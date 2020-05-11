Андрей Лукошков, научный руководитель Центра подводных исследований РГО, бодрым голосом сообщил, что только что поднялись водолазы, работавшие на затонувшем гитлеровском эсминце Т-31. Его потопление 20 июня 1944 года у о. Нерва в Финском заливе стало крупнейшей победой надводных сил Балтийского флота над кригсмарине. По словам Андрея Васильевича, разломившийся пополам эсминец лежит вверх килем, есть возможность подобраться к носовым орудиям, но водолазы надеются попасть в рубку корабля. Корабль со временем займет свое место в Реестре подводного историко-культурного наследия РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM А.Лукошков. Реестр кораблей и других объектов подводного историко-культурного наследия РФ

Создатель Реестра рассказал, как шел к его созданию. Предложение сделать карту затонувших у берегов России кораблей, подал в 1940 году профессор Рубен Орбели. Оно казалось вполне реальным и быстро осуществимым, но грянула война, потом страна восстанавливалась, потом забыли… Около 2000 года идея Орбели совпала с настроениями Андрея Лукошкова, и «звезды сошлись». Какие факторы повлияли на эти звезды, ученый, правда, не сказал. Поначалу подводные исследования финансировались из частных источников. Первым обследованным в 2002 году затонувшим кораблем стал советский тральщик Т-45, погибший 26 августа 1944 года в Финском заливе.

Книга А.Лукошкова «Реестр кораблей и других объектов подводного историко-культурного наследия РФ» Колеса утонувшей в 1747 году на гальоте «Святой Михаил» кареты, подаренной императрице Елизавете Петровне

Вскоре был создан Центр подводных исследований РГО, и авторитет организации пошел на пользу. По мнению специалистов Центра, под водой у берегов России лежат около 500 000 затонувших судов. Особенно богата Балтика — только в Нарвской бухте шведский флот в полном составе погибал дважды — в 1348 и 1574 годах, а 10 июля 1747 года шторм за четыре часа здесь потопил 26 торговых судов. В 1788—1790 гг. в Финском заливе затонуло не менее 250 русских и шведских кораблей.

Книга А.Лукошкова «Реестр кораблей и других объектов подводного историко-культурного наследия РФ» Резные украшения гальюна, поднятые с затонувшей в 1790 году шведской яхты «Аврора»

За несколько лет ЦПИ РГО составил базу данных на 10 000 погибших на северо-западе России судов. Точки катастроф располагались в восточной части Финского залива, Онежском, Псковском, Чудском озерах и реках Ленинградской, Псковской и Новгородской областей. По этой базе ЦПИ РГО нашел более 600 затонувших судов и около 250 из них обследовал.

Книга А.Лукошкова «Реестр кораблей и других объектов подводного историко-культурного наследия РФ» Английский пистолет XVIII века, поднятый с затонувшей в 1790 году шведской яхты «Аврора»

В 2018—2019 годах исследователи с помощью Северного флота ВМФ РФ работают на Белом море. Найдено 14 и обследовано два корабля, погибших в годы Первой мировой войны от германских мин. В июне-июле 2020 года запланировано две экспедиции — в Горло Белого моря и по Летнему берегу Белого моря.

Книга А.Лукошкова «Реестр кораблей и других объектов подводного историко-культурного наследия РФ» Штаны, поднятые с затонувшего в 1724 году в Финском заливе любекского судна «Ангел Рафаил»

Работы ведутся так — после определения точки гибели судна в дело вступает поисковая техника: гидролокаторы бокового обзора, магнитометры. Затем под руководством археолога с «открытым листом» в дело идут водолазы-исследователи, делающие осмотр и обмер корпуса, фото‑ и видеофиксацию, зарисовки для идентификации судна, ищут артефакты. Находки, в соответствии с законом, сдаются в музеи, с которыми у ЦПИ РГО есть соглашения. Это Морской музей в Кронштадте, Выборгский музей, Эрмитаж. Найденное в Белом море ЦПИ РГО готов передавать архангельскому краеведческому или морскому музеям, но северяне пока не могут выделить для этого археолога с «открытым листом».

Книга А.Лукошкова «Реестр кораблей и других объектов подводного историко-культурного наследия РФ» Череп шведского моряка и пушка с лафетом с затонувшего в 1790 году у Выборга шведского артиллерийскгоо баркаса №8

К сожалению, Реестр не имеет юридического статуса — обследованные корабли, согласно ответу Росреестра РФ на запрос Минкульта РФ, не могут быть поставлены на учет.

За границей ведутся подобные работы — Англо-голландско-бельгийский проект «Археологический атлас дух морей» в проливе Ла-Манш и Северном море, итальянский проект «Морская археология» у берегов областей Тоскана и Лацио, европейский проект МАРТАБАЛ по составлению атласа погибших кораблей в южной Балтике.

Книга А.Лукошкова «Реестр кораблей и других объектов подводного историко-культурного наследия РФ» Фетровая шляпа, поднятая с затонувшего в 1724 году в Финском заливе любекского судна «Ангел Рафаил»

В 2017 году в петербургском издательстве БЛИЦ был издана часть первая первой книги, первого тома Реестра кораблей и других объектов подводного историко-культурного наследия Российской Федерации «Финский залив. XVIII век». В нее вошли исследования останков 22 кораблей — 58-пушечного российского линкора «Лондон», 54-пушечного линкора «Портсмут», 66-пушечного линкора «Северный Орел», 66-пушечного линкора «Вышеслав» и 38-пушечного фрегата «Николай», шведских линейных кораблей «Хедвиг-Элизабет-Шарлотта», «Земире», фрегата «Энигхетен», яхты «Аврора» и брандера «Постилион», погибших при прорыве из Выборгской бухты в 1790 году.