобы воссоздать национальные границы и национальный контроль.

ИА REGNUM Плакат в руках участника митинга в Санкт-Петербурге против установки памятной доски Маннергейму. 2016

Новейшее средневековье будет характеризоваться новой победой национализма. А в истории Второй мировой войны национализм, за редким исключением, всегда был на стороне нацизма. И национальное строительство новых и старых национальных государств всегда выбирает тех героев и участников из истории Второй мировой войны, которые «случайно» были союзниками или прямыми пособниками Гитлера.

Для них это вопрос национального строительства, национального самовыживания и идентичности, и они никогда не откажутся от пронацистской ревизии добровольно. А доминирующий хозяин — США, понимая временность такого союза, никогда не будет их заставлять избавиться от своего пронацистского шовинистического национализма, поскольку им же и управляет.

Третье. Наша священная историческая борьба против фашизма, нацизма и их наследников очень хорошо была описана Лениным в конце гражданской войны. В дневнике он записывает: «Итак, мировой революции не будет. Мы одни». Эти слова мы должны сказать честно сами себе. За исключением Израиля, не еврейской диаспоры, а именно государства Израиль, у нас союзников в нашей борьбе нет — мы одни. Исходя из этого, мы должны сделать для себя серьёзные выводы, которые я назвал бы исключительными.

А если мы одни, то это значит, что мы не можем себе позволить предоставить нашу историческую сцену разнузданной борьбе ревизионистских сил против нашего исторического наследия. Пусть они окормляются и борются там, где они нужны для идентичности.

Иван Шилов ИА REGNUM Андрей Власов

Мы не можем позволить себе реабилитацию нацистских пособников и преступников. Попытки возобновить в нашей стране холодную гражданскую войну и заигрывания с наследниками Власова и Краснова недопустимы. Да, у нас есть законные основания для преследования такой реабилитации, но они плохо работают.

К счастью, помимо общегосударственной работы по мемориализации Дня Победы и памяти о Великой Отечественной Войне, наш народ жив! И чудом является то, что согласно опросам, 90−95% опрошенных в нашей стране поддерживает Бессмертный полк, чтут День Победы и отмечают его.

Это признаки национального глубиннейшего консенсуса. У нас за спиной живой и отмобилизованный по этой части народ, поэтому наша совесть может быть абсолютно спокойна.

Но эта стена за нашей спиной не отмобилизована в прямом инструментальном исполнении. У нас, за редким исключением, доминирует либеральная ревизионистская монополия в средствах массовой информации, в том числе и в государственных СМИ.

Дарья Антонова ИА REGNUM «Бессмертный полк». 9 мая 2018 года, Москва

Что делать? Думаю, что сначала нужно избавиться от иллюзий относительно того, что «Запад нам поможет». Нужно выстраивать многоэшелонированную, оборонительную, в том числе, внешнеполитическую систему, со всеми вытекающими последствиями.

Мы с Константином Федоровичем Затулиным неоднократно обсуждали: что мы можем делать в этом направлении, какие общественные силы мобилизовать, как это институциализировать, нужен ли нам общественный трибунал или ещё что-то в этом роде. В нашей стране есть законы, и стоит ли нам в этом отношении активно действовать.

Мы должны нашим «заграничным товарищам», в том числе и тем, кто заявляет, что «это не наша война» (Лукашенко), прямо сказать, что это наша война, и никаких компромиссов по этому поводу не будет, а все их поползновения по этому поводу будут получать с нашей стороны адекватную и жёсткую оценку. Мы должны научиться отчетливо занимать в этом отношении радикальную позицию и не договариваться с дьяволом.