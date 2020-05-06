



Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

Коронавирус еще не побежден, а многие в мире, в том числе и на Ближнем Востоке, пытаются уже заглянуть в будущее. Так, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в ходе переговоров с членами правящей Партии справедливости и развития (ПСР), которые проходили в режиме видеоконференции, что «мир после пандемии изменится до неузнаваемости», а стране придется в этом «новом мире по-новому определяться».

Проблема в том, что грядущие перемены предчувствуют многие, однако лишь в самых общих чертах. Что будет происходить конкретно, никто толком не знает. The Тimes отмечает, что «пандемия нанесла тяжелейший удар по западным странам, которые обычно были поставщиками гуманитарной помощи», и это привело к тому, что «такие государства, как Турция, Китай и Россия, которые некогда считались угрозой влиянию и богатству Запада, стали позиционировать себя в качестве его спасителей».

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган проводит видеоконферецию

Издание считает, что «на фоне коронавируса Анкара вступила в новую гонку за международное влияние, пожертвовала медицинское оборудование 55 странам, в том числе Великобритании, и стала третьим крупнейшим поставщиком помощи во время пандемии». Подобное положение вещей дает туркам повод для гордости, показывает, как они «перевернули дипломатические нормы», а «Эрдоган изменил отношения с многими западными лидерами» и на Ближнем Востоке он рассчитывает «более активно сотрудничать с США» и «сыграть на «амбициях России».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Даже если негативные цены на нефть будут результатом технических факторов на рынке фьючерсов, цены дальше будут находиться на низком уровне, но контршоки в связи с изменением цен на нефть часто вызывают политические перевороты в регионе. Анкаре также рекомендуют «заключать большую сделку по Сирии с Вашингтоном, а не Москвой и Тегераном» и «не очень обижаться на противоречивые заявления Трампа».

Но позиции США на Ближнем Востоке уже не те, что были раньше, что хорошо видит Турция, в которой действительно открывается немало геополитических перспектив. Заметно, что турецкий президент Эрдоган находится в предчувствии новых решений, когда его страна получит шанс на то, чтобы непосредственным образом участвовать в формировании так называемой новой нормальности или хотя бы определить удобные для себя правила игры. Удастся ли Турции ее замысел, покажет уже ближайшее время.