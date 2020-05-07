Этой весной, в самый разгар пандемии коронавирусной инфекции, президент СШАДональд Трамп объявил о приостановке финансирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Неделю спустя председатель КНРСи Цзиньпин пообещал выделить организации дополнительные $30 млн. И хотя эта сумма вряд ли покроет те $400 млн, которые должен был выделить Вашингтон, она демонстрирует то, как Пекин умело проводит свою «дипломатию чековой книжки», посылая вполне конкретный сигнал: положиться на США нельзя, а на Китай можно, пишетКэти Гилсинан в опубликованной 6 мая статье для The Atlantic.

Иван Шилов ИА REGNUM Китайский дракон

До того как Трамп распорядился приостановить финансирование ВОЗ, США были крупнейшим ее государственным спонсором. Доля же Китая составляла чуть более 10% от вклада в организацию США. Тем не менее уже несколько лет, еще до того как администрация обвинила ВОЗ в излишней «ориентации на Китай», официальные лица США выражали обеспокоенность тем, что Китай «покупает» себе влияние, затрачивая для этого меньше средств.

«Китайцы дают настолько малые суммы, настолько им это может сойти с рук», — заявил контр-адмирал Кеннет Бернард, ранее занимавший пост политического советника генерального директора ВОЗ и специального помощника по биологической защите президента США Джорджа Буша-младшего.

«Они дают лишь столько, сколько нужно для покупки влияния», — добавил он.

Кеннет Бернард

ВОЗ тому не единственный пример. В 2019 году Вашингтон выделил более $670 млн в текущий бюджет ООН, вклад КНР же составил лишь $370 млн. Несмотря на это, на сегодняшний день граждане Китая возглавляют четыре из 15 специализированных учреждений этого органа.

«Ни одной другой стране не принадлежит больше одной позиции», — подчеркнула Мелани Харт, старший научный сотрудник и директор по политике Китая в аналитическом центре Center for American Progress.

Китай поигрывает мышцами тогда, когда президент США проявил пренебрежение или прямое презрение к международным организациям, отменяя или приостанавливая финансирование одних и ставя под сомнение целесообразность других. Пожалуй, самая могущественная страна в мире имеет право на эту позицию — в конце концов, президенты США десятилетиями игнорировали или обходили стороной международные организации, не в последнюю очередь в проведении бомбардировок из-за Косово в 1990-х годах и Ирака в 2000-х годах.

Китай же явно видит в таких организациях не ненужные препятствия, а удобные средства для расширения своего глобального влияния. И хотя США назначили специального посланника для противодействия «злостному влиянию» Китая и других стран в ООН, в значительной степени Вашингтон уступает поле Пекину.

Gov.cn Си Цзиньпин на саммите БРИКС в Бразилии

Помимо помпезного, но скудного вклада Пекина в ВОЗ, на прошлой неделе Китай направил своего представителя на конференцию по финансированию разработки вакцины против коронавируса, которая проходила под руководством ЕС. Вашингтон отказался принимать в ней участие. В телефонном разговоре с журналистами высокопоставленный чиновник администрации неоднократно обходил вопросы о причинах такого шага, настаивая на том, что «сотрудничество с европейскими партнерами продолжает оставаться чрезвычайно активным».

Ситуация повторяется по всему миру. США по-прежнему ежегодно выделяют миллиарды на иностранную помощь, и финансирование затрагивает все аспекты жизни других стран, включая здравоохранение, военную подготовку, решение санитарных проблем и предоставления прав женщинам.

Китай же идет по другому пути, вкладывая деньги в мегапроекты, такие как аэропорты и плотины в тех странах, которые уже давно стали воспринимать американскую помощь как что-то само собой разумеющееся. Такое финансирование, как правило, не сопровождается теми же видами обеспечения прозрачности и защиты прав человека, которые присущи американской помощи. Благодаря этому такая помощь более привлекательна для коррумпированных или авторитарных правительств. Поэтому даже если Китай не дает больше, он лучше себя рекламирует.

Китай также взял на себя роль основного сторонника развивающегося мира против западных гегемонов. По словам бывшего заместителя директора Управления по глобальным вопросам в Департаменте здравоохранения и социальных служб США Дэвида Хохмана, именно китайские чиновники прилагают усилия, чтобы ВОЗ активнее занималась проблемами развивающихся стран.

Эпидемия. Африка

Пекин стал активнее пользоваться своим статусом постоянного члена Совета Безопасности ООН, за последние 15 лет воспользовавшись своим правом вето в пять раз больше, чем за предыдущие 15 лет. Кроме того, КНР работает над переписыванием правил либеральной системы, которую построили США, в частности в плане прав человека.

Например, Китай стремится поставить своих дипломатов у руля Международной организации гражданской авиации ООН и Продовольственной и сельскохозяйственной организации, что необязательно означает, что Пекин заботится о проблемах, лежащих в основе этих учреждений. Показательный пример: Камерун выдвинул своего кандидата на пост руководителя Продовольственной и сельскохозяйственной организации, который отказался от участия после того, как Пекин простил долг Камеруна. По сообщениям, Китай также угрожал прекратить экспорт важной продукции в другие страны, если они откажутся поддержать китайского кандидата.

Самым ярким примером использования Китаем его влияния является Тайвань, который в Пекине считают частью КНР. По словам экспертов, после того как в 2016 году во главе Тайваня стала Цай Инвэнь, которая отстаивает суверенитет острова, ВОЗ перестала приглашать тайваньского представителя на свои саммиты.

John McCain Президент Тайваня Цай Инвэнь(в центре) На встрече с американскими сенаторами во главе с Джоном Маккейном. 2016

Тем не менее всё это маневрирование может иметь свои пределы. Исследование, проведенное исследовательским центром Pew в декабре, до того, как коронавирусный кризис охватил весь мир, обнаружило негативное отношение к Китаю в большей части США, Западной Европы и Азии. Китай обладает огромным потенциалом оказания экономического влияния и хорошо его использует, но это не значит, что Пекин может продвигать свою позицию в других центрах экономической мощи мира.

Сейчас, по информации социологического центра, общественное мнение США в отношении Китая находится на рекордно низком уровне, и хотя данных о том, как мировое общественное мнение изменилось после кризиса, пока нет, китайские лидеры уже явно обеспокоены. Им приходится активнее прибегать к пропаганде, показывающей недостаточность принимаемых США мер, и рассказывать о своей помощи пострадавшим странам.

По сообщению агентства Reuters, в Китае циркулировал внутренний документ, в котором власти выражают опасения относительно возможной глобальной негативной реакции на пандемию, сродни той, с которой Китай столкнулся после событий на площади Тяньаньмэнь. Китай намного богаче и сильнее в военном отношении, чем в 1989 году, но на фоне того, как по миру идет пандемия, а США во всеуслышание говорят о вине Китая, Пекин вскоре может обнаружить, что не всё можно купить деньгами.