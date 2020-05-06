Подсчитать смертельные случаи из-за COVID-19 нелегко, пишет Тимоти Керни в статье, опубликованной 4 мая в Washington Examiner, — и это одна из причин, по которой полезно взглянуть на «чрезмерную смертность» от этой болезни. Такой внимательный взгляд позволит адекватно судить о ее жертвах и тяжести в различных частях мира.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Автор предлагает обратить внимание, сколько смертей обычно происходит в определенном городе, штате или стране за определенную неделю или месяц, с поправкой на изменение численности населения, а затем посмотреть, сколько людей погибло там в эту неделю или месяц в 2020 году. Мрачный факт заключается в том, что сейчас, в эти дни, умирает гораздо больше людей, чем обычно. С 1 марта по 18 апреля уровень смертности от всех причин в совокупности утроился в Нью-Йорке. Да, это максимум — но есть штаты, где показатели тоже заметно более высокие, чем ожидалось, а в целом по стране только что подряд прошли четыре недели с показателями смертности, значительно превышающими ожидаемые. За минувшие четыре недели в США зафиксировано 50 000 «избыточных смертей».

Эти цифры, как правило, выше, чем подтвержденные или даже ожидаемые показатели смертности от COVID-19 в указанные периоды, — к тому же, если учесть, что карантин снижает смертность на дорогах. Но вот осложняющий фактор: хотя карантин предотвращает смерти от некоторых причин, он, несомненно, увеличивает смертность от других. Этот вирус убивает людей, не только заражая миллионы, но и вызывая ответную политику, которая убивает людей.

Дарья Драй ИА REGNUM Скорая помощь у Покровской больницы Петербурга

Во-первых, в условиях этой изоляции люди должны беспокоиться о смерти от отчаяния. Люди нуждаются в связи и общности. Изоляция убивает во многих отношениях. У нас нет данных о том, что ограничения приводят к увеличению числа самоубийств, но многие эксперты в области здравоохранения считают, что это произойдет. Вполне разумно беспокоиться о росте употребления алкоголя, а следовательно, и об алкоголизме и связанных с ним смертях.

Люди также не получают важнейшую медицинскую помощь из-за коронавируса. Отчасти это связано с тем, что врачи и медсестры заняты COVID-19, но ведь не каждый медицинский работник! На самом деле многие медики были уволены или отстранены от работы из-за политики, связанной с пандемией. Многие процедуры просто не выполняются. В результате больные люди не получают той медицинской помощи, которую они могли бы получить.

Например, сотни тысяч больных онкологическими заболеваниями пропускают сеансы химиотерапии. Так, новое исследование страдающих раком людей в США и Великобритании показало снижение числа назначений химиотерапии на 45−66%. Добавьте к этому 70−89%-ное снижение числа новых скринингов рака — и вы увидите, что COVID-19 и наша реакция на эту болезнь, скорее всего, вызовут смерть от рака среди людей, которые никогда не заражались коронавирусом. По оценкам этого исследования, во время карантинных ограничений еще 33 890 человек умрут от рака из-за потери медицинских услуг. А кардиолог в Нью-Йорке отметил, как резко сокращается число посещений врачей-кардиологов, и допустил, что число пациентов, не имеющих COVID-19, будет намного больше, чем число смертей от COVID-19. Добавьте к этому рецессию и безработицу, которые тоже приведут к смертям.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Карантин

Да, поначалу число смертей от COVID-19, вероятно, превысит число смертей в результате карантина. Но по мере уменьшения количества выявленных случаев заражения коронавирусом мы достигнем точки, в которой смертность от COVID-19, которую мы предотвращаем, сопоставима со смертями, вызванными ограничениями, которые мы вводим.