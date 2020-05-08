В годы Великой Отечественной войны в тылу, помимо обеспечения фронта всем необходимым, шла невидимая большинству работа НКВД. Они не только занимались дезертирами, но и особо — немецкими разведчиками и диверсантами, перевербованными фашистами бывшими красноармейцами. Стояла задача использовать это для встречных диверсий и дезинформации противника. Ниже — история из архивов УФСБ по Чувашии об одном из героев войны, который прошёл Бухенвальд, школу немецкой разведки и в последующем использовал полученные данные для разоблачения десятков немецких диверсантов.

«Каждому своё» — надпись на входе в лагерь Бухенвальд

Всего в годы войны в результате проведенных органами госбезопасности оперативных мероприятий удалось вызвать на подставные адреса-ловушки и арестовать свыше 400 агентов немецкой разведки.

Бухенвальд — разведшкола — НКВД

12 октября 1942 года в Алатырское горотделение НКВД Чувашской АССР явился с повинной бывший военнослужащий Красной армии Борис Киселев и заявил, что ночью 7 октября он вместе с другим служащим, уроженцем Татарии, был выброшен на парашюте с самолета противника в районе Куйбышевской железной дороги для совершения диверсий и сбора развединформации на территории Советского Союза. При себе у него был «Наган», 48 патронов к нему и ряд поддельных документов.

На допросе красноармеец пояснил, что, находясь в плену у немцев в Бухенвальде, в июне 1942 года он в целях возвращения на родину и дальнейшей борьбы с фашистами вступил в местную националистическую боевую организацию. С июля по сентябрь 1942 года обучался в немецких разведшколах: сначала в Ораниенбауме, а затем в местечке Яблонь.

Советский разведчик десантируется из военно-транспортного самолета ПС-84

Позывные «Ягудин» и «Гончаров»

В ходе разбирательств выяснилось, что в ночь на 5 октября 1942 года с немецкого аэродрома в Смоленске поднялся самолёт и взял курс на восток. По ходу движения с него сбрасывались группы парашютистов-диверсантов. Ждали своей очереди и «Ягудин» с Киселевым, он же агент немецкой военной разведки «Гончаров», снаряжённые всем необходимым. Кроме армейской, им была выдана гражданская одежда, а также специальная амуниция, два пистолета, рация, советские деньги, четыре гранаты, 50 штук боевых патронов. «Гончарову» также выделили приспособление для размножения листовок и ящик взрывчатки. «Ягудину» был вручен условный код. Через три дня после приземления он должен был выйти на связь.

Перед немецкими агентами была поставлена задача осесть в районе Казани. «Гончаров» обязан был заниматься разведывательно-диверсионной деятельностью, а «Ягудину» предстояло передавать разведданные по рации и получать инструкции. От них также требовалось изучить возможность проведения диверсионных актов на стратегических объектах, используя для этого и родственные связи, и новые знакомства, и подкуп. У «Ягудина», кстати, родственники работали на пороховом заводе.

Парашютисты приземлились, но в темноте не смогли найти друг друга. Переждав ночь, «Ягудин» определил, что находится недалеко от станции Чуфарово Куйбышевской железной дороги. На станцию он не пошёл, а несколько дней двигался в направлении Алатыря, ночуя в стогах соломы. По пути зарыл часть денег и только затем, купив билет, поездом отправился в Казань, куда прибыл утром 22 октября и побывал на рынке. Затем он в 15:30 пошёл на квартиру своей родственницы, а уже через несколько часов его арестовали сотрудники госбезопасности. При нём были обнаружены фальшивые документы и чистые бланки с печатями и подписями.

Коллективный снимок бойцов-диверсантов истребительного батальона НКВД. Август 1943 года

Решение «Ягудина» отправиться на рынок оказалось для него роковым. Здесь он был замечен односельчанином, который знал, что «Ягудин» числится пропавшим без вести. Кроме того, сотрудниками госбезопасности ранее арестовывались те, кто проходил с ним учёбу в разведшколе. От них были получены приметы, отдельные данные на курсантов. Да и в своих показаниях уже арестованный разведчик рассказал немало о своих сокурсниках по разведшколе.

«Ягудин»: завершение истории

«Ягудина» поместили во внутреннюю тюрьму НКВД. В то время она представляла собой достаточно мрачное здание с хитросплетением коридоров, маленькими камерами, небольшим прогулочным двориком. Следствие, как показывают материалы дела, велось вполне корректно. И это не могло не подействовать на арестованного, ожидавшего жестокого к себе отношения. Он чистосердечно всё рассказал. Показания «Ягудина» были использованы при расследовании дел других задержанных диверсантов, выпускников разведшколы: Кириллова — в Ярославле, Киселева — в Чувашии. В результате «Ягудин» был осужден к исправительно-трудовым работам.

Немецкие диверсанты

Киселев: завершение истории

Что касается Бориса Киселева, который пришёл с повинной, то его признание приняли, и он помог органам НКВД в разоблачении около 20 агентов-диверсантов, обучавшихся вместе с ним в немецкой разведывательной школе.

Особое совещание при НКВД учло все заслуги патриота Киселева, и 19 января 1944 года приговорило его к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительно-трудовом лагере. По возвращении он многие годы проработал в леспромхозе, где был на очень хорошем счету.

В 1966 году Бориса Киселева реабилитировали, приговор отменили за отсутствием состава преступления.

Отметим, что в годы войны контрразведчикам возле Алатыря удалось задержать и другую разведывательную группу. Им также в разведшколе было дано задание проникнуть на оборонные предприятия Казани. Но произошло всё с точностью до наоборот. Агентов перевербовали и потом с их помощью вели радиоигру с целью дезинформации противника.

По архивным материалам УФСБ России по Чувашской Республике