Пандемия COVID-19, опасаются многие, может ускорить приход более напряженной эпохи геополитической и военной конкуренции между США и КНР, которая будет сродни холодной войне. Тем не менее экономисты уверены, что Вашингтон и Пекин больше похожи на пару разведенных и обиженных друг на друга родителей, которые делят опеку над ребенком. Иными словами, возможности для сотрудничества и партнерства еще представятся, но их будет всё меньше с каждым днем, поскольку «пара» будет всё больше отдаляться друг от друга. В сложившихся условиях политикам следовало бы использовать имеющееся ограниченное время на поиск возможностей взаимодействия для достижения общих интересов, а не ускорять окончательный раскол своей пламенной риторикой, пишетПатрик Такер в статье, опубликованной 7 мая порталом Defense One.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

Вместо этого большая часть Вашингтона упивается нападками на Китай. Государственный секретарь США Майкл Помпео и другие утверждают, что коронавирус мог быть разработан в китайской лаборатории, затем отказываясь от таких заявлений. Ряд «ястребов» в США призывают как можно жестче наказать экономическими способами Китай из-за того, что его власти не смогли правильно оценить опасность коронавируса. Причина такой стратегии становится понятной, если обратиться к внутреннему документу Республиканской партии, оказавшемуся недавно в распоряжении издания Politico: сосредоточившись на Китае, республиканцы получают возможность отвлечь внимание избирателей от обсуждения того, что президент США Дональд Трамп не может справиться с пандемией в стране.

В палате представителей конгрессменом Кевином Маккарти была даже сформирована специальная группа по Китаю, которая планирует провести собственное расследование происхождения вируса, несмотря на то что и разведывательное сообщество США, и Всемирная организация здравоохранения указали на естественное происхождение вируса.

Кевин Маккарти

Сам Трамп начал «торговую войну» с Китаем, сославшись на нечестные торговые практики Пекина. Он установил пошлины на китайские товары, из-за которых американским потребителям эти товары обходятся дороже. В ответ на это Пекин ввел собственные пошлины на импорт сои и сельскохозяйственных товаров. Торговое соглашение, подписанное обеими странами в январе, принесло некоторое облегчение, но с тех пор его положительные результаты почти сошли на нет.

Пандемия, которая привела к серьезной нехватке лекарств, масок и других необходимых товаров, произведенных в Китае, подчеркивает растущую обеспокоенность Пентагона по поводу зависимости военных США от китайских цепочек поставок.

«Пандемия COVID, скорее всего, ускорит тенденцию к определенному разъединению США и КНР, отчасти потому, что из-за нее компании — и правительства многих стран Запада — стали лучше осознавать риски слишком сильной зависимости от Китая в отношении лекарств, средств индивидуальной защиты, комплектующих для ИВЛ и других товаров», — подчеркнул политолог и эксперт по международным отношениям, профессор Принстонского университета Аарон Л. Фридберг.

«По мере ослабления кризиса произойдет сдвиг в распределении производства за пределы Китая, поскольку компании стремятся перераспределить части своих цепочек поставок в другие страны», — добавил он.

По словам помощника директора Центра исследований торговой политики им. Герберта А. Стифеля в либеральном институте Катона Саймона Лестера, из-за разрушения отношений между США и Китаем американские потребители платят больше за более широкий ассортимент товаров.

«Прекращение торговли с Китаем будет означать, что производителям, которые хотят продавать в США, необходимо реконфигурировать производство, что повлечет за собой краткосрочные затраты на перемещение, а также долгосрочные дополнительные расходы, если производство в новом месте будет сопряжено с большими издержками, — подчеркнул он. — Эти расходы будут в некоторой степени переложены на потребителей в США».

«Кроме того, американские производители потеряют доступ к большому рынку, если они больше не смогут продавать в Китае», — добавил Лестер.

(сс) Maersk Line Портовые краны в контейнерном терминале Гонконга

С издержками придется столкнуться также технической и инновационной отраслям США. Как отмечает профессор Оклахомского государственного университета Кимберли Хаузер, расхождение США и КНР может произойти по широкому спектру областей, от управления интернетом до развития ИИ.

Тем не менее отчасти эти торговые баталии пошли США на пользу, особенно с точки зрения восстановления своей производственной активности. Эксперты аналитического центра Kearney обращают внимание, что торговая война, приведшая к дорогостоящим сбоям производства, продемонстрировала уязвимость современных глобальных цепочек поставок.

По их данным, за 2019 год импорт США из Китая сократился примерно на $90 млрд. Важнее другое: Китай уступает другим странам позиции экспортера в США. Так, импорт промышленной продукции из других азиатских стран в США увеличился на $31 млрд в 2019 году. Аналогичным образом импорт промышленной продукции из Мексики вырос на $13 млрд.

Тем не менее, отмечает Фридберг, полное разъединение КНР и США маловероятно, поскольку за последние четыре десятилетия экономика США и Китая тесно переплелись.

«Если бы эти связи полностью разорвать, это привело бы к значительным издержкам для обеих сторон», — указал он.

«Однако в целом США играют гораздо более важную роль для Китая — который в большой степени зависит от рынков США, капитала и технологий, — чем Китай для США», — добавил Фридберг.

Тем не менее данные Kerney показывают, что всё больше компаний задумываются о том, действительно ли Китай является «дешевым» поставщиком. Из-за пандемии «компании будут вынуждены коренным образом переосмыслить свои стратегии выбора поставщиков», поэтому стоит ожидать того, что они будут склонны распределять свои риски, а «не класть все яйца в корзину», которая обещает наименьшие затраты, как это делали многие в случае с Китаем.

Для Вашингтона и тех, кто обеспечивает национальную безопасность, это означает то, что особых причин для беспокойства нет. Хотя появление специальной группы по Китаю в Конгрессе и целесообразно с политической точки зрения, она вряд ли изменит экономические и демографические реалии, которые и так способствуют взаимному отдалению США и КНР, даже если это отдаление происходит гораздо медленнее, чем хотелось бы некоторым в Вашингтоне.

«Усиливающееся соперничество США и Китая обусловлено глубоко укоренившимися силами, прежде всего сужением разрыва в материальной мощи двух стран и огромным расхождением между идеологическими основами их внутриполитических систем», — заявил Фридберг.

«Происходящее сейчас не является просто результатом политики какого-либо отдельного лидера, и поэтому вряд ли что-то изменится в ближайшем будущем. [Председатель КНР Си Цзиньпин] может оставаться у власти в течение многих лет, и независимо от того, кто будет избран президентом в 2020 году, США продолжат наращивать свои усилия, чтобы эффективным образом конкурировать с Китаем», — добавил он.

Foreign and Commonwealth Office Си Цзиньпин

По мнению Фридберга и Лестера, политикам США следует смягчить риторику и по возможности работать с Китаем.

«Для политиков трудно сделать многое, пока тон задает администрация Трампа. Но они могут сделать разумные предложения, такие как снижение пошлин на медицинские принадлежности в рамках борьбы с пандемией», — сказал Лестер.

По словам Фридберга, обе стороны могли бы также обсудить, как лучше подготовиться к следующей глобальной чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, а также скоординировать усилия по перезапуску глобальной экономике и ликвидации катастрофических последствий пандемии, особенно в развивающихся странах.

«Я бы не стал говорить о большой вероятности какой-либо из этих возможностей, и даже если они появятся, я не ожидаю, что они изменят характер американо-китайских отношений, которые со временем будут лишь обостряться», — заключил он.