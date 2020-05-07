



Иван Шилов ИА REGNUM Пресса Украины

С 11 мая Украина вступит в первую фазу ослабления карантина, информирует «Чернiгiвщина: події і коментарі» (Чернигов). Соответствующее решение было принято на заседании правительства. В частности, планируется открытие парков, скверов, зон отдыха, парикмахерских, маникюрных салонов, салонов красоты, но при соответствующих условиях, которые уже разработали представители министерства здравоохранения. Также будет разрешена работа музеев и библиотек и тренировки в командных видах спорта для профессиональных команд на закрытых базах. Возобновят работу стоматологи, аудиторы, адвокаты и нотариусы, сервисы бытовой техники. В последние дни чиновники много общались с предпринимателями и понимают их запросы, поэтому созвали внеочередное заседание заблаговременно, чтобы дать бизнесу подготовиться к постепенному выходу из карантина.

Луцкий ресторатор Роман Хорзов раскритиковал решение правительства по поводу карантинных условий работы для заведений общественного питания, передают «Волинські Новини» (Луцк). По его мнению, «разъяснения» и «рекомендации» министерства здравоохранения придумали люди, которые ни дня не занимались бизнесом и не понимают специфики работы предприятий питания, а с ресторанным делом знакомы только на уровне «сходить на обед». Хорзов, который 13 лет занимается ресторанным делом, считает, что власть своими непродуманными решениями не должна мешать работать бизнесу. «Позволить работать ресторанам только «на вынос» по предварительному заказу, — заявил ресторатор. — Вы серьезно? Может, там из высоких кабинетов не видно — вы это и не запрещали! Господин президент с экрана телевизора еще в марте позволил работать «на доставку». Сейчас вы, по сути, рекомендуете у заведения поставить просто пару столиков на расстоянии «пушечного выстрела», чтобы съесть «заказ на вынос». При этом все остальные расходы, как аренда, зарплата, коммунальные, налоги, товар и так далее, вычисляются в 100% эквиваленте, потому что нужно вывести персонал, включить оборудование, купить продукты и тому подобное! А еще у любого бизнеса есть «точка окупаемости» (минимальная выручка, чтобы покрыть расходы), рентабельность (процент доходности от оборота), амортизация и другие понятные нам, но, кажется, совсем непонятные вам, понятия. Мой прогноз для работы заведений с кухней и баром в таких «новых санитарных нормах»: минус 500−1000 долларов в день. Даже при полной посадке. A еще есть тысяча мелочей, о которых даже не хочу писать. Не хочу. Не хочу разводить высокопарно демагогию «за кого голосовал», «чего ждал» и так далее. Я даже не знаю, кому конкретно объясняю. Пожалуй, всем тем лицам, которые в масках с экранов ТВ и смартфонов ежедневно загоняют нас в «ужас ужасный» очередными карантинами, пиками «завтра-послезавтра», «новыми санитарными нормами». Снимите эти маски, улыбнитесь людям, заставьте теперь их поверить, что все будет хорошо! И дайте нормально работать. Всем на равных условиях. А не вот эти полумеры».

N509FZ Ресторан в Киеве

Польша частично возобновила выдачу виз украинским работникам, сообщает «Курс» (Ивано-Франковск). С 4 мая консульские учреждения Польши на Украине возобновили выдачу виз для желающих выехать для выполнения сельскохозяйственных и садоводческих работ. По имеющейся информации, большинство иностранных дипломатических учреждений на Украине еще не оформляют визы. Консульские украинские учреждения пока также не оформляют визы для въезда на Украину.

Если украинские работники не вернутся за границу, они могут снести украинские элиты, предупреждает Zaxid.net (Львов). Пандемия коронавируса гробит гастарбайтеров, главную статью украинской экономики. Сотни тысяч их вернулись на родину. Вот уже два месяца украинцы не могут выехать на заработки. Экономика страны может рухнуть на дополнительные 20−25%. Украинские внутренние цены на продукты, коммунальные услуги, одежду и так далее рассчитаны на доходы гастарбайтеров, а не на местные «официальные» зарплаты. Украинские производители и продавцы действуют по принципу, что семьи должны платить за продукты не меньше, чем в Европейском союзе. Цены на продукты в центре Украины похожи на цены в Москве или Берлине. Разве что только местные фрукты дешевле. Если на Украине не будет денег заробитчан, как минимум половина украинцев начнет просто голодать. При этом рабочих мест для гастарбайтеров в стране нет, даже если они согласятся получать «украинские» зарплаты. В ответ на свой вклад в экономику Украины работники имеют полное право требовать поддержки государства и защиты своих прав. Прежде всего, чтобы государство перестало считать их экономическими преступниками и легализовала их право не платить украинские налоги на доходы за рубежом. Уровень патриотизма значения не имеет. Если государство не пойдет навстречу гастарбайтерам в условиях кризиса, то вполне возможно их объединение, они могут оказать поддержку кандидату на следующих президентских выборах или партиям, которые пообещают выполнить их требования. Украинская власть понимает только язык силы и «бабла». Цинично звучит, но украинским политикам и чиновникам стоит помочь заробитчанам и «выбросить» их обратно в Европу. Если не дать им возможности выехать и заработать, они просто не станут терпеть «прогнившие» украинские элиты. Они их снесут. В Галичине и на Волыни такое уже было.

Николаевский мэр Александр Сенкевич выступил с предложением перераспределить бюджетные средства и выделить деньги на закупку продуктовых наборов всем жителям города, которые остались без заработка из-за коронавируса, рассказывают «НикВести» (Николаев). Он отметил, что обеспокоен состоянием людей, которые потеряли возможность работать из-за пандемии, и предлагает выделить деньги из городского бюджета на закупку им продуктов. «Я сейчас больше переживаю за тех молодых людей, у которых семьи, многодетные семьи, матерей-одиночек, которые сегодня, потеряв возможность работать, сейчас элементарно не знают, как накрыть стол, покушать, не то что платить по счетам за газ или свет, — отметил мэр. — Можно много говорить, но когда людям есть нечего, они могут идти на все что угодно».

Винсент ван Гог. Едоки картофеля. 1885

Озимым дождь уже не поможет, пишет «Думская» (Одесса), на юге Одесской области засуха уничтожила до 70% посевов. Хуже всего ситуация на юге, где погибло больше половины озимых культур, причем в Придунавье — все 70, а то и 80%. Дожди озимые уже не спасут, говорят специалисты, но они жизненно необходимы для проведения весенней посевной кампании: сеять пшеницу, ячмень и рапс в сухую землю — бессмысленная затея. Утрата урожая означает многомиллионные убытки для сельхозпроизводителей. Летом и осенью фермерам нечем будет рассчитываться с пайщиками и кредиторами. А это удар по всей экономике региона. Когда-то здесь функционировала мощная оросительная система. Искусственный полив мог бы спасти поля, но большая часть системы за последние десятилетия была уничтожена: что-то со временем пришло в негодность, что-то украли. То, что осталось, использовать можно, но, учитывая внушительные тарифы на свет и воду, глобально это проблему не решит. Однако восстанавливать оросительные системы все равно надо, иначе у сельского хозяйства на юге просто не будет будущего: климат меняется, Одесская область буквально на глазах «спускается» в субтропики, причем, к сожалению, сухие, а не влажные. Голодный кризис может оказаться страшнее карантинного.

С 1 мая исполком смягчил режим карантина в Черкассах, передает «Провінція» (Черкассы). Это сделано после многочисленных обращений от представителей бизнеса, которые из-за карантина оказались на грани выживания. Коронавирусный бунт мэра Черкасс Анатолия Бондаренко сделал его популярным медийным персонажем на Украине. Сидеть дома и не подвергать опасности инфицирования? Без средств к существованию бесконечно сидеть невозможно. Кто или что побудило Бондаренко на бунт против центральной власти и персонально президента Зеленского? Никто. Мэр действует самостоятельно и ситуативно. Будучи чрезвычайно мутным деятелем на уровне Черкасс, на общеукраинском уровне Бондаренко стал называть вещи своими именами. Что правила игры на «Украине Зеленского» — не одинаковы для всех, следовательно, несправедливы. Что украинцы сегодня живут в условиях диктатуры, но не замечают этого из-за слабости диктатора. Что правители не имеют убедительных ответов на целый ряд вопросов, но при этом разговаривают с мэрами свысока и «через губу». Бондаренко по характеру не шахматист. Решившись на бунт, он действует по обстоятельствам. Неумение просчитывать действия наперед, парадоксальным образом стало преимуществом. Потому мэр Черкасс действует алогично и непонятно для напыщенного Киева. Жестко поставить его на место — затруднительно. Потому что то, что коряво говорит Бондаренко, думают те мэры, которые умеют просчитывать наперед — Садовый, Филатов, Кернес.

Зеленский теряет контроль, считает «ОстроВ» (Донбасс). «За последнюю неделю стало понятно, что он не контролирует на 100% ситуацию в стране, — заявил изданию один из депутатов президентской партии «Слуги народа» на правах анонимности. — По крайней мере, сейчас это стало видно всем без исключения. Если раньше в офисе президента осознавали, что Зеленский имеет мало влияния на правоохранительную сферу, что монобольшинство партии «Слуга народа» в Верховной раде рассыпается с каждым днем, то сейчас к этому всему присоединились регионы с мэрами — бунтовщиками против карантина. Как разбираться с последними, я думаю, в команде президента еще не определились, уж больно это щекотливый вопрос». По его словам, в последнее время в партии ведется все больше неформальных разговоров о том, что президент теряет контроль над происходящим в стране. И на этом фоне многие думают, как из этой ситуации выжать по максимуму лично для себя и заявить о себе. Мэры — бунтовщики против карантина, Верховная рада, которая голосует за президентские инициативы только при поддержке других партий и групп (о монобольшинстве «слуг народа» можно уже забыть), скандал с поставками средств индивидуальной защиты из Китая — все это лишь «первые ласточки» потери президентского контроля над ситуацией в стране. По словам собеседников на Банковой, в ближайшем будущем там ожидают усиления подобных бунтов.

President.gov.ua Владимир Зеленский на первом заседании второй сессии Верховной Рады IX созыва

В Тернополе устроили «похороны» туристического сезона, сообщает «За Збручем» (Тернополь). На «похоронную процессию» собрались организаторы фестивалей, представители туристических агентств, любители путешествий и активного отдыха. Они проехались по городу за ритуальной машиной с символическим венком. «Мы организовали похороны туристического сезона с пониманием того, что нам нужно жить в новых реалиях, — говорит директор туристско-информационного центра Тарас Ковальчук. — Прогнозируют, что до октября все массовые мероприятия в Тернополе будут отменены, хотя это только гипотеза. Соответствующих решений еще нет. К сожалению, не стоит ожидать никаких массовых мероприятий, а также приезда иностранцев. Поскольку границы на длительный период будут закрыты. Надеемся, что эта акция привлечет внимание властей в Киеве. И они поймут, что туризму необходимо помогать».

Пациенты и работники областной психиатрической больницы могут оказаться на улице, информируют «Новини Закарпаття» (Ужгород). Причина банальна — на их содержание выделили всего 14% от потребности. Куда денутся больные, подавляющее большинство которых не имеет даже родных? Сейчас подавляющее большинство пациентов — это люди старше 60 лет. Все они нуждаются не только в лечении, но и особом уходе. Проблема в том, говорит директор заведения, что с началом второго этапа медицинской реформы заведение потеряло более 80% финансирования. А это значит, что больных, которые здесь находятся уже много лет, просто нечем будет лечить и кормить.

Мэр Харькова Геннадий Кернес поздравил ветеранов в канун великого праздника, рассказывает «Редпост» (Харьков). «В Харькове сегодня есть 614 ветеранов Второй мировой войны, — заявил мэр. — Из-за карантина не будет нашей традиционной встречи, не будет полевой каши, на Мемориал будет можно только в частном порядке. И это мое личное решение — увидеться накануне Дня Победы. Не хочу думать, каким будет когда-нибудь 9 мая без них… И нет ни одной причины, чтоб не надеть им сейчас ордена. Мира Марковна Добровольская, 104 года. С первых дней войны на фронте, медсестра. Прошла Кавказ, в 1943 году освобождала Харьков и осталась поднимать его из руин. 60 лет в белом халате, а сегодня — в нарядной кофте, а там — боевых наград столько, что стоять тяжело. Но она стоит и улыбается. Николай Кузьмич Казаков, тоже выправка, полковник-танкист. Рванул на фронт в 1944-м, как только стукнуло 18, догнал войну в Будапеште. Медаль «За отвагу», орден «Красной звезды». Отколесил военным с семьей по всему Союзу, от Белоруссии до Курил. На Саржин Яр по воду спускается бодро. У Александры Павловны Дубровиной посидели в саду. У нее две дочери, внучка, правнуки. В 20 лет, телефонисткой после курсов, дождалась освободителей в Харькове и ушла с ними на запад. 1-й Украинский фронт, взятие Берлина. Мы прожили 75 лет рядом с ними, они, наши бабушки и дедушки, однажды встали и пошли на смерть ради жизни, чтоб мы могли появиться на свет. И каждый День Победы — их день и наш главный праздник, без политики и шелухи. Харьков скорбит о жертвах, помнит героев и гордится победителями. С наступающим Днем великой Победы, дорогие земляки!»

Советские автоматчики ведут уличные бои в Харькове. 1943

В Кривом Роге появились «открытки» с запрещенной на Украине символикой, пишет «Днепр Вечерний» (Днепропетровск). 3 мая в Металлургическом районе криворожане заметили расклеенные самодельные «открытки» с георгиевской лентой, гвоздиками и лозунгами времен СССР. Полиция задержала мужчину за использование советской символики. У 66-летнего нарушителя правоохранители изъяли 20 листовок, которые он делал по месту жительства. Как заявляет пресс-служба областной полиции, «правоохранители обнаружили на месте человека, который расклеивал на столбах листовки с запрещенной коммунистической символикой. Установлено, что мужчина самостоятельно изготавливал указанные открытки дома. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 436−1 Уголовного кодекса Украины («Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов»)».

В Черновицкой области возле одного из храмов в селе Задубровка возник конфликт между двумя церковными общинами, сообщают BukNews (Черновцы). В нем принимали участие около 40 граждан. Подробности инцидента сообщил иерей Виталий Дуров (Украинская православная церковь Московского патриархата). По его словам, храм Архистратига Божия Михаила уже более года подвергается нападениям христиан Православной церкви Украины. «Верующие УПЦ МП уже больше года там дежурят круглосуточно, — сказал священник. — Умер настоятель этого храма, и противники решили воспользоваться шансом, около 22:00 собрались в несколько групп и начали спецоперацию: одновременно одна группа спилила дерево в село Задубровка, перегородив дорогу, другие сделали так, что во всем селе пропало электричество, в том числе и в церкви. У них была с собой болгарка, генератор, ломики. Они срезали замки и ворвались во двор храма. Их было около 40 человек в масках». Нападавшие попытались спилить болгаркой замки в церкви, но к месту происшествия вовремя прибыли полицейские и «вмешался сам Бог — у них то ли болгарка сломалась, то ли трактор заглох», добавил иерей.

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что будет назначен председателем исполнительного комитета Национального совета реформ Украины, передает «Таймер» (Одесса). Такое заявление скандальный политик сделал в интервью Deutsche Welle 6 мая, уточнив, что речь идет именно о должности председателя, а не секретаря. «При этом Саакашвили не смог назвать точную дату своего назначения», — отмечает издание. Напомним, что сам совет по реформам появился в 2014 году по указу тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и является специальным совещательным органом для обсуждения вопросов «стратегического планирования», как указывается на сайте главы государства. Всего же с 2014 по 2018 год совет провел 28 заседаний, и именно на одном из таких собраний Саакашвили публично разругался с министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Последний даже швырнул в бывшего грузинского лидера стакан с водой.

Gov.ua Арсен Аваков

«Сіверщина» (Чернигов) публикует письмо, поступившее в адрес представителя Украинского института национальной памяти в Черниговской области Сергея Бутко: «Уважаемый пане Сергей! Довожу до вашего сведения, как представителю Украинского института национальной памяти в Черниговской области, следующую ужасную информацию. В прошлом году я видел в СМИ новости о том, что был наконец уничтожен последний памятник Ленину на Черниговщине, читал и о том, что некоторые немногочисленные активисты обнаруживают разные, как они говорят, капища и идолы в населенных пунктах области. Слышал даже такой термин, как «криптокоммунисты», и видел, что большинство людей снисходительно улыбаются, когда речь идет о таких вещах. Но! Я хочу подчеркнуть, что это все болезненная правда. Более того, только маленькая верхушка этой правды. Почти никто не представляет себе истинных масштабов этого пагубного явления и этих преступных действий. В области существуют десятки капищ и стоят десятки, если не сотни идолов, а по советской империи ностальгируют десятки, если не сотни, тысячи жителей области. Вот яркий и кричащий пример. Действующее и упорядоченное капище с иллюминированным идолом Ленина. Располагается оно не где-нибудь, а в селе Иваница. Операцию по спасению идола и обустройства капища совершил некоронованный король Иваницы и близлежащих сел, магнат местного разлива, карликовый недоолигарх с большими амбициями, политик Борис Щербина, против которого здесь никто и слова не скажет, потому что боятся его все, даже так называемые местные единичные ультрапатриоты. Щербина сохраняет партийный коммунистический билет и нередко демонстрирует его публично, он тоскует по Советскому Союзу и обнаруживает, немного маскируясь, русофильские наклонности. Это капище находится во дворе его крестницы, которая стала его любовницей и прижила от него (будучи вдвое моложе) детей — это известно всем, речь идет об Оксане П. Однако даже местный священник чуть ли не молится на «благодетеля и мецената». Адрес капища хорошо заметен — улица на новенькой табличке красноречиво называется в честь советского палача Калинина. За публичное разоблачение этой информации меня могут постигнуть большие проблемы. Я боюсь даже за собственную жизнь. Да, я подписываюсь псевдонимом, но односельчане могут догадаться, кто это сделал. Несмотря на то, что происходит в государстве и в головах людей, я сознательно обнаруживаю готовность даже погибнуть в борьбе с идолами и отбросами, которые травят сознание наших сограждан. Я не верю и не доверяю никому. Вы единственный человек, которому я доверяю дело обнародования этой информации. Слава Украине! Иваницкий крестьянин Петр Солопий».