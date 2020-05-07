Накануне Дня Победы, как обычно, конъюнктура толкает на создание фильмов о войне. На этот раз режиссёр из Санкт-Петербурга Сергей Щербина сделал фильм «Чёрное море», где действие происходит в Новороссийске, только что освобожденном от немцев в 1944 году. О фильме стоит сказать пару «ласковых» слов, потому что в нём как в зеркале отражены все мерзости нашего современного кинематографа, выросшие из мерзости перестройки и нового мЫшления.

Иван Шилов ИА REGNUM «Черное море»

1. Если начать с того, что Новороссийск снимался в Таганроге, где вместо Чёрного моря располагается Азовское, то это ещё не самый сильный киноляп. Дальше будет больше. Вода, в конце концов, везде мокрая, а то, что виды и ландшафты не соответствуют Новороссийску, так об этом знают лишь те, кто в Новороссийске живёт. Ненаказуемо. Просто халтура, но не так страшно.

2. В Новороссийске в 1944 году не было таких сытых жителей, какие показаны в кино. В 1944 году в Новороссийске редкие люди ели крабов, которых собирали с трупов плавающих у берега мёртвых дельфинов. Стоит памятник хамсе, ею спасались от голодной смерти те, кто был в то время в городе. Другой еды не было. Голод был жуткий. Нам же показывают бойкий базар, где люди в довольно чистых одеждах и без следов измождения и голода на сытом лице бодры и энергичны. Не было в Новороссийске таких людей в 1944-м, не было.

Цитата из т/с «Черное море». реж Сергей Щербина. 2020. Россия

3. СМЕРШ проводит спецоперацию, территория огорожена, а на патруль НКВД налетают гневные местные, требуя пропустить к рынку и угрожая бунтом. И местный рыбак с трудом уговаривает баб не шуметь и не нападать на оцепление. Как в Москве сегодня студенты Навального нападают на ОМОН. Вы себе можете представить в 1944 году такое обращение советских жителей с НКВД в едва освобождённом городе?

4. СМЕРШ изнутри показан как сборище неуправляемых эмоциональных неврастеников, где командиры не справляются с подчинёнными, а личные отношения определяют служебные. Любовный треугольник в центре сюжета о войне, между прочим. Понятно, фильм о войне без любовной интриги — как суп без соли. Но почему в СМЕРШе работают люди, не умеющие совладать с бытовыми эмоциями? Не подчиняющиеся дисциплине и субординации? Как в банде атамана батьки Махно.

Понятно, что надо показать человеческие свойства людей на службе, и это ярче всего делается через конфликт. Внутренний, переходящий во внешний. Но где достоверность? Конъюнктура настолько уже набила оскомину, что скулы сводит, но более сложно работать режиссёр не умеет. Нет сейчас старших бондарчуков и лиозновых, и это беда нашего кино.

Цитата из т/с «Черное море». реж Сергей Щербина. 2020. Россия

5. Я уже писал о том, что в современных фильмах режиссёры экономят на консультантах и создают совершенно идиотскую картинку https://cont.ws/@alex-haldey/1…. Этот фильм побил все рекорды в показе работы радистов за рацией. Этих кадров там много, они появляются часто. Да, режиссёр не знает, как ставят руку работающим на ключе радистам, и потому там долбят пальцами в самых разнообразных положениях. Только носом не долбили, а всё другое перепробовали. Спросить в ближайшем ДОСААФе не приходило в голову?

6. Центральной фигурой является предатель, по-рыцарски обременённый кодексом чести, и не только перевоспитавшийся по ходу дела, но и превосходящий умом и прочими достоинствами более примитивных СМЕРШевцев. Его почему-то принимают в НКВД аж на должность майора, что вовсе бьёт рекорды ненаучной фантастики. Жаль вот гибнет он в конце, ибо нет такому рыцарю перспективы в СССР, но как красиво гибнет! Первый раз в нашем кино предатель показан в положительном свете героя.

Цитата из т/с «Черное море». реж Сергей Щербина. 2020. Россия

7. Но этого мало. По ходу фильма офицер СМЕРШа на задании всерьёз влюбляется в украиноговорящую девушку, являющуюся любовницей немецкого офицера. Дело в Мариуполе, и там, как думает режиссёр, должны говорить по-украински, как во Львове. Ему не напомнили, что тогда русскоязычный город Мариуполь назывался Жданов, хотя в титрах он почему-то Мариуполь. Это такой же косяк, как показать в кадре Ленинград 1944 года и написать, что это Санкт-Петербург. Или показать Сталинград и написать Волгоград. Или показать Тверь 44-го, когда она называлась Калинин.

Жданов был тогда вполне русскоязычным городом. Как и Одесса, и Харьков, и Днепропетровск, да и в Киеве тогда там говорили по-русски. Украинский язык был в сельской местности и на Западной Украине. Откуда ему было тогда взяться в советском городе Жданове?

8. Мало того, что офицер СМЕРШа на задании влюбляется в любовницу немца — предательницу по всем нашим понятиям. Она вдобавок рисуется режиссёром как положительный герой, просто «мечтавший о любви» и «хотевший выжить», и, конечно, погибающая от рук даже не немцев, а своих же полицаев. Интересный ход, надо отметить.

Но офицер настолько не умеет справляться с нахлынувшими эмоциями, что убивает любовника этой девицы, немецкого офицера Абвера, прямо на квартире этой девушки, чем ставит под угрозу срыва всю операцию — такой вот пылкий Ромео в СМЕРШе 1944 года с либеральными установками.

9. Самый нелепый сюжетный ход: во главе школы немецкой разведки стоит румын! А его правая рука — итальянец. Даже самым большим двоечникам по истории известно, что немцы румын и итальянцев презирали всегда и презирают сейчас. Румыны у немцев считались ненадёжными, им поручали хозяйственную работу и неответственные участки фронта. Именно стоявшие на фланге румыны привели к краху 6-й армии Паулюса под Сталинградом — они отступили после удара наших и дали возможность окружить немцев в котёл. Будь на этом участке немцы, возможно, история войны сложилась бы иначе.

Итальянцев немцы тоже не считали достойными доверия. Да, у них немцы украли несколько идей по конструкции подводных лодок перед войной, но, во-первых, прекрасно справлялись и без итальянских конструкторов, во-вторых, и речи не могло идти о том, чтобы в структуре Абвера на командном посту могли находиться румын и итальянец, а немцы были у них на подхвате.

Цитата из т/с «Черное море». реж Сергей Щербина. 2020. Россия

10. Ну, а то, когда офицер СМЕРШа, женщина, едва выйдя из больницы после пневмонии, начинает курить и влезать в операции, требующие физической выносливости, и её командование ничего не может с этим поделать — это просто за гранью фантастики. Такое впечатление, что войну выиграли буйные полевые командиры, отвлекающиеся на войну между выяснениями любовных отношений.

И, конечно, никакой идеологии у тогдашних военных не было. Прямую антисоветчину снимать уже стыдно, и потому идейная подоплёка героев выведена в фигуру умолчания. А ведь в ту войну патриоты были не абстрактные, а советские. Все офицеры такого уровня были коммунистами с партбилетами. И это очень определяло стиль мышления и поведение.

11. Вся судьба Крымской военной операции, по трактовке режиссёра, зависела от того, будут в ней участвовать новороссийские корабли или нет. И потому роль какой-то разведшколы, готовящей подводных диверсантов, в битве за Крым оказалась решающей. Но битва за Крым — это не только морской десант в Керчи. Это ещё и удары по суше, через Перекоп, и с воздуха. Морские десанты были вспомогательными, но не главными. И они всё равно состоялись бы, даже если бы какие-то корабли было можно повредить. Кстати, а почему режиссер не учёл, что повредить флот бомбёжками можно намного сильнее, чем подводными диверсиями?

12. Отдельно стоит сказать о подводных съёмках. Их несколько в фильме. В России много тех, кто летом хоть раз в жизни купался в Чёрном море. Все помнят, что вода там мутноватая, особенно на побережье Новороссийска. Видимость не больше трёх-четырёх метров, если не штормит. Такой грунт, много взвеси.

Цитата из т/с «Черное море». реж Сергей Щербина. 2020. Россия

Подводные же картинки в фильме показывают настолько кристально прозрачную воду, где видимость метров на 20, какую можно найти в Средиземноморье или у островов Тихого океана. То есть снимали в бассейне, где в кадр поставили фальшивые водоросли, в Чёрном море не растущие. Но это уже мелочи, хотя профессионализм — это как раз внимательность к мелочам.

Фильм «Чёрное море» снят динамично, там есть лихой закрученный сюжет, но там же наряду с откровенной халтурой и ляпами зашиты довольно серьёзные идейные закладки. Ни один предатель не показан негативно, они очень человечны и в чём-то даже симпатичны, всех их можно (и нужно) понять и простить.

Такой трактовки предателей в нашем кино о войне ещё не было. Видимо, эта линия теперь будет всячески развиваться, ибо если есть оплаченный заказ, то должно быть и предложение.

Очевидно, так кто-то хочет примирить красных с белыми и тем самым решить проблемы истории. Только вот зачем обижаться на Запад, что они перекраивают историю? Ведь если учесть закрашенный на каждый День Победы цветной фанеркой Мавзолей, то фильм «Чёрное море» следует в канве вполне официальной идеологии. Так что, думаю, скоро мы ещё и не то увидим. Хватило бы терпения.