



Иван Шилов ИА REGNUM Россия

Исторический опыт — единственное, что есть у нас реального для понимания дальнейшего пути.

Исторический опыт не подлежит оценке и трансформации. Признавать надо только то, что БЫЛО, и результаты этого.

Из всей цепочки исторических событий следует то, где мы сейчас оказались.

Этот опыт предшествующих поколений и сделал нас таковыми, какими мы и являемся отдельно и в совокупности.

Интерпретации этого опыта не должны противоречить фактам и реальным событиям.

Не учитывая пройденного пути, не продолжая его, мы обречены на потерю доминанты, деградацию и распад.

Судьба в условиях Евразии.

Известные нам события последних более чем 6 тысяч лет, связанные с перемещением больших масс разных этносов, говорят о единой повторяющейся судьбе их народов на одних и тех же обширных пространствах, которые они пересекали на протяжении разных столетий с востока на запад.

Происходящий при этом процесс этногенеза определял этнические доминанты, которые, изменяясь, пришли к нынешнему состоянию. Однако никто не может считаться более «чистым» или думать, что его опыт превосходящий перед остальными.

Мы все приобрели похожий опыт распространения в евразийских пространствах, для кого-то он давности тысячелетий, для кого-то столетий. Это, как свет звёзд, который приходит к нам одновременно от разных звёзд, но проходит разное расстояние.

Мы вовлекли в этот опыт множество реликтовых этносов, оказавшихся на пути древних миграций, чем взяли на себя ответственность за гармоничное соседство и нерадикальный этногенез.

Альфонс Муха. Апофеоз истории славян. 1926

Судьба как опыт предшествующих цивилизаций.

Как бы ни было трудно установить условия и причины, в рамках которых происходили первые индоевропейские переселения на запад и на юг, можно уверенно утверждать, что они не могли быть неорганизованными и без руководства какими-то формами внутренней власти. Без этого невозможно преодолеть за сотни лет тысячи километров Евразии, да и просто сохранить идентичность.

Переселения ираноязычных этносов, лучше известные по древним источникам, в лице киммерийцев (XII в. до н.э.), скифов (VIII в. до н.э.), сарматов (II в. до н.э.), дают представление об имперском типе развития ранней государственной формы народов обширных пространств Евразии.

Динамика тюркских завоеваний от Дальнего Востока до Западной Европы со II в. н. э. даёт понимание развития той же модели государственности. И эта модель, несомненно, имперская, даже в период своего затухания. Монгольское завоевание XIII в. н. э. можно считать завершающей фазой, исчерпавшей это многотысячелетнее движение в пространствах Евразии с востока на запад и юг.

Перемена Евразийского вектора при сохранении сути.

К XV веку имперские интересы тюрок сместились на южную окраину Евразии, от Балкан до Индостана, которую занимали великие империи Османов, Тамерлана, Великих моголов. Историческая, северная часть Евразии, занимаемая ранее Золотой Ордой, начала ослабевать, разваливаться и деградировать во внутреннем самоуничтожении.

Отсутствие имперско-государственной доминанты между Казанью, Крымом и ногайской Ордой, после уничтожения ими остатков Большой Орды поставило вопрос о будущем, поиске новой основы Евразии.

Как показывает тысячелетний опыт Евразии, она не терпит долго вакуума организации в своей сердцевине. На её окраинах всегда бились волны многочисленных перемен и драматических исторических экспериментов. Это, как беспокойные щупальца осьминога, а в центре сосредоточенность и спокойствие.

Открылась ничтожная возможность только побороться за имперскую вакансию Евразии. Всё последующее для разрозненных северо-восточных славян можно оценить как непредсказуемое чудо, которое реализовало себя и развилось за более полтысячи лет.

Валентин Серов. Петр I. 1907

Россия: переход евразийской доминанты.

К концу XV века Московское княжество Ивана III Васильевича вышло из зависимости перед ханствами, доминировало над остальными русскими княжествами и претендовало на лидерский статус, то есть продемонстрировало внутреннюю консолидацию, решение в свою пользу внутренних проблем и усиление за счёт этого.

Уже в XVI веке Московское царство раздвинуло свои границы на всё Поволжье, Урал и Западную Сибирь, заменив собой гегемонию отдельных тюркских ханств, осколков Орды на огромном евразийском пространстве.

XVII-XVIII века довершили присоединением Причерноморья и Сибири до Тихого океана и Северной Америки. Евразия обрела нового властителя, на этот раз с запада, вернувшегося к своим истокам.

XIX век присоединением к Российской империи Кавказа и Средней Азии поставил точку в турецкой конкуренции на юге. Эти разнообразные, но близкие этносы влились в новые имперские задачи, заняв своё привычное место на евразийских просторах.

Исторический опытXX века.

Ещё с конца XIX в. проявились признаки несоответствия темпов развития и консолидации Российской империи изменениям у соседей по всей периферии границ. Сам факт проигранных войн и территориальных уступок поставил вопрос дальнейшей стратегии.

Революции 1917 г. привели к глубоким социальным изменениям, которые надо расценивать как грандиозный эксперимент в нашем опыте. Освобождённая внутренняя энергия социума позволила возродить империю, практически в прежних границах, которые закрепились, как естественные.

Естественность этих границ подтвердило испытание Второй мировой войной, ставшей в нашем опыте Великой Отечественной, ещё больше скрепившей общность народа достижением великих целей, среди которых был и выход в космос.

Однако эксперименты XX века закончились новой пересборкой модели России. «Перестройка» привела не только к отпаду окраин, собранных за последние 2−3 века, но и к возврату к своему историческому опыту, отрицаемому предыдущим экспериментом.

Владимир Ильич Ленин произносит речь перед полками Всевобуча на Красной площади. Москва, 25 мая 1919

Положение дел к восстановлению России в прежнем виде.

Россия не распалась на равные части, способные к борьбе за гегемонию, а удержала за собой основной территориальный массив и половину населения. Это сохранило потенциал к восстановлению общего пространства.

Именно в руках России оказались важнейшие рычаги влияния через экономику, инфраструктуру, возможности обороны, гуманитарную сферу на потерянную периферию. Это начинает проявляться в осторожных движениях и отдельных приобретениях, которые скажутся в дальнейших более мощных шагах к возрождению.

Большую проблему представляет международное окружение, стремящееся обеспечить статус-кво своего «санитарного кордона». Но, тот же исторический опыт показывает, что всё время возникают новые условия и проблемы таких уровней, что статус-кво неизбежно придётся реформировать.

Степень готовности к переменам в пользу «собирания земель» проявляется в многочисленных трудностях и проблемах новых государств, ведущих их к деградации на уровень лимитрофов. Их судьба им уже не принадлежит, в новых международных раскладах они предмет размена.

Выбор и определение задач геополитического восстановления.

Укрепление внутренней устойчивости России во всех сферах — социальной, экономической, межнациональной, культурной и других, должно охватываться некой сутью, какой является идеология, отвечающая на все вопросы смыслов.

Обозначение своего особого внимания и отношения к странам, с которыми связаны наши исторические интересы, проявлявшиеся в предыдущие периоды Евразийских империй, и противодействие вмешательству в их дела внешних сил.

Привлечение в эту сферу влияния и поддержка любых общностей, ориентированных на модель Евразийской империи, разработка путей их интеграции не только как населения, но и в территориальной составляющей.

Имперская модель всегда усиливается от прироста. Слабое звено, если расширению не соответствует структура, над чем и надо постоянно работать, используя весь свой и предшественников исторический опыт.

Суть евразийской идеологии.

Эта идеология не просто объединяет людей, этносы, государства, пространства, культуры, религии, экономики и ресурсы, она зовёт к тому, что уже БЫЛО пройдено в нашей совместной истории. Для любого этноса она гармонично вплетает в себя его «золотой век».

Идеология евразийства базируется на историческом опыте, которым мы все обладаем, так как он передаётся нам из поколений в поколения, и этому нет конца. Вырвать свой отдельный опыт из опытов соседей означает его значительно исказить.

Исторический опыт евразийства существует в полноте, только когда суммируется и признаётся окружающими в его единстве и неразрывности. Альтернативой этому может служить только какофония мифов, противоречащих друг другу, и отложенная вражда.

На чём эта идеология держится на человеческом уровне? В ней каждый найдёт себя в достойном измерении, если не зацикливаться в местечковом сознании. В евразийских мироощущениях у любого народа есть понятие «длинной воли», что связано не с романтикой приключений, а притяжением великих задач, достойных бескрайней Евразии.

Василий Иванович Суриков. Покорение Сибири Ермаком Тимофеевичем. 1895

Имперская сущность евразийства.

Имея разнообразные опыты за последние 3 тысячи лет истории Евразии, мы видим динамику стремления её регионов к укрупнению и собирания ранее отпавших территорий. Сама география самого обширного континента планеты, превращает его в самодостаточную систему, которую можно сравнить с формированием звёздной системы, её планет и спутников.

Каждая эпоха пересборки северной части Евразии происходит очень драматично, уступая новой доминанте, которая в достаточно короткий период заполняет основное пространство. Это движение втягивает в свою сферу окраинные регионы на западе и юге, расширяя свои пределы ещё больше.

Организация этого грандиозного пространства обеспечивается структурой, упорядочивающей внутренние связи и внешние границы. От этой структуры зависит устойчивость всей системы, которая не может быть менее, чем имперская, то есть глобальная, отвечающая требованиям мира в этом пространстве.

С имперской сутью связаны высшие точки консолидации на территории Евразии, когда этнические ограниченности уступали великим задачам на великих пространствах, делая вовлечённых в это дело людей тоже великими. А это наши предки.

Окраины Евразии и отношения с ними.

Запад. Европа. Этот регион между Балканами и Скандинавией заселён этнически родственными нам народами, пришедшими из центра Евразии более четырёх тысяч лет назад. В жестокой борьбе за выживание они заселили изрезанные побережья островов и полуостровов. Они освоили континент Америка, неоднократно пытались разрушать Россию, Россия достигала Италии, Франции, Швеции. Это надо помнить.

Юг. Передняя Азия. Этот регион от Турции до Индии так же, кроме Аравии, заселён выходцами из центра Евразии в несколько более позднее время. Исторически неразрешимые проблемы региона сделали его отдельным микрокосмом, завязанным на самом себе, что позволяет выстраивать с его элементами параллельные связи.

Юго-восток. Китай, Центральная Азия. В этом направлении неоднократно и небезуспешно развивались тюркская, монгольская и маньчжурская экспансии. Однако закрепиться в таком самобытном цивилизационном регионе не удавалось. Это взаимодействие с Китаем возможно стабилизировать в природных рубежах.

Восток. Северо-Тихоокеанский регион. Взаимоотношение с Японией исключительно конкурентно исторически. Опыт владения Аляской показывает проблемность отношений с англо-саксами в Америке, подобно тому, что мы видим в Европе.

Внутренние основы и смыслы, позволяющие выстраивать имперскую структуру Евразии.

Чтобы не стать предметом дележа, Евразия должна прийти в некое равновесие на своих привычных рубежах, которые формировались сотни и тысячи лет и к которым она многократно возвращалась. Периферийные государства Европы и Южной Азии не имеют схожего с нами опыта и таких задач, они реализуют себя иначе.

Все люди и народы Евразийской империи получают возможность равноправного и прямого участия в жизни гигантского пространства, которое является их общей родиной, обеспечивающей мирное и бесконфликтное существование и развитие. Раскрытие человеческого потенциала не сопровождается отрывом от своих корней.

Объединённый хозяйственный механизм, включающий труд сотен миллионов людей позволяет создать не только самодостаточную систему, но и развить виды деятельности, недоступные для большинства маленьких и разрозненных государств. Обеспечение высокого уровня жизни и качественного потребления может создать новые стандарты.

Располагая значительным населением, можно иначе взглянуть на освоение гигантских пространств Евразии, обеспечив близкие жизненные и инфраструктурные условия для проживания в любой точке страны, доступ к её природным богатствам.

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Ответственность перед будущими поколениями.

От своих далёких предков мы получили много разных примеров существования. Не всегда это была история успеха, каким бы ореолом славы и героизма ни казалась. Настоящее величие всегда достигалось в размахе, каким бы трудным и трагическим делом это не являлось. Евразия даёт нам выбор — существовать в мышиной норе, на вершине кургана или в птичьем полёте.

В эпохах великих деяний мы черпаем примеры, достойные подражания. Это завещание предков, которые желали бы нашего величия, а не превращения в пыль в результате братоубийства, неоказания взаимной помощи и поддержки. Какие примеры мы оставим потомкам? Вспомнят ли они нас?

Всё является нашим историческим опытом, даже если мы не понимаем и не догадываемся, что он относится к нам. Насколько мы станем больше, настолько этого исторического опыта прибавится, и он будет работать в нашу пользу во всех смыслах. Времена, когда мы были разрозненными и противились единству, станут проклятыми.

Наша идеология — единство на основе пройденного пути, исторического опыта. Не позорить величие Евразии низменной корыстью. Она, как мать, родила нас и вскормила, предоставила свои богатства и умудрила опытом, научила одерживать победы и показала путь к звёздам. Быть достойным её любви — быть вместе, так мы всегда добивались большего, так нам диктует исторический опыт.

Мы, народы Евразии, обращаемся ко всем нашим соседям, вышедшим так же из глубин нашего континента в прошлом и борющимся за своё существование отдельно. Предлагаем восстановить единство нашей общей исторической судьбы в рамках Евразийской империи, ведущей свой долгий путь от предшествующих империй прошлого, государств, союзов племён, всех этнических групп. Соседям предлагаем мир, безопасность, сотрудничество, устремлённое на решение важнейших задач человечества в единстве целей и единстве Родины. В основе нашего уверенного взгляда в будущее лежит наш совокупный исторический опыт, составляющий общее целое. Опираясь на него, мы способны выбрать наиболее эффективный путь развития в нашем будущем. Для этого мы должны максимально усилить собой нашу мать — Евразию, ставшую общим домом. Её имперское сознание сделает нас равными, могучими, достойными великого будущего. Это говорит исторический опыт тысячелетий Евразии.