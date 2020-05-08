Попытка украинского президента Владимира Зеленского вывести на активный участок украинского политического поля экс-президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в конце апреля утонула в болоте парламентского противодействия: не нашлось голосов. Поэтому вопрос был просто «снят». Но не была снята сама идея.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Погремушка

Ведь, в принципе, она была совершенно рациональная. Президенту требовался противовес быстро растущему значению министра внутренних дел Арсена Авакова и отчетливому политическому доминированию миллиардера Рината Ахметова. Который оказался в состоянии своего менеджера Дениса Шмыгала провести в кресло премьер-министра Украины. Амбициозный и темпераментный Саакашвили — да в кресле вице-премьера, да с его связями в международных финансовых кругах, да с его политическим опытом и харизмой — мог бы успешно купировать и уже одиозного министра, и маловыразительного премьера. Настолько успешно, что возникали опасения за самого Зеленского.

В парламенте не прошло. Но у президента Зеленского, похоже, любимым видом спорта являются прыжки по раскаленной сковородке. И он начал второй тур игры с использованием фигуры грузинского экс-премьера. 7 мая он назначил Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ. Следовательно — и членом Национального Совета реформ.

Звучит страшно: все-таки «специальный консультативно-совещательный орган при президенте Украины» под председательством самого президента. Но если присмотреться, то этот Совет, созданный в 2014 году указом президента Петра Порошенко, провел 28 заседаний, из которых ни одно не имело реальных экономических последствий. А после 2 марта 2018 года заседания вообще не проводились. Во всяком случае — судя по данным президентского сайта. Тогда же на Нацсовет прекратил работать один из лоббистских монстров — англо-американская группа BGR. Короче — полный коллапс. Во всяком случае, в публичной сфере.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Исполком реформ — это вообще вспомогательный орган при президенте Украины, до недавнего времени состоявший из трех сопредседателей: заместителя главы Администрации президента (к ведению которого отнесены вопросы осуществления реформ), одного из членов кабинета министров Украины — по согласованию с премьером, а также главы одного из комитетов Рады.

История этих «консультативно-вспомогательных органов невольно вызывает в памяти ехидство Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина о земствах: «пятое колесо в телеге российского самодержавия». Поэтому Саакашвили и его назначенный заместитель Александр Ольшанский вполне могут стать, опять-таки — по Михаилу Евграфовичу, «лудильщиками умывальников». Хотя могут и гальванизировать «консультации» и «воспомогание». Возможно, Саакашвили действительно сможет «придать импульсНациональному совету реформ и поможет в осуществлении важных изменений в жизни страны» (В. Зеленский). Хотя в медиапамяти Саакашвили устойчиво связывается с советом реформ только тем шоу, которое он устроил на 17-м заседании, в паре с министром Аваковым.

Но это в памяти. А в реале Зеленский сохранил за Саакашвили достаточно высокий статус в «государственной телеге» — на уровне министра или замглавы президентского Офиса. Что делает «сковородку для прыжков президента» все горячее и горячее

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мартовские коты

Грузия возмутилась самим фактом назначения осужденного Саакашвили (два приговора Тбилисского городского суда, девять лет в общей сложности) на высокий государственный пост в стране-союзнике. В связи с этим действием Грузия отозвала своего посла с Украины для консультаций и «для определения будущих шагов» (министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани). Министр заверил, что речи о разрыве дипломатических отношений или пересмотре стратегического партнерства двух стран не идет. Но сам факт явно рассматривается чуть ли не как личное оскорбление: ведь совсем недавно отдельно поблагодарили украинский парламент, что тот не стал назначать Саакашвили на пост вице-премьера по реформам. И даже выразили уверенность, что «одним из факторов были и наши обращения, в которых мы говорили о том, что нельзяназначать преступника на какую-либо политическую должность в дружественной стране» (Мамука Мдинарадзе, вице-спикер грузинского парламента). И тут такой шаг со стороны президента!

Негодование Грузии неизбежно отразиться и в европейских настроениях. Потому что разлом по линии «Украина — Грузия» неизбежно нивелирует значение «Восточного партнерства», любимого детища Евросоюза в Центральной Европе и основного козыря в геополитическом противостоянии с Россией. А отношения с Европой, тем более в сценарии «вирусного изоляционизма», для Украины становятся все более сложными. В бундестаге все чаще звучит мнение, что санкции с России надо снимать, что«Украина иПрибалтика должны договариваться с Россией». Ну ладно, это Вальдемар Гердт, это «Альтернатива для Германии», которую там делают «нерукопожатной». Но что делать с социал-демократом Хайко Маасом, бундес-министром иностранных дел, который походя разрушает одну из основных историообразующих украинских антироссийских мифологем — о равной ответственности СССР и Германии в начале Второй мировой войны: «Только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну и Холокост. Кто бы ни сеял сомнения по этому поводу и предлагал других на роль преступника, он оскорбляет жертвы» (статья министра для «Шпигеля»).

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Ну, а что до США, то молодой украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба с какой-то «каминг-аутовской» откровенностью признает, что «отношения с США не заморожены, но я бы их отдал в химчистку». Это об отношениях с республиканской администрацией, но и в романе с американскими демократами тоже не все слава Богу. По настойчивым слухам, МВФ (хотя на сайте Фонда этого нет) отказался от подписания трехлетней программы с Украиной, мотивируя это соображениями «беспрецедентной неопределенности, связанной с экономическими и финансовыми перспективами, и необходимости сосредоточить политические приоритеты на ближайшем сдерживании и стабилизации».

В такой ситуации, во многом обусловленной «инцидентом Саакашвили», президенту Зеленскому остается только пожелать «удачных кадровых решений».