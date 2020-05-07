2020 год, несомненно, может войти в историю как самый «безумный». Казалось бы, уникальная для нового времени ситуация, но непрекращающиеся сюрпризы, впрочем, начинают приедаться, и бытовые вопросы выходят на первый план. Так, уже обнажён целый пласт проблем, одной из которых является проблема материальная, а именно — наличие у граждан средств на жизнь.

Иван Шилов ИА REGNUM Бедность

Но, как известно, из ничего ничто не происходит, и сложившаяся сейчас ситуация лишь следствие. К сожалению, — закономерное. Однако рассуждать о том, что к этому привело, кто виноват, — непродуктивно и даже вредно. Лучше задуматься над вопросом — что делать и как жить в уже сложившейся ситуации.

Объективно — у большей части населения нашего государства отсутствуют финансовые накопления.

Субъективно — каждый, находясь в обществе, остался наедине со своими проблемами и трудностями. Поддержка, безусловно, от родных и близких есть. Но, стоит признать, не у всех.

Давать советы и рекомендации — сложно. Обстоятельства и ресурсы — индивидуальны. Но где одни видят проблемы, другие видят возможности. И для того чтобы возможности увидели и те, кто их не видел, можно дать лишь два простых совета.

Первое. Не паниковать, выключить эмоции и, отстранившись от участия в ситуации, объективно рассмотреть её со стороны. Впадать в уныние — непродуктивно. Тщательно изучите свою ситуацию, имеющиеся ресурсы. В данной ситуации к ресурсам можно отнести:

— друзей, родственников, знакомых;

— знания, умения, навыки.

Второе. Взглянуть на ситуацию под другим углом. Задать себе вопрос, если мы имеем то, что имеем, и повлиять глобально на ситуацию не можем, то что мы можем сделать для того, чтобы мы в этой ситуации приняли активное участие, позитивно влияющее на наше в ней место.

И, главное, что хотелось бы добавить. Нет универсального решения. Все ситуации уникальны. Поэтому только Вы, обладая полной информацией о Вашей ситуации, можете предпринять необходимые шаги для её решения в Вашу пользу. Выход можно найти всегда.