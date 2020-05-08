В Японии продолжают «анализировать» причины и возможные последствия переноса «Дня окончания Второй мировой войны» с 2-го на 3-е сентября. На сей раз свои страницы для такого анализа предоставила ведущая газета страны «Асахи симбун».

Иван Шилов ИА REGNUM Война с Японией

Ее корреспондент Мититака Хаттори на протяжении своей статьи «Причины, по которым Россия перенесла на один день окончание Второй мировой войны. Это неизбежно отразится на отношениях между Россией и Японией», путая исторические факты или сознательно подавая их в выгодном для японской стороны свете, создает у читателей впечатление о принятом в России законе как якобы направленном на то, чтобы уязвить Страну восходящего солнца, напомнить о ее милитаристском прошлом.

Утверждается, что 14 августа 1945 года Япония приняла Потсдамскую декларацию, а 16 августа императорская ставка отдала приказ всем войскам прекратить военные действия. Однако в обнародованном 15 августа 1945 года по радио рескрипте императора Хирохито по поводу Потсдамской декларации об условиях безоговорочной капитуляции Японии речь шла лишь о принципиальном согласии принять эти условия: «Мы приказали нашему правительству сообщить правительствам Соединен­ных Штатов, Великобритании, Китая и Советского Союза о том, что наша им­перия принимает условия их совместной декларации».

Потсдамская конференция. 1945

Цель японского журналиста очевидна. Ему важно показать, что Советский Союз вел военные действия якобы «против уже капитулировавшей Японии», что является традиционным клише антисоветской, а ныне антироссийской пропаганды японских правых реваншистских сил. Читаем: «Несмотря на это (рескрипт императора — А. К.), СССР, который начал воевать против Японии позже остальных, продолжил наносить удары в Манчжурии, северной части Корейского полуострова, южной части Сахалина и на Курилах после того, как Токио подписал (опять «подписал» — А. К.) Потсдамскую декларацию».

И ни слова о том, что в японских войсках не поверили сообщению о согласии императора на капитуляцию, сочтя это вражеской пропагандой, и продолжали отчаянное сопротивление советским войскам. Рассмотрим этот вопрос подробнее.

14 августа, несмотря на продолжавшееся сопротивление военного министра и начальников Генерального и Главного морского штабов, было объявлено о решении императора остановить военные действия. Текст адресованного правительствам США, Великобритании, СССР и Китая извещения императорского правительства гласил:

«1. Его Величество император издал императорский рескрипт о принятии Японией условий Потсдамской декларации.

2. Его Величество император готов санкционировать и обеспечить подписание его правительством и ставкой необходимых условий для выполнения положений Потсдамской декларации. Его Величество также готов дать от себя приказы всем военным, военно-морским и авиационным властям Японии и всем находящимся в их подчинении вооруженным силам, где бы они ни находились, прекратить боевые действия и сдать оружие, а также дать такие же другие приказы, которые может потребовать Верховный главнокомандующий союзных вооруженных сил в целях осуществления вышеуказанных условий».

Солдаты японской армии сдают оружие. 2-й Дальневосточный фронт. 28 августа 1945 г

В тот же день японский Генеральный штаб направил командующему Квантунской армии (группа армий) приказ с требованием уничтожить знамена, портреты императора, императорские указы и важные секретные документы. Однако приказа Генштаба прекратить сопротивление не последовало.

Хотя сторонники продолжения войны во главе с военным министром вынуждены были согласиться с решением императора, офицеры военного министерства готовили заговор с целью помешать осуществлению капитуляции. Они намеревались захватить звуковую запись выступления императора по радио с объявлением о капитуляции и призвать армию к продолжению войны. Хотя путч был подавлен, противников капитуляции в войсках оставалось немало.

Так как сопротивление японских войск продолжалось, Генеральный штаб Красной Армии сделал следующее разъяснение:

«1. Сделанное японским императором 14 августа сообщение о капитуляции Японии является только общей декларацией о безоговорочной капитуляции. Приказ вооруженным силам о прекращении боевых действий еще не отдан, и японские вооруженные силы по-прежнему продолжают сопротивление. Следовательно, действительной капитуляции вооруженных сил Японии еще нет.

2. Капитуляцию вооруженных сил можно считать только с того момента, когда японским императором будет дан приказ своим вооруженным силам прекратить боевые действия и сложить оружие и когда этот приказ будет практически выполняться.

3. Ввиду изложенного Вооруженные силы Советского Союза на Дальнем Востоке будут продолжать свои наступательные операции против Японии».

Солдаты Красной Армии на Дальнем Востоке. 1945

После получения 18 августа приказа командующего Квантунской армией генерала Отодзо Ямада о капитуляции его войска начали складывать оружие. Однако значительная часть армии не прекратила сопротивление, а на ряде участков фронта японские войска даже переходили в контрнаступление. Поэтому советским войскам приходилось продолжать наступление. В то же время, как это было и в Германии, японские войска, следуя приказам своих командиров, в должном порядке проводили капитуляцию перед американской и английской армиями.

Оценивая причины такого положения на советско-японском фронте, японские историки указывают: «Командование Квантунской армии, настроенное исключительно враждебно к советской армии, продолжало оказывать отчаянное сопротивление даже после разгрома штабов и дезорганизации системы управления. Разрозненные бои продолжались еще сорок дней после решения о капитуляции…»

В связи с этим можно было бы напомнить, как японский гарнизон северного Курильского острова Шумшу, уже после объявления императорского рескрипта о капитуляции, с 18 августа в течение нескольких дней вел ожесточенные бои с советским десантом. Опираясь на мощные оборонительные сооружения, гарнизон этого острова шквальным артиллерийским и пулеметным огнем уничтожил 416 советских солдат и офицеров, общие же потери участников десанта составили 1567 человек (убитые, утонувшие и раненые). Всего же в операциях по принуждению к капитуляции и освобождению южного Сахалина и Курильских островов от якобы «уже капитулировавших» японских войск погибли около 2 тысяч советских воинов.

Будучи не в силах опровергнуть эти и другие факты, Хаттори неуклюже заявляет о том, что-де «японским войскам пришлось сражаться в целях самообороны». Странное заявление, ибо складывающим оружие при капитуляции солдатам поверженной армии заботиться о «самообороне» резона нет. А вот фанатикам, стремящимся уничтожить как можно больше солдат и офицеров армии победительницы даже ценой собственной жизни, каковых отмечалось немало среди японских вояк, было привито чувство неприятия плена. Поэтому разговоры о том, что «Советы нанесли японцам удар в спину», якобы выступив против уже поверженной Японии, грубо искажают историю. Ибо японские генералы и политики первоначально отвергли Потсдамскую декларацию и не собирались сдаваться и после атомного удара по Хиросиме. По признанию императора в его рескрипте «К солдатам и матросам» от 17 августа 1945 года Япония вынуждена была сложить оружие только после вступления в войну победоносной армии Советского Союза.

Пленные Японцы. 1945

Однако в Японии озабочены не столько историческими оценками прошлого, сколько раскладом сил в мире, в частности, в Восточной Азии, где и экономически, и политически, и в военном отношении растет потенциал стратегического партнерства Российской Федерации и Китайской Народной Республики. Именно поэтому корреспондент «Асахи симбун» увидел «изнанку дифференциации с Западом» России в укреплении ее отношений с Китаем. «В период Китайской Республики Гоминьдан назначил День победы над Японией на 3 сентября, и эта традиция сохранилась и при КНР. По всему Китаю 3 сентября отмечается День победы в войне против Японии.

Современная Россия считает Китай своим стратегическим партнером, поэтому она также утвердила 3 сентября днем окончания Второй мировой войны (подразумеваем День победы над Японией), и это выгодно совпадением интересов обеих стран».

А вот тут можно согласиться с Хаттори-сан. Полагаю, этот фактор учитывался при принятии решения об установлении даты окончания Второй мировой войны именно в законодательно установленный день победного торжества — «3 сентября — День Победы над Японией». Ибо таковым он остается не только для дальневосточников, но и всех наших людей, чтящих память погибших за Победу как на западе, так и на востоке.

С Днем Великой Победы, дорогие соотечественники — дети и внуки героев!