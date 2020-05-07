В сетевом издании «ПолитРоссия» сегодня опубликован материал под названием «Русский Восток: как Япония безвозвратно лишила себя Курил и Сахалина». В его основу положено интервью с представленным кандидатом исторических наук, политологом Григорием Мироновым. Интервью посвящено 145-летию подписанного 7 мая 1875 года между Российской империей и Японией договора, который в Стране восходящего солнца именуют «обменным». Хотя он таковым не являлся, ибо Петербург передавал по этому соглашению Японии все входившие на договорной основе в состав России Курильские острова вплоть до Камчатки в обмен не на принадлежавшие японскому государству территории, а лишь на согласие Токио не претендовать на южные районы острова Сахалин.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

Похоже, Г. Миронов не является специалистом по истории российско-японских отношений, а, видимо, принадлежит к когорте появившихся во множестве у нас в стране политологов «широкого профиля». Тем не менее в целом он верно оценивает бесперспективность притязаний Токио на издавна входившие в состав Российской империи Курильские острова, ссылаясь, хотя и без должного анализа, на указанный договор.

Причиной этой реплики стала грубая ошибка кандидата исторических наук, к сожалению, не знающего, что никакого «де-юре состояния войны» между Россией и Японией, как он утверждает, давно нет. Он же, выступая за заключение навязываемого нам Токио для «разрешения территориальной проблемы» мирного договора, видимо, предлагает устранить, как говорят японский премьер и российский президент, «ненормальное положение» и придать нашим отношениям с Японией «юридические основания».

World Imaging Санкт-Петербургский договор 1875 года

На деле же в этом нет никакой необходимости, ибо состояние войны между двумя странами прекращено в статье 1-й сыгравшей роль мирного договора Советско-японской совместной декларации от 19 октября 1956 года.

Статья гласит: «Состояние войны между Союзом Советских Социалистических Республик и Японией прекращается со дня вступления в силу настоящей Декларации, и между ними восстанавливаются мир и добрососедские дружественные отношения».

В декабре 1956 года Декларация была ратифицирована парламентами двух стран и на сегодняшний день является основополагающим документом дипломатических и иных отношений России с Японией. А посему никакого «ненормального положения» между двумя странами нет, и «мирный договор» через 75 лет после разгрома милитаристской Японии и окончания Второй мировой войны является ничем иным как анахронизмом.

Имеющее сотни миллионов просмотров издание «ПолитРоссия», на наш взгляд, должно тщательнее подбирать специалистов для комментирования требующих глубоких знаний проблем истории. Тем более в наши времена, когда ошибочные утверждения и суждения в мгновение ока распространяются на всю страну и мир.