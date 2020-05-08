Пензенские заводы — фронту

Изготовление снарядов. Пенза. 1941-1945

Согласно Статистическому справочнику СССР за 1928 год, население региона составляло 2,243 млн человек. В Пензу и область в 1941—1942 годах были эвакуированы 124,3 тыс. человек, в том числе 54,2 тыс. детей. Вместе с тем в область было эвакуировано около 50 промышленных предприятий, в том числе 13 машиностроительных заводов, прибывших из Москвы, Ленинграда, Орла, Курска, Калинина, Украины и Белоруссии.

В Пензе, Никольске, Кузнецке, Каменке, Нижнем Ломове разместились завод счетно-аналитических машин (Москва), завод «Вперед» (Ленинград), завод им. Ленина (Воронеж), завод текстильного машиностроения (Харьков), завод № 450 (Воронеж), центрально-конструкторское бюро № 22 (Ленинград). Под эвакуированные заводы в сжатые сроки были организованы производственные площадки, и начался выпуск так необходимой фронту продукции.

В конце августа 1941 года из Ленинграда в Пензу был эвакуирован завод им. М. Гельца, выпускавший до войны полиграфические машины. Оборудование завода всего за 10 дней разместили на площадях Пензенского 3-го государственного часового завода, и уже в начале сентября завод № 807 приступил к выпуску минных взрывателей, прицелов для минометов, а также приборов управления артиллерийским зенитным обстрелом (ПУАЗО-3).

На базе спиртоводочного завода в Пензе был организован завод № 744 (впоследствии завод «Пензтекстильмаш»), технологической основой которого послужило металлорежущее оборудование, эвакуированное с Симферопольского завода им. В. В. Куйбышева, Воронежского машиностроительного завода им. В. И. Ленина и Орловского завода текстильного машиностроения им. Медведева. С ноября 1941 года завод приступил к производству оборонной продукции — это были снаряды к 75-мм пушке, 120-мм мины, 50-мм мины к ротному миномету, 250 кг авиабомбы.

Завод имени Фрунзе. Пенза. 1941-1945

В октябре первого года войны в помещениях бывшей пензенской бисквитной фабрики им. И. В. Сталина, где разместилось оборудование эвакуированного из г. Харькова завода текстильных машин им. Т. Г. Шевченко, начал создаваться завод № 740 (завод «Пензмаш»). К декабрю завод начал выпускать полковые и ротные минометы, 120-мм и 50-мм мины к минометам, авиабомбы ФАБ-50. На этом же заводе изготавливалось изделие «М-8» (реактивные установки «Катюша»), а также производился спирт, предназначавшийся для нужд фронта, оборонной промышленности и медпрепаратов. В январе 1942 года было изготовлено 20 тыс. корпусов мин, а за два последующих месяца уже 230 тыс. В 1945 г. завод изготавливал «Катюши» для установки их на торпедных катерах военно-морского флота, производство реактивных минометов было доведено до 30 штук в месяц.

На действующем в Пензе еще с 1915 года заводе имени Фрунзе (Пензенский велосипедный завод; завод № 50) за четыре года войны было произведено и отправлено на фронт 111,178 млн взрывателей для артиллерии и минометов более 25 наименований. На заводе №63 (в дальнейшем НПП «Эра») было основано производство узлов и агрегатов для истребителей И-153, И-16 — крылья, хвостовое оперение, бензобаки, закрылки и шасси, в том числе шасси-лыжи. В 1942 году с заводом частично слились эвакуированный из Харькова завод № 135 и завод № 18 из Воронежа. Благодаря расширению мощностей только в 1942 году завод ежемесячно ремонтировал и возвращал на фронт от 40 до 60 самолетов. С 1943 года завод начал ремонтировать самолеты непосредственно на фронтовых аэродромах. В 1944—1945 гг. заводом был выполнен большой заказ на изготовление грузовых парашютных платформ, предназначенных для сброса на парашютах военной техники.

На бумажной фабрике «Маяк революции» было освоено производство папиросной и картографической бумаги. Пензенская швейная фабрика №1 шила шинели и другое военное обмундирование. Завод Наркомата вооружений № 354, созданный на базе Никольского стекольного завода «Красный Гигант» из коллективов харьковских заводов № 354 и № 353, выпускал призмы и линзы для всех оптических приборов армии.

В 1942 году выпуск продукции машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности возрос по сравнению с довоенным периодом в 2,7 раза, а общий объем выпуска промышленной продукции увеличился в 1,9 раза. Выпуск промышленной продукции только в Пензе вырос к 1944 году на 251%. Из Пензенской области на фронт отправлялись установки реактивных минометов, боеприпасы, шинельное сукно, валенки, лыжи. 25% всех мин, авиабомб, артиллерийских снарядов, изготовленных в годы войны, выпущены на пензенских заводах.

Торпедный катер Пензенский комсомолец

Войсковые формирования

На территории Пензенской области были образованы: 13-й запасной истребительный авиаполк, на основе которого для фронта было сформировано 38 авиаполков, 8 эскадрилий, 742 отдельных экипажа; 354-я, 338-я стрелковые дивизии; 10-я армия, 119-я и 120-я отдельные стрелковые бригады; 106-я инженерно-саперная бригада; 115-я и 116-я танковые бригады; 163-я отдельная Пензенская стрелковая бригада и другие воинские соединения.

61-я стрелковая дивизия дислоцировалась на территории области ещё с 1939 года. Большинство бойцов и командиров дивизии погибли на территории Белоруссии в первые полтора месяца после начала войны, часть личного состава попала в плен. Вырваться из окружения удалось немногим. Бойцы и командиры 61-й стрелковой дивизии до 14 августа 1941 года сдерживали фашистов на Днепре, не давая им продвинуться на московском направлении. Вели бои в окружении. 18 августа погиб комдив Николай Прищепа. В сентябре дивизия была расформирована как не вышедшая из окружения.

354-я стрелковая дивизия в составе 16-й армии приняла боевое крещение в битве за Москву, вступив в первый бой 2 декабря 1941 года у деревни Матушкино. В 1942 году 354-я стрелковая дивизия приняла участие в Ржевско-Вяземской операции, в 1943 году — в Курской битве. Позднее бойцы и командиры дивизии освобождали Белоруссию, сражались с врагом на территории Польши, участвовали в Берлинской операции и закончили войну на Балтике. Личный состав дивизии отмечался благодарностью Сталина 15 раз.

338-я стрелковая дивизия в декабре 1941 года была переброшена под Наро-Фоминск, а уже на следующий день по прибытии вступила в ожесточенные бои на территории Боровского района Калужской области. 4 января вместе с другими соединениями освободила Боровск. В ходе одной из самых кровопролитных операций Великой Отечественной войны — Ржевско-Вяземской — дивизия потеряла почти половину своего личного состава. В конце января 1942 года соединение попало в окружение под Вязьмой. До апреля дивизия сражалась в тылу врага. Только незначительная часть бойцов и командиров смогла пробиться к своим.

Поселок Пачелма с немецкого самолета — разведчика. Пачелмский район. Пензенская область. 1942

В состав 10-й армии вошли девять стрелковых и кавалерийских дивизий, артиллерийские, инженерные и другие части. Соединения прибыли в Пензенскую область из Московского, Орловского, Сибирского и Туркестанского военных округов. Армия участвовала в битве за Москву на южном участке Западного фронта, нанесла контрудар в декабре 1941 года, освободив сотни населенных пунктов. В 1943 году части армии обороняли Калужскую область, освобождали Смоленск. В апреле 1944 года была расформирована.

С конца июля в Пензе проходило переформирование 62-й стрелковой дивизии, которая в начале октября была направлена под Сталинград, в период так называемого немцами «генерального штурма». На открытой местности только за первые 3 дня ожесточенных боев дивизия потеряла свыше 700 человек убитыми и 1800 ранеными. К началу ноября остатки 62-й дивизии были влиты во вновь подошедшие соединения. Всего несколько недель сражалась на фронте эта дивизия, но её вклад в успешную оборону Сталинграда неоценим.

Катюша. Пенза

277-я стрелковая дивизия в начале октября 1942 года прибыла под Сталинград. С 20 ноября участвовала в контрнаступлении, в операции по окружению армии Паулюса, а затем в ее разгроме. С 1943 года освобождала Курскую и Смоленскую области, Белоруссию и Прибалтику, штурмовала Кенигсберг, участвовала в войне с Японией. В дивизии сражались 10 воинов, которым в дальнейшем было присвоено звание Героя Советского Союза.

На железнодорожной станции «Селикса» в годы Великой Отечественной войны дислоцировалась 37-я запасная стрелковая бригада. Это был один из многочисленных учебных лагерей, которые были развернуты по всему Советскому Союзу для подготовки новобранцев для фронта. Здесь обучали, а после отправляли на передовую. За годы войны через учебный лагерь прошло порядка 400 тысяч человек.

Сурский оборонительный рубеж

22 октября 1941 года бюро Пензенского городского комитета партии приняло решение о постройке в регионе оборонительного рубежа. Строительство велось с 1 ноября 1941 г. по 17 января. По территории Пензенской области рубеж проходил с севера на юг по восточным берегам рек Суры, Узы, Няньги, Чардыма до границы с Саратовской областью в районе Петровска. Поскольку имевшихся солдат-сапёров было недостаточно для завершения строительства в короткие сроки, то к возведению сооружения привлекалось местное гражданское население — и городское, и сельское. Только жители Пензы отработали на этом строительстве свыше 271 тыс. человеко-дней.

Планировалось соорудить около 360 км рвов, эскарпов, 1100 огневых артиллерийских точек, построить около 9 тыс. землянок для бойцов, около 340 ДОТов и ДЗОТов. Для этого потребовалось более 300 тыс. кубометров леса; 1,5 млн штук кирпича; десятки вагонов стекла, кровельного железа и гвоздей.

Речь шла только лишь о первой очереди строительства на территории Пензенской области.

В строительстве сооружения приняли участие более 100 тысяч жителей Пензенской области во главе с военнослужащими 6-й сапёрной армии. По инициативе местных органов этот рубеж было предложено усилить укреплениями по линии Лунино—Мокшан—Загоскино—Спасско-Александровка.

Более 100 тыс. жителей Пензенской области приняло участие в Строительстве Сурского рубежа обороны

Более 100 тыс. жителей Пензенской области приняло участие в Строительстве Сурского рубежа обороны

Героические колхозы — Красной армии

Мужчины ушли на фронт, пензенские колхозы, как и в большинстве других регионов страны, стали резко нуждаться в рабочих. На смену мужчинам пришли женщины — они начали работать за штурвалами комбайнов и тракторов. В ряде районов открыли краткосрочные курсы для подготовки женщин к управлению сельскохозяйственной техникой. Занимавшиеся на курсах при Иссинской МТС женщины обратились с письмом ко всем колхозницам района:

«Считаем, что работа на тракторе, как и любая другая профессия, почетна и полезна для нашей родины. Мы поставили перед собой задачу — стать квалифицированными трактористками, заменить мужчин, ушедших на фронт. Приложим все силы, свое уменье и способность для бесперебойной работы машин. Своевременно и высококачественно уберем обильный урожай. Вдосталь обеспечим Красную Армию всеми сельскохозяйственными продуктами».

В 1943 году эвакуированное в Пензенскую область население в основном проживало в сельской местности — сюда приехало около 95,5 тыс. человек, при этом в городах осталось 25,8 тыс. эвакуированных граждан. В годы войны колхозы и совхозы области дали Родине около 60 млн пудов хлеба, много другой сельскохозяйственной продукции. На фронт было отправлено более 67 тонн шерсти, почти 18 тыс. полушубков, 59 тыс. пар валенок, 8 тыс. меховых жилетов, 124 тыс. пар носков.

В начале освобождения родной земли от захватчиков Пензенская область оказала большую помощь районам, пострадавшим от войны. В Донбасс, Орловскую, Смоленскую, Сталинградскую области, на Украину и в Белоруссию было направлено 749 тракторов, 103 комбайна, 7 тыс. голов крупного рогатого скота, 13 тыс. овец, несколько эшелонов с промышленным оборудованием и оборудованием для строительства. В освобожденные районы выехали сотни хозяйственных и партийных руководителей, направлены тысячи рабочих.

Завод имени Фрунзе. Пенза. 1941-1945

При этом жители Пензенской области внесли ощутимый вклад в фонд обороны. Они внесли 129 млн рублей, 4,5 кг золота, 38,8 кг серебра. На средства пензяков были построены подводная лодка, два торпедных катера — «Пензенский Комсомолец» и «Пензенский Пионер», танковая колонна «Пензенский Комсомолец», 39 авиаэскадрилий.

35 тыс. жителей области были удостоены медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.». А Пенза в 1985 году награждена орденом Трудового Красного Знамени за большой вклад в обеспечение победы в Великой Отечественной войне.

Работники тыла

Крупный госпитальный и донорский центр

Через территорию области проходил один из путей эвакуации раненых с Юго-Западного фронта. Разворачивание эвакогоспиталей на территории региона проходило поэтапно, в зависимости от боевой обстановки. Для госпиталей были отданы лучшие здания областного и районных центров, крупных населенных пунктов области. К концу 1941 года в области уже работали 32 госпиталя на 13,7 тыс. коек. В первой половине 1942 года в основном в пензенские госпитали поступали раненые из Средней Азии. Раненые во второй половине 1942 года — начале 1943 года были непосредственно связаны со Сталинградской битвой. К августу 1943 года госпитальные мощности увеличились до 41 учреждения на 21 332 койки. Всего в годы войны в Пензенской области работали 64 госпиталя Наркомата здравоохранения, в которых на лечении находился 190 681 раненый и больной.

Один из госпиталей сохранился в несколько измененном виде до настоящего времени. На основании Постановления государственного комитета обороны за № 2690 от 02.01.1943 г. и решением заседания Пензенского облисполкома № 1 от 09.01.1943 г. «О дополнительном развертывании по области эвакогоспиталей» в Пензе, в школе № 23 по улице Кладбищенская, 9, был развернут эвакогоспиталь № 35−30 на 300 коек. В сентябре 1945 года госпиталь был реорганизован в госпиталь для инвалидов Отечественной войны. В результате нескольких реорганизаций в 1993 году госпиталь переименован в Пензенский областной госпиталь для ветеранов войн. Сейчас это стационар на 238 коек, с пятью отделениями.

Накануне войны в Пензенской области насчитывалось 411 врачей (по штату было положено 748) и 2586 специалистов среднего мед. персонала (по штату — 2790). Были взяты на учет все сельские врачебные участки. Всего было переподготовлено 782 врача и 2000 медсестер. Среди переквалифицированных врачей значительную часть составили хирурги — 200 человек. Из лечившихся в пензенских госпиталях вернулось в строй за первый год войны 73,5% воинов, за вторую половину 1942 года — 81,5%, за первую половину 1943 года — 82,5%. В действующую армию было направлено 66,7% раненых, лечившихся в госпиталях области.

Госпиталь в Пензе

Тыловой госпиталь в Пензе

Кроме госпиталей в 1941 году была создана Пензенская станция переливания крови. Благодаря неиссякаемому потоку доноров через некоторое время Пензенская станция стала отправлять кровь не только в эвакогоспитали соседних регионов, но и на фронт. Через день в Пензу прилетал самолет для того, чтобы забирать по 100 литров крови. Всего за годы войны через станцию переливания крови прошло более 12 тыс. доноров, многие из них сдавали кровь по 40−50 раз. Всего было сдано 16 тыс. литров крови. Причём почти все доноры сдавали кровь бесплатно, а деньги отправляли в фонд обороны. В 1943 году на эти средства был построен танк «Пензенский донор» и авиазвено «Пензенский медработник».

В связи с высокой заболеваемостью инфекциями и отсутствием стройной системы слежения за ними в Пензенской области возникла необходимость организации санитарно-эпидемиологических станций. В ряде районов они начали работу еще до начала войны. Санэпидстанция со штатом в 13 человек начала работать в 1940 году в Нижнем Ломове. На содержание санэпидстанции на 1941 год было выделено более 73 тыс. рублей. Для работы была закуплена лошадь, сани, телега, бочки для воды, ведра, лейка, баран, морские свинки, белые мыши, стол, шкаф, стулья, рукомойник; выделен один стерилизатор, один примус, один шприц емкостью 2 мл.

В 1942 году открылась СЭС в Городищенском районе. На ней работали сотрудники бывшей малярийной станции — энтомолог и бонификатор. Была лошадь, на которой ездили в дальние командировки. Для работников было выделено 2 тулупа и три пары валенок. Для командировок из эпидфонда выделялось постельное белье, халат, полотенце, мыло и термометр. Из-за голода люди ели зерно из-под снега, что вызывало септическую ангину. Для поддержания сил после этой болезни СЭС давала талоны на молоко и американский сахар. В 1943 году в районе появились отдельные случаи сыпного и возвратного тифа, затем инфекция распространилась, поскольку нередко случалась вшивость. Большая заболеваемость дифтерией в довоенные годы еще более увеличивается в 1942 году, отмечается резкое снижение заболеваемости в 1943 году, которое продолжалось в 1944 и 1945 гг. По сравнению с данными за 1939 год заболеваемость к концу войны снизилась в пять раз.

Монумент воинской и трудовой славы. Пенза

Чтобы помнили…

В годы Великой Отечественной войны из Пензенской области в действующую армию ушли 312 тыс. человек, из которых более 190 тыс. погибли. Более 50 тыс. пензенцев были удостоены боевых наград, 49 стали кавалерами орденов Славы трех степеней, 39 уроженцев области — кавалерами орденов Славы трех степеней. 257 человек получили звание Героев Советского Союза за подвиги, совершенные в годы Великой Отечественной войны.

Завод имени Фрунзе. Пенза. 1941-1945

Пензенскую школу лётчиков-инструкторов окончила первая женщина — Герой Советского союза — Валентина Гризодубова. Ещё до начала войны она установила шесть мировых авиационных рекордов. Во время Великой Отечественной войны, с марта 1942 года по октябрь 1943 года, командовала 101-м авиаполком Авиации дальнего действия. На май 1943 года лично совершила около 200 боевых вылетов (в том числе 132 — ночных) на самолёте Ли-2. Она проводила и бомбардировку вражеских объектов, и доставляла боеприпасы и грузы в действующую армию, и держала связи с партизанскими отрядами. В годы войны также возглавляла Антифашистский комитет советских женщин и являлась членом комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков.

В селе Голяевка Сердобского уезда, ныне село Вишнёвое Тамалиснкого района Пензенской области родился дважды Герой Советского Союза, маршал Николай Крылов. В мае 1941 года был назначен начальником штаба Дунайского укрепрайона на советско-румынской границе в Одесском военном округе. В этой должности он и встретил начало войны. В первый же день войны Крылов вступил в бой с румынскими войсками, безуспешно пытавшимися перейти границу. В июле 1941 года его назначают начальником оперативного отдела, а в августе — начальником штаба Приморской армии в Крыму. Непосредственно обеспечивал управление войсками в ходе обороне Одессы и Севастополя. С сентября 1942 года— начальник штаба 62-й армии, которая вела многомесячные уличные бои в городе Сталинграде. После разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом генерал Крылов в мае 1943 года назначен командующим войсками 3-й резервной армии Ставки Верховного Главнокомандования. С июля 1943 года — командующий 21-й армией на Западном фронте. В ходе Смоленской наступательной операции он непосредственно командовал войсками по осуществлению прорыва сильно укреплённой обороны противника, форсированию рек Десна и Сож. При завершении операции войска армии под его командованием нанесли поражение 4-й немецко-фашистской армии. В сентябре 1943 года Крылову было присвоено воинское звание генерал-лейтенанта, а в октябре того же года он был назначен командующим 5-й армией на Западном фронте. Во главе армии участвовал в Оршанской и Витебской наступательных операциях. В Белорусской стратегической операции 5-я армия под командованием Крылова успешно действовала в составе ударной группировки 3-го Белорусского фронта на богушевском направлении. Части армии успешно наступали у Витебска, Орши, Минска, первыми форсировали реку Березина, штурмовали Вильнюс и отбивали контрудары врага под Каунасом. За отличное командование войсками Крылов в июле 1944 года был удостоен воинского звания генерал-полковника. В ходе Восточно-Прусской операции он участвовал в ликвидации земландской немецко-фашистской группировки.

В селе Чемизовка, ныне село Лапшово Камешкирского района, родился не доживший до Победы Герой Советского союза, гвардии генерал-майор Афанасий Лапшов. В начале войны полковник Лапшов в составе 74-й стрелковой дивизии принимал участие в оборонительных боевых действиях в районе городов Бельцы и Флорешты во главе малого отряда, оборонявшего двое суток переправу через Днестр, попал в окружение, из которого вышел, сохранив управление и личный состав. За эти бои и был представлен к званию Героя Советского Союза. В сентябре 1941 года полковник Лапшов назначен на должность командира 259-й стрелковой дивизии 34-й армии Северо-Западного фронта. В октябре армию передали в 52-ю армию (Волховский фронт), которая вела тяжёлые оборонительные боевые действия в районе города Малая Вишера. В составе 2-й ударной армии дивизия участвовала в Любанской наступательной операции. В марте 1942 года вместе со званием Героя Советского Союза Лапшов был удостоен Ордена Ленина и медали «Золотая звезда». В 1943 году окончил ускоренный военный курс Высшей военной академии имени К. Е. Ворошилова, затем был назначен командиром 16-го гвардейского стрелкового корпуса 11-й армии Западного фронта. Корпус успешно принимал участие в Орловской наступательной операции. В июле 1943 года выехал на автомобиле вместе с генерал-лейтенантом Л. А. Мазановым в расположение своих войск, но так и не вернулся. Через двое суток был найден убитым от прямого попадания снаряда в машину.

Дважды удостаивался звания Героя Советского Союза первый командующий Воздушно-десантными войсками генерал-лейтенант Василий Глазунов. Во второй день Великой отечественной войны он был назначен командиром 3-го воздушно-десантного корпуса (Одесский военный округ). В конца августа назначен командующим Воздушно-десантными войсками РККА. С 1943 по 1946 год — заместитель командира 29-го гвардейского стрелкового корпуса (8-я армия); командир 4-го гвардейского стрелкового корпуса; командир 125-го стрелкового корпуса. Награждён тремя орденами Ленина, тремя — Красного знамени, Суворова II степени, Кутузова II степени, Красной звезды, а также множеством медалей СССР и наградами иностранных государств.

В настоящее время на территории всей Пензенской области проживают 480 ветеранов и участников войны.

А мы из Пензы. Гв.л-т Морозов. Надпись на Рейхстаге

«А мы из Пензы»

На стене поверженного Рейхстага в дни взятия Берлина появилась известная на весь мир надпись: «А мы из Пензы». Краеведам удалось установить, что надпись оставил один из двух братьев Морозовых — Иван или Василий. Оба брата дошли до Берлина в составе разных армий, известно, что оба оставляли надписи на стенах Рейхстага, но в разных местах.

Пензенская библиотека имени Лермонтова рассказывает такую историю.

«Вскоре после падения Берлина офицеры штаба части, в которой служил Василий, решили осмотреть Рейхстаг. Поехали на американском «додже». Увидев на стене надпись «А мы из Москвы», Василий произнес: «Прекрасно, а мы из Пензы! И тоже в Берлине!». Подогнав машину к стене, он забрался на кабину и штурмовым ножом вывел: «А мы из Пензы гв. л-нт Морозов».